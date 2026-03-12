Doble eliminación en MasterChef Celebrity: quiénes se fueron este miércoles 11 de marzo

MasterChef Celebrity (Telefe) tuvo dos eliminados en el programa emitido el miércoles 11 de marzo. Este paso hacia la gran final marca la despedida de dos jugadores que se ganaron muchos corazones en la pantalla chica.

En el programa de cocina que conduce Wanda Nara, distintas personalidades famosas compiten entre sí ante un jurado compuesto por Donato de Santis, Germán Martitegui y Damián Betular.

Doble eliminación: quiénes se fueron de MasterChef este miércoles 11 de marzo

En una noche de doble desafío, donde los participantes arrancaron el programa con un reto de olores, cada uno tuvo que preparar un plato con pulpo, donde los jugadores pudieron tener una clase especial en vivo en la que aprendieron a “asustar” al pulpo en agua hirviendo y sacarlo en el momento justo para su cocción.

Luego, cada uno cocinó su propuesta y más tarde la presentó ante el jurado, que cada vez espera mayor perfección ya que son los mejores jugadores los que quedan.

Junto a Maxi López, Evangelina Anderson y “Cachete” Sierra fueron los cocineros que quedaron en la cuerda floja. El jurado definió finalmente que Maxi López siguiera en la competencia y fueron la modelo y el actor que quedaron eliminados.

Quienes siguen participando por el premio mayor son Marixa Balli, Emilia Attias, La Reini, el “Turco” Husaín, Ian Lucas y Maxi López.

La lista de los participantes que abandonaron MasterChef Argentina 2025 hasta ahora:

Evangelina Anderson , modelo, fue la última eliminada.

, modelo, fue la última eliminada. “Cachete” Sierra , actor, fue el último eliminado.

, actor, fue el último eliminado. El Chino Leunis , conductor, fue el anteúltimo eliminado.

, conductor, fue el anteúltimo eliminado. La Joaqui , cantante, fue la anteúltima eliminada.

, cantante, fue la anteúltima eliminada. Andy Chango , músico, fue el décimo sexto eliminado.

, músico, fue el décimo sexto eliminado. Susana Roccasalvo , periodista, fue la décimo quinta eliminada.

, periodista, fue la décimo quinta eliminada. Miguel Ángel Rodríguez , actor, fue el décimo cuarto eliminado.

, actor, fue el décimo cuarto eliminado. Rusherking , cantante, fue el décimo tercer eliminado.

, cantante, fue el décimo tercer eliminado. Esther Goris , actriz, fue la duodécima eliminada.

, actriz, fue la duodécima eliminada. Sofi Martínez , periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada.

, periodista deportiva y conductora, fue la undécima eliminada. Momi Giardina , influencer, fue la décima eliminada.

, influencer, fue la décima eliminada. Julia Calvo , actriz, fue la novena eliminada.

, actriz, fue la novena eliminada. Eugenia Tobal , actriz, fue la octava eliminada.

, actriz, fue la octava eliminada. Alex Pelao , humorista e influencer, fue el séptimo eliminado.

, humorista e influencer, fue el séptimo eliminado. Valentina Cervantes , modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia.

, modelo y pareja de Enzo Fernández, decidió abandonar la competencia. Walas , integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado.

, integrante de la banda Massacre, fue el quinto eliminado. Luis Ventura , periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado.

, periodista de espectáculos, fue el cuarto eliminado. Diego “Peque” Schwartzman, extenista profesional, fue el tercer eliminado.

extenista profesional, fue el tercer eliminado. Esteban Mirol , periodista, fue el segundo eliminado del reality.

, periodista, fue el segundo eliminado del reality. Jorge “Roña” Castro , exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato.

, exboxeador, fue el primer eliminado el domingo 19 de octubre tras no convencer al jurado con su plato. Pablo Lescano, líder de la banda Damas Gratis, decidió abandonar la competencia alegando compromisos laborales antes del inicio de la temporada.

Vale recordar que en el repechaje ingresaron Emilia Attias, Rusherking y Esther Goris. Tras ese ingreso, se confirmó que ningún otro participante entraría en la competencia.

Cómo ver MasterChef Celebrity en vivo

MasterChef Celebrity 2025 se puede ver en vivo por televisión en Telefe de domingo a jueves a las 21.15. A continuación, este es el número del canal en la grilla televisiva, según la distribuidora de cable:

DirecTV: canal 123 (1123 en HD).

Cablevisión / Telecentro: canal 12.

Flow: canal 10.

Telecentro Play: canal 12 y 1001 (según formato).

A su vez, también se transmite por streaming. Por un lado, está disponible por HBO Max, donde los episodios se emiten en simultáneo y luego quedan disponibles para verlos en cualquier otro momento después de su transmisión. Además, se puede seguir a través de YouTube y Twitch por Streams Telefe. En este caso, cuenta con la reacción en vivo de Grego Rossello y Nati Jota, junto a otros creadores que participan en la MasterChef Liga de Streamers.