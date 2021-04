Cacho Fontana habló de las versiones sobre su muerte: “Yo no lo merezco”

Después de que varios medios de comunicación anunciaran que Cacho Fontana había muerto, el legendario locutor -que se encuentra internado en el Hospital Fernández por problemas pulmonares derivados del Covid-19- salió al aire para desmentir la información.

“Recién me avisó un médico”, contó en diálogo con Alfredo Leuco en el programa Le Doy Mi Palabra. “Vino y me dijo, ‘mire Cacho, desmienta’”, reveló el animador de 89 años sobre como se enteró de los rumores sobre su deceso.

“Yo en este momento estoy saliendo al aire por un programa que tiene una inmensa mayoría de audiencia, entonces para mí, esta es la penúltima vez que hablo, o no sé cómo titularlo”, agregó bromeando. “Les agradezco a ustedes esta gentileza que tienen de darme el micrófono”.

Fontana también contó cómo es el ambiente a su alrededor en este difícil momento en el que se encuentra internado. “Viene la gente acá a limpiar, todos vestiditos de azul... Hay una alegría muy particular que contagia la gente que está trabajando”.

Minutos más tarde, el legendario animador se comunicó por teléfono con Nelson Castro, para hablar en Radio Rivadavia sobre estos rumores. “Es una noticia que estuvo en juego varias veces en todos estos años”, explicó un poco resignado.

“Les dejo un cariño muy grande, y estoy muy agradecido. Me gané la vida pasando comerciales y avisos, y no diciendo barbaridades. Lo único que me ofende es que yo no lo merezco, por mi trayectoria de tantos años”, dijo un poco indignado. “Cuídenme el estudio, esa es mi casa y en cualquier momento doy el zarpazo y ando por ahí”, le advirtió a Castro.

Antonella Fontana, hija del conductor de recordados ciclos como Odol Pregunta, escribió en Twitter: “Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE. Recién hablé con él”.

Me llegan mensajes y llamados de condolencias. Mi papá VIVE ❤️ Recién hablé con él — Anto Fontana (@AntoFontanaok) April 26, 2021

Un rato después, la mujer habló con Nelson Castro en la radio, para contar como está su padre hoy. “Es increíble la fortaleza que tiene papá, en su ánimo, su cuerpo. Es admirable”, expresó durante la charla. “Yo no sé por qué transcendió la noticia de que había fallecido. Volvió bien, pero el sábado a la tarde/noche empezó a saturar mal y en la clínica, ante la mínima alerta, lo derivan”.

“Lo que más me sorprendió fue el positivo del COVID, porque aparte, el 20 había dado negativo”, explicó la hija del animador.

Fontana, que cumplió 89 años el viernes, fue internado en el Hospital Fernández por una neumonía producto del Covid-19. Cabe aclarar que en marzo se aplicó la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus, enfermedad que ya transitó en forma asintomática el año pasado.

