Tori Spelling reveló qué estrella de primera línea lloró “desconsoladamente” cuando la despidieron de Beverly Hills 90210

El paso de Hilary Swank por Beverly Hills 90210 fue breve, pero interesante si se lo mira en perspectiva. La actriz se incorporó a la serie en la octava temporada (1997–1998) interpretando a Carly Reynolds, una joven madre soltera que trabajaba como camarera para sostener a su hijo. Su personaje se vinculaba sentimentalmente con Steve Sanders (Ian Ziering), uno de los protagonistas clásicos del grupo.

Carly representaba un contraste con el universo habitual de la serie: mientras que 90210 solía centrarse en jóvenes privilegiados, ella introducía una mirada más realista y adulta, marcada por las responsabilidades económicas y la maternidad. Esta diferencia también se reflejaba en su relación con Steve, que implicaba un intento de él por madurar y asumir un compromiso más serio.

Sin embargo, el personaje no terminó de integrarse del todo en la dinámica del elenco. Su tono más dramático y su historia, más ligada a conflictos cotidianos que al glamour característico de la serie, generaron cierta desconexión con el resto de las tramas. Como resultado, su participación fue corta: Carly Reynolds fue retirada de la historia dentro de la misma temporada.

Con el tiempo, este paso por la serie quedó como una curiosidad en la carrera de Swank, especialmente porque poco después alcanzaría reconocimiento internacional con papeles mucho más destacados, que la consolidaron como una actriz de gran prestigio.

En síntesis, su participación en Beverly Hills 90210 fue un intento de introducir un registro distinto dentro de la serie, pero que no logró sostenerse, quedando como un episodio menor dentro de una trayectoria que luego tomaría un rumbo mucho más relevante a través de películas como Los muchachos no lloran (1999) o Million Dollar Baby (2004), que le valieron sendas estatuillas de la Academia de Hollywood.

Sin embargo, en el momento en el que fue despedida de la serie, Swank sintió que su carrera se acababa. Al menos así lo describió Tori Spelling al relatar ese momento en una conversación con su amiga y excompañera de elenco Jennie Garth, en el episodio del viernes 17 de abril de su podcast 90210MG.

La actriz que interpretó a Donna Martin en la serie, rememoró: “Ahora bien, para todos los que me escuchan, esto es desde mi perspectiva y basándome en mi memoria. No voy a citar textualmente lo que dijo. Pero así es como lo vi suceder”, comenzó Spelling, describiendo la escena.

Explicó que, en aquel entonces, ella y Swank se habían hecho muy amigas mientras trabajaban juntas en la exitosa serie. Aunque fue contratada como miembro regular del reparto, su personaje fue eliminado de la serie tras aparecer en tan solo 16 episodios.

“Estábamos todos en nuestros camarines. Hilary y yo nos habíamos hecho muy amigas. Había salido con ella y Chad, y habíamos pasado tiempo juntas”, dijo, refiriéndose al entonces esposo de Swank, Chad Lowe. “Yo era como su refugio en el set, y ella me hablaba de todo. Y me dijo: ‘Paul Wagner quiere hablar conmigo en su oficina. ¿Sabes de qué se trata?’. Y no, la verdad que no lo sabía”, continuó relatando la actriz e hija de uno de los creadores del recordado ciclo de los años 90, Aaron Spelling.

La anécdota siguió con Tori esperando, mientras Swank entraba a la reunión y regresaba momentos después, devastada. “Entró, regresó llorando y entró a mi camerino. Cerramos la puerta y me dijo: ‘Me acaban de despedir. Me están echando del programa’”, relató Spelling. “Y yo me quedé como: ‘¿Qué?’. No había oído nada de esto, no sabíamos nada. Estaba llorando desconsoladamente”.

Lo que más impactó a Spelling fue el temor de Swank sobre lo que ese revés significaría para su futuro. “Y recuerdo —y no voy a expresarlo con exactitud— que ella dijo algo así como: ‘Dios mío. Si me despiden de 90210 , nunca lo lograré’”.

Como señaló Spelling, ese giro inesperado acabó abriendo la puerta a uno de los papeles más importantes de la carrera de Swank. “Lo irónico es que si se hubiera quedado en Beverly Hills 90210, no habría podido audicionar para Los muchachos no lloran (1999). No habría podido conseguir ese papel, interpretarlo y luego ganar un premio Oscar por su actuación”, reflexionó la actriz.

Spelling reconoció que, en ese momento, la serie ya no estaba en su mejor momento, y dijo: “Pero ella realmente sentía que… estábamos en nuestra octava temporada. Ya no estábamos en nuestro apogeo… Como si pensara: ‘Dios mío, si no puedo mantener un trabajo en una serie de televisión popular, nunca llegaré a ninguna parte. Mi carrera se acabó’”.