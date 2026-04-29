Marcela Tinayre habló sobre la salud de Mirtha y contó cómo reaccionó la diva cuando Juana Viale ganó el Martín Fierro de Oro

La salud de Mirtha Legrand fue uno de los temas de conversación en los medios esta semana: la célebre conductora no pudo grabar sus últimos dos programas como consecuencia de una bronquitis. Hoy, luego de que trascendiera que este sábado tampoco estará al frente de la mesaza, Marcela Tinayre salió al aire en el programa de Moria Casán y dio detalles de su salud. Además, reveló la tierna reacción que tuvo cuando Juana Viale se alzó con el máximo galardón de los Martín Fierro de la Moda, el de Oro.

“¿Cómo está tu madre? Estamos todos muy interesados en saber. Se la quiere, se la respeta, se la admira y estamos queriendo no que vuelva sino que esté divina de salud”, arrancó Moria Casán la conversación telefónica. “Qué bien lo que decís, porque las versiones que corren son la ansiedad de los otros y no la nuestra”, subrayó la conductora.

“Mamá se enfermó de una estupidez porque si hay algo que tiene es buena salud. Es excelente. Y sabemos lo que significa un aire acondicionado de frente durante dos horas, y por prudencia, no se levantó o no le pidió al de al lado un abrigo”, agregó para explicar el motivo que llevó a Mirtha a tener que guardar reposo y le puso nombre al diagnóstico: una bronquitis.

Mirtha Legrand en una de las grabaciones de su programa (Fuente: StoryLab)

Tinayre también aclaró por qué, si bien la Chiqui está mucho mejor, aún sigue sin poder salir de su casa. “Su doctor, Semeniuk, que es fabuloso, le dijo: ‘Señora, hágase la idea de que esto es entre 18 y 20 días, con todos los cuidados’ . Mamá recién va por el día 12. Esto tiene que extenderse hasta que esté óptima, fantástica de nuevo e impecable”, explicó y reforzó de inmediato el por qué del máximo cuidado. “Sabemos que salir con un estado bronquial es una gripe mal curada. No te reponés nunca más, y no tiene edad para estar por la calle mal curada”.

“Todo esto es prevención”, continuó y se sacó el sombrero ante la actitud positiva de su madre. “Yo la admiro. Voy todas las tardes y la garra que le pone... es como vos, Moria, de tu escuela de trabajar”, comparó y confió que también tiene ganas de volver al ruedo y que está atenta a todo lo que dicen de ella. “Quiere ir a trabajar, dice ‘ay, cuántas cosas me estoy perdiendo’. Pero la verdad es que tiene que estar óptima. Hace gimnasia, va al kinesiólogo, voy a tomar el té con ella para que no se sienta sola”, sumó.

Marcela y Mirtha

En un momento de la charla Tinayre dijo que ayer “corrió una versión espantosa” y si bien no quiso decir de qué se trató, contó que recibió muchos llamados de personas alarmadas. “Por eso te hablo de la ansiedad. Mirtha está muy bien. Tiene 99 años, se está recuperando”, insistió. Por último, explicó que Mirtha tomó antibióticos, que está en proceso de recuperar fuerzas y que aún tiene tos residual.

El jueves pasado la propia Mirtha usó su cuenta de X para llevar tranquilidad y contar qué había pasado: “¡Hola! Siguiendo la recomendación de mi médico, el Dr. Semeniuk, estaré unos días más en casa. Fue un cuadro viral normal de esta época del año... Tendré que hacer un poco más de reposo y cuidarme. Les quiero agradecer a todos por los llamados y la preocupación. ¡Besito, chau chau!“, escribió.

El orgullo de una abuela

“¿Qué sintió Mirtha cuando vio que Juana Viale ganó el Oro?”, cambió de tema el periodista Gustavo Méndez con una consulta sobre la última edición de los Martín Fierro de la Moda, donde la actriz y conductora se consagró con el premio mayor y Mirtha no pudo ir por su estado de salud. En ese momento, Tinayre describió la íntima y tierna reacción de la diva. “Yo estaba en su casa con dos personas más. Estábamos viéndolo juntas porque yo preferí no ir para estar con ella”, contó. “Nadie sabía nada, queríamos ver cómo salía Juana en cámara”, agregó.

“Mamá estaba sentada en un sillón con todos nosotros. Juro que lo que cuento es verdad y cuando dijeron: ‘Y el oro es para Juana Viale’, saltó del sillón, se paró, levantó los brazos y dijo: ‘¡Mi nieta, mi nieta!’. Fue muy emocionante”, describió y conmovió a todos en el estudio.