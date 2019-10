Caitlyn Jenner festejó sus 70 años a pura emoción... ¿y con nueva novia?

Caitlyn Jenner cumplió 70 años y los recibió a pura emoción Crédito: Instagram

29 de octubre de 2019 • 13:18

Caitlyn Jenner festejó sus 70 años y lo compartió en sus redes sociales. Rodeada de muchos ramos de flores que le regalaron por cumpleaños, se mostró emocionada por el gran momento personal que está viviendo. Su largo recorrido hasta asumirse como una mujer transgénero dio sus frutos y celebra un año más siendo "ella misma".

"¡Llegó el día de mi cumpleaños! Muy bendecida de tener en mi vida tanto amor de mis amigos y familia", escribió Jenner en su Instagram. En la imagen se la ve posando junto a todas las rosas que recibió y también compartió algunas stories donde se aprecian la cantidad de coloridas flores sobre la mesa y las felicitaciones por su gran día.

En 2015, en la portada de la revista Vanity Fair , el padre de Kendall y Kylie Jenner, sorprendió al mundo al posar por primera vez como mujer, bajo el titular: "Llámenme Caitlyn". El exdeportista olímpico explicaba cómo había tomado la decisión de contarle al mundo lo que sentía, en aquella entrevista: "Estaba tan vacío internamente por no poder gritar a los cuatro vientos que me sentía una mujer. No estoy haciendo esto para ser interesante, estoy haciéndolo para poder vivir en paz".

Adicionalmente, en el reality I Am Cait contó cómo fue el proceso hasta aceptarse como una mujer transgénero: "Fue muy difícil, muchos me preguntaron por mi orientación sexual. Y no cambia nada. No soy gay, nunca sentí atracción por otros hombres. Soy heterosexual. Nunca estuve con un chico, siempre estuve casado y criando a mis hijos", expresó antes las cámaras.

A mediados del 2015 logró que se reconociera legalmente su cambio de nombre y de género. Paralelamente, la revista Glamour la incluyó en su lista de figuras femeninas de mayor impacto, y la homenajeó como una de las "mujeres del año".

Durante estos cuatro años, se mostró muy contenta con su cambio de vida. En enero, hizo un posteo donde resumió todo con una frase: "Este es un verdadero #10YearChallenge, siendo auténticamente uno mismo". En la primera imagen aparece como Bruce, y en la segunda, como Caitlyn.

Sophia Hutchins: ¿la novia transgénero de Caitlyn?

Desde el 2017 Jenner se muestra muy cerca de Sophia Hutchins, una mujer transgénero de 22 años que la acompaña a casi todos los eventos. Aunque ninguna de las dos blanqueó su romance, en San Valentín sorprendieron a todos compartiendo un video donde se las ve festejando juntas el Día de los Enamorados con una cena muy romántica a la luz de las velas.

La joven tiene una empresa de fotografía y más de 100 mil seguidores en Instagram. Hoy felicitó a Jenner por su cumpleaños en sus stories. "¡Felicidades al alma más especial! ¡Te amo mucho! No puedo esperar para que lo celebremos mañana!", escribió junto a una foto donde se las ve muy felices.

La tierna historia que compartió Sophía Hutchins para Caitlyn Jenner Crédito: Instagram Stories

Ambas suelen compartir cada vez más posteos juntas, y esto hace crecer los rumores de que la relación trascendió la amistad. Incluso algunos medios estadounidenses afirman que ya hay planes de maternidad. En este sentido, la revista Closer aseguró que Jenner desea ser madre con su "compañera", citando las declaraciones de fuentes cercanas a la pareja: "Caitlyn y Sophia hablaron sobre formar una familia durante el último año, y aunque Caitlyn ya tiene diez hijos, nunca tuvo la oportunidad de criar a un hijo en el papel de madre, algo que siempre soñó hacer".