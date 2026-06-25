Camareras, sol y alfombras rojas: por qué Joan Cusack le dio la espalda a Hollywood

Mientras gran parte de las estrellas de Hollywood construyen sus carreras instalándose en Los Ángeles y participando activamente de la vida social de la industria, Joan Cusack eligió durante décadas un camino completamente distinto.

La actriz de 63 años, conocida por sus trabajos en películas como Escuela de rock, Secretaria ejecutiva, Novia fugitiva y ponerle la voz a Jessie en la saga Toy Story, reveló recientemente que nunca logró sentirse cómoda en la ciudad que funciona como epicentro del entretenimiento estadounidense y explicó por qué decidió mantenerse lejos de ese estilo de vida.

Cusack junto a Tim Allen, Tom Hanks y Taylor Swift, en el estreno mundial de Toy Story 5 en Los Ángeles Kevin Mazur - Getty Images North America

En una entrevista con la revista People, Cusack recordó algunos de sus intentos por adaptarse a Los Ángeles y dejó en claro que la experiencia no terminó de convencerla.

“Probé vivir en Los Ángeles un par de veces, pero no terminaba de encajar. Estás en una cafetería y la camarera te cuenta emocionada que acababa de conseguir un papel en tal o cual película”, recordó. Aunque la anécdota podría parecer normal dentro de una ciudad donde miles de personas persiguen una oportunidad en el mundo del espectáculo, para ella representaba precisamente el tipo de ambiente con el que nunca logró identificarse.

“Todos son tan guapos. Hay demasiado sol”, afirmó entre risas. Y luego remató con una confesión que resume su particular relación con la ciudad: “Ni siquiera me gusta el sol, así que no podría vivir allí”.

La actriz explicó que jamás sintió la necesidad de trasladar su vida a Hollywood de manera permanente. A diferencia de muchos de sus colegas, siempre prefirió permanecer en Chicago, la ciudad donde construyó su familia junto a su esposo, el abogado Richard Burke.

La actriz volvió a prestarle su voz a Jessie, la vaquerita de Toy Story, en la quinta entrega de la saga Austin Hargrave

“Nunca he vivido en ningún otro lugar”, señaló. Allí crió a sus dos hijos, Dylan, de 29 años, y Miles, de 26, lejos de la dinámica habitual que rodea a muchas familias vinculadas a Hollywood.

Sin embargo, la decisión no estuvo exenta de dificultades. A lo largo de los años, Cusack tuvo que encontrar un equilibrio entre una carrera exitosa y las responsabilidades familiares, una tensión que se volvió especialmente evidente cuando trabajaba en proyectos de gran demanda.

La actriz recordó que durante los años en los que participó de la exitosa serie Shameless experimentó un sentimiento constante de culpa por la dificultad de conciliar ambos aspectos de su vida. “Cuando los chicos eran más pequeños, siempre convivía con esa idea de que debería estar en casa”, relató. Pero la sensación no desaparecía cuando finalmente regresaba con su familia. “Y entonces llegaba a casa y pensaba: ‘Debería estar en el trabajo’”, agregó.

Desde la segunda película de la saga, Joan Cusack le presta su voz a Jessie HENRY NICHOLLS - AFP

La confesión refleja un dilema que muchas madres enfrentan a diario y que, en el caso de Cusack, se prolongó durante buena parte de su carrera. Aun así, la actriz sostiene que nunca dudó de sus prioridades. “He estado en Chicago criando a mis hijos, y no hay nada más importante para mí que eso”, aseguró.

La declaración ayuda a entender por qué, a pesar de haber participado en algunas de las películas más exitosas de las últimas décadas, Cusack mantuvo siempre un perfil extraordinariamente bajo para los estándares de Hollywood.

Mientras otros actores de su generación se convertían en figuras habituales de las alfombras rojas, los programas de televisión y los grandes eventos promocionales, ella optó por una vida mucho más discreta, centrada en su familia y alejada de la exposición constante.

De hecho, la propia actriz reconoció que los eventos de gala nunca fueron especialmente de su agrado. Las declaraciones surgieron poco después de que retomara las actividades promocionales de Toy Story 5, película en la que volverá a interpretar a Jessie, la popular vaquera a la que presta su voz desde Toy Story 2.

Cusack junto a Melanie Griffith, en una escena de Secretaria ejecutiva Archivo

El proyecto marca además su regreso a un papel cinematográfico importante luego de Toy Story 4, estrenada en 2019.

Como parte de la promoción, Cusack participó recientemente de la premiere realizada en Londres, una experiencia que describió con una mezcla de sorpresa y desconcierto. “En mi vida, no he hecho muchas de esas cosas”, admitió.

Incluso recordó un momento particular de la celebración. “Creo que di un giro con mi esposo y pensé: ‘Vaya. ¿Qué está pasando aquí?’”. La situación se volvió todavía más surrealista cuando comenzó el espectáculo preparado para el estreno. “Y entonces esas pistolas lanzaron papel picado y yo pensé: ‘¡Guau! ¿Qué está pasando?’”, recordó.

La actriz reconoció que sigue sintiéndose ajena a ese universo. “Las alfombras rojas no son lo mío”, afirmó durante la entrevista. Y para reforzar la idea agregó una observación que parece definir perfectamente la manera en que atravesó más de cuatro décadas de carrera en la industria: “Ni siquiera me visto tan elegante”.