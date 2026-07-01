Camila Morrone, hincha de la Selección: de su orgullo por ser argentina al sueño que todavía no puede cumplir

Camila Morrone está cada vez más cerca de cumplir uno de sus sueños: conocer a Lionel Messi. La estrella de Hollywood, que nació en Los Ángeles pero que por sus raíces se considera argentina, estuvo el sábado pasado en el Dallas Stadium, donde la Albiceleste le ganó por 3 a 1 a Jordania por la tercera fecha del Grupo J y selló así su pasaje a los dieciseisavos de final del Mundial de Estados Unidos,Canadá y Mëxico 2026. “¡El orgullo que tengo de ser argentina nunca lo van a entender!”, escribió en sus redes sociales junto a una serie de fotos y videos en los que dejó ver su lado más fanático.

Camila Morrone no pudo ocultar su emoción: por fin pudo ver a Messi en vivo y en directo instagram.com/camilamorrone/

Admiradora confesa del capitán de la Selección, incluyó en el carrete de postales que compartió en su cuenta de Instagram una imagen de La Pulga, antes de ingresar a la cancha. En el texto que escribió para acompañar el posteo dejó en claro que parte de su deseo ya se concretó. “Sueño cumplido verlo a Messi en persona (hacer un gol) en el Mundial!!!!!”, aseguró. “Nos vemos en la final, ¿dale??? Vamos, chicos, otra copa”, se ilusionó, en modo hincha. Aún le resta conseguir la ansiada imagen junto al astro.

La foto retro que eligió sumar al álbum junto a Lucila Polak, su mamá

Camila Morrone ocupó un lugar privilegiado en el estadio, desde donde disfrutó del encuentro en compañía del actor Diego Boneta y de dos amigos. La actriz de Todos quieren a Daisy Jones lució un top blanco y celeste, un jean blanco wide leg y zapatillas. Además, llevó con la frente en alto un gorrito piluso de Argentina y se pintó la bandera en los cachetes con maquillaje artístico.

En el álbum, entre las imágenes del partido, Morrone incluyó una foto retro en la que se la ve junto a su mamá, la modelo argentina Lucila Polak, en La Bombonera. Mientras la actriz, de unos diez años en aquella imagen, llevaba una camiseta de la Selección Argentina, la ex de Al Pacino lucía la casaca xeneize. El posteo de Morrone, que tiene casi cinco millones y medio de seguidores en Instagram, cosechó más de cuatrocientos mil “Me gusta”.

Camila Morrone disfrutó del encuentro junto al actor Diego Boneta y un par de amigos instagram.com/camilamorrone/

Camila Morrone posó feliz antes de entrar a la cancha instagram.com/camilamorrone/

Sueño cumplido a medias

Si bien logró ver a Messi en vivo en el Dallas Stadium, la actriz todavía no pudo sacarse la tan ansiada foto con el capitán del equipo que dirige Lionel Scaloni. Hace algunas semanas, durante una entrevista en el programa Today, volvió a manifestar su admiración por el futbolista y remarcó cuál era su objetivo.

“La última vez que estuviste acá hablamos de si irías o no al Mundial”, le recordó el periodista. “Sí, voy a ir”, respondió ella con una enorme sonrisa. “¿Vas a ir a ver a tu chico, Messi?”, sumó el entrevistador.

Camila Morrone quiere conocer a Messi

“Voy a Dallas”, afirmó y de inmediato compartió su meta. “Voy a ver a la Argentina jugar la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en segundo plano”, reconoció. “Solo estoy tratando de entrar al vestuario”, agregó, ya en tono de broma.

“Siento que ahora estás en un punto de tu carrera en el que...”, acotó el conductor, a lo que Morrone, que años atrás se hizo conocida por ser la novia de Leonardo DiCaprio, retrucó: “¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?”.

“Si alguien de su familia está viendo Today, Camila quisiera conocer a Lionel Messi", completó el entrevistador, y le pidió a su interlocutora que, en caso de cumplir su sueño, enviara la foto al programa. “Si pudiera tener una camiseta firmada, Dios mío”, se atrevió a fantasear ella.

El pedido de Camila Morrone para conocer a Messi

Una vez que terminó el ida y vuelta, Morrone compartió el video de la entrevista en Instagram junto a un llamado a la solidaridad. “Este es un anuncio de servicio público”, escribió, y arrobó al jugador del Inter Miami. Además, repitió la acción en sus historias y pidió a sus seguidores: “Vamos a encontrar a Leo Messi, chicos”.

En febrero, en diálogo con el mismo ciclo televisivo, Morrone había hablado de su admiración por el futbolista y dio cuenta de la emoción que le generaba una coincidencia muy especial relacionada con el debut de la selección argentina, que se produjo el martes 16 de junio ante Argelia, en Kansas. “Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City, así que creo que tengo que ir a celebrar mi 29.º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería”, dijo en esa oportunidad, y aclaró que no es fanática del fútbol, sino del rosarino.