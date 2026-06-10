La campaña de Camila Morrone para conocer a Lionel Messi durante el Mundial: “Solo necesito una foto”

No es la primera vez que Camila Morrone declara su fanatismo por Lionel Messi. La hija de Lucila Polak, que nació en Los Ángeles pero se considera tan argentina como el dulce de leche, aseguró en más de una oportunidad su admiración por el capitán de la selección, y en una reciente entrevista lanzó una petición pública para conocer al ídolo durante la Copa del Mundo que comienza mañana.

“La última vez que estuviste acá hablamos de si irías o no al Mundial”, le mencionó el entrevistador del programa The Today Show. “Sí, voy a ir”, respondió ella con una enorme sonrisa. “¿Vas a ir a ver a tu chico Messi?”, quiso saber el presentador. “Voy a Dallas”, afirmó, aunque se mostró algo tímida a la hora de llamar “mi chico” al futbolista.

Camila Morrone quiere conocer a Messi

“Voy a ver a la Argentina jugar en la Copa Mundial de la FIFA y estoy tratando de localizar a Messi. Solo necesito una foto, aunque yo esté en segundo plano”, suplicó la actriz de Daisy Jones & The Six y Algo terrible está a punto de suceder. “Solo estoy tratando de entrar al vestuario”, bromeó a continuación.

“Siento que ahora estás en un punto de tu carrera en el que...”, acotó el conductor, a lo que Morrone, que años atrás se hizo conocida por ser la novia de Leonardo DiCaprio, retrucó: “¿Qué voy a hacer? ¿Enviar un mensaje directo a Messi por las redes sociales?“. ”Si alguien de su familia está viendo Today, Camila quisiera conocer a Lionel Messi", completó el entrevistador, y le pidió a su interlocutora que, en caso de cumplir su sueño, envíe la foto al programa. “Si pudiera tener una camiseta firmada, dios mío”, se atrevió a fantasear ella.

El pedido de Camila Morrone para conocer a Messi

En su cuenta de Instagram, Morrone compartió un video con ese fragmento de la entrevista y escribió: “Este es un anuncio de servicio público”, y arrobó al jugador del Inter Miami. Además, repitió la acción en sus historias y pidió a sus seguidores: “Vamos a encontrar a Leo Messi, chicos”.

En febrero, en diálogo con el mismo ciclo televisivo, Camila Morrone había hablado de su admiración por el futbolista y había compartido la emoción que le generaba una coincidencia muy especial relacionada con el debut de la selección argentina, que será el martes 16 contra Argelia en Kansas.

“Mi cumpleaños es el 16 de junio. Messi juega su primer partido en Kansas City, así que creo que tengo que ir a celebrar mi 29º cumpleaños viendo a Messi. Creo que debería”, dijo en esa oportunidad, y aclaró que no es fanática del fútbol sino del rosarino.

Camila Morrone reveló su fanatismo por Messi y la promesa que piensa cumplir en el Mundial

En enero de 2024, la actriz fue interceptada por Axel Kuschevatzky y Heisel Mora, los anfitriones del pre show de TNT y HBO Max para Latinoamérica, durante la entrega de los premios Emmy. Morrone se encontraba entonces nominada a mejor actriz de reparto en miniserie o película para TV por su labor en Todos quieren a Daisy Jones. “Estoy muy orgullosa de estar acá. Estoy con mi papá, y este es un momento muy especial para mí”, confesó. “Como argentino no puedo evitar hacerte saber que sos como nuestro crédito, aunque técnicamente...”, señaló Kuschevatzky, generando la indignación de la entrevistada. “¡Yo soy argentina! Mi mamá y mi papá nacieron y crecieron en la Argentina, también mis abuelos. No tengo a nadie en los Estados Unidos, solo a mamá y a papá. Así que esto de decirme que no soy argentina, ¡no va más! Acabo de volver de Buenos Aires, también estuve en Punta del Este, y la pasé muy bien”.

Camila Morrone dejó en claro el orgullo que siente por sus orígenes en la alfombra de los Emmy: “¡Yo soy argentina!”

Ese mismo año, durante su paso por el programa de Jimmy Kimmel, la actriz volvió a referirse a la pasión que siente por la albiceleste. “Tus padres son argentinos, probablemente escuchaste que ganaron la Copa del Mundo y asumo que sos fanática del fútbol”, le dijo el conductor. "En Argentina, el fútbol es religión... La ciudad estaba en plena ebullición, fue una celebración nacional", respondió ella, antes de contar una anécdota que involucraba a los actores Suki Waterhouse y Robert Pattinson.

“Estaba en Londres cuando fue la final. Me estaba quedando con mis amigos Suki y Rob. Había encontrado un bar para ver el partido con mi gente... Y Suki y Rob estaban en una reunión familiar navideña en el campo”, relató Morrone. “Yo estaba por ir por mi Uber, el picaporte se cayó y me quedé encerrada en mi habitación de Londres antes de la final del mundo. Tenía un pequeño iPhone con un plan internacional de data roaming con el que intenté obtener señal”, siguió, para explicar que de ese modo pudo pedirle a los actores que fueran a “rescatarla”. “Cuando vinieron, Rob sin querer cerró la puerta, así que nos quedamos los tres encerrados viendo la final en mi pequeña habitación de invitados, en un iPhone”, finalizó entre risas.