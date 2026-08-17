Depresión, abuso y adicciones: la dura biografía que publicó Hayden Panettiere

Apenas tres meses antes de su inesperada muerte a los 36 años, Hayden Panettiere había decidido contar su historia en primera persona. El 19 de mayo publicó This Is Me: A Reckoning, unas memorias en las que la actriz de Héroes y Nashville reconstruyó una vida que había transcurrido prácticamente por completo frente a las cámaras, pero también reveló lo que sucedía cuando estas se apagaban: adicciones, depresión posparto, situaciones de abuso, relaciones atravesadas por la violencia, complejos vínculos familiares y la dolorosa separación de su hija Kaya.

“Necesitaba mostrarle a la gente el panorama completo de mi vida”, explicó días antes de la publicación durante una entrevista con NPR. Panettiere sostuvo que, si iba a escribir sus memorias y “poner las cosas en claro”, debía hacerlo sin ocultar aquellos episodios que podían resultar más difíciles de contar.

“Necesitaba mostrarle a la gente el panorama completo de mi vida”, dijo la actriz sobre This Is Me: A Reckoning, el libro de sus memorias Captura de pantalla

El libro apareció cuando la actriz aseguraba haber logrado mirar su pasado desde otro lugar. “No hay una manera fácil de compartir tu historia con el mundo, pero lo último que quiero ser es una deprimente”, escribió.

Su muerte, ocurrida el domingo 16 de agosto en Greenville, Carolina del Sur, volvió a poner aquellas palabras en primer plano. La causa oficial del fallecimiento todavía no fue determinada y la policía informó a People que se conocerá después de la autopsia. Mientras continúa la investigación, las memorias que publicó apenas unos meses antes permiten reconstruir los episodios que ella misma eligió contar como los grandes quiebres de su vida.

Una infancia frente a las cámaras

Panettiere comenzó a trabajar antes de tener edad suficiente para recordar una vida fuera del mundo del espectáculo. Fue modelo cuando tenía apenas ocho meses y filmó su primer comercial a los 11 meses. A los cinco años ya había realizado decenas de publicidades y luego llegaron las ficciones, hasta convertirse, todavía muy joven, en una figura conocida internacionalmente.

Hayden Panettiere en una escena de la exitosa serie Ally McBeal

Al recordar esa etapa durante una entrevista con NPR, reconoció que creció intentando pertenecer a “dos mundos diferentes”: el ambiente adulto de la industria y la vida cotidiana de una chica que quería ir a la escuela, practicar deportes y relacionarse con personas de su edad.

La exposición temprana también alteró los roles dentro de su familia. Panettiere contó que, siendo todavía una niña, comenzó a sentir el peso de haberse convertido en el principal sostén económico del hogar, una situación que describió como “extraña” e “incómoda”. Su madre, Lesley Vogel, administró su carrera durante buena parte de su infancia y adolescencia.

“Veinte años de trauma”: después de la muerte de su hermano, Hayden Panettiere enfrentó una filosa guerra mediática con su madre Grosby Group

Tenía 19 años y estaba en pleno éxito de Héroes cuando decidió terminar aquel vínculo profesional. Según recordó, reunió el valor para pedirle: “Solo quiero que seas mi mamá”. La respuesta que, según Hayden, recibió de Vogel quedó grabada en su memoria: “Me debés una”.

Adicciones y una advertencia límite

En This Is Me: A Reckoning, Panettiere también reconstruyó el comienzo de su vínculo con las sustancias. Durante su adolescencia comenzó a recibir las que denominaba “happy pills” antes de determinadas apariciones públicas para mostrarse más animada frente a las cámaras. “En cuestión de minutos, una oleada de energía me recorrió, como si acabara de despertarme de la noche de sueño más reparadora de mi vida”, escribió. A los 16 años, apenas unos meses después de aquel episodio, contó que ya era ella quien pedía una antes de las entrevistas.

Con el tiempo llegaron el alcohol y los opioides. “A medida que fui creciendo, las drogas y el alcohol se convirtieron en algo sin lo que casi no podía vivir”, había reconocido. La situación llegó a un extremo cuando la actriz contó que desarrolló ictericia y que un médico le hizo una advertencia terminante: si continuaba bebiendo, podía estar muerta dentro de cinco años.

Su recuperación tampoco fue inmediata. La actriz relató que pasó ocho meses en rehabilitación en 2020 y atravesó un difícil proceso de abstinencia. “No sabía dónde terminaba el alcoholismo y dónde comenzaba el posparto”, reconoció en una entrevista de 2022 con ABC News.

“Me sentí como si me hubieran dado una patada en la cara”

Hayden Panettiere en la época que su carrera iba sobre rieles gracias al éxito de la serie Héroes Reuters

Entre los episodios más perturbadores que Panettiere decidió revelar en sus memorias se encuentra uno ocurrido cuando tenía 18 años, durante un viaje en un superyate por el sur de Francia.

Según reconstruyó, viajaba junto a una amiga íntima a quien identifica en el libro como “Stella McAmis”. La mujer la condujo hasta una cabina privada donde se encontraba un famoso cantautor británico, por entonces de treinta y tantos años, acostado en la cama y cubierto por las sábanas. Antes de dejarlos solos, según Panettiere, su amiga le dijo: “Quiero que te metas en la cama con él. Tiene una... grande”.

La actriz contó que inicialmente reaccionó casi de manera automática, algo que vinculó con haber crecido acostumbrada a que los adultos tomaran decisiones por ella. Una vez a solas con el hombre, comprendió la situación, le aclaró que aquello “no iba a suceder” y abandonó la cabina.

“Me sentí como si me hubieran dado una patada en la cara”, escribió sobre la traición de quien consideraba una amiga. Según su relato, aquella mujer primero la había “mimado” para después tratarla “como una prostituta”. Panettiere decidió no revelar la identidad del músico por temor a posibles consecuencias legales y profesionales.

No fue la única situación de ese tipo que incluyó en las memorias. A los 19 años, aseguró, un reconocido actor y director ganador del Oscar, mucho mayor que ella, se expuso sexualmente frente a ella durante una fiesta. Tampoco reveló su identidad ni habló públicamente sobre lo sucedido en aquel momento.

Una relación marcada por la violencia

Panettiere también dedicó parte de sus memorias a su relación con Brian Hickerson. “Las bofetadas se convirtieron en golpes. Una noche me destrozó tanto la cara que no salí de casa durante semanas”, escribió sobre la escalada de violencia que, según su relato, atravesó durante este vínculo.

“Las bofetadas se convirtieron en golpes. Una noche me destrozó tanto la cara que no salí de casa durante semanas”, contó sobre su relación violenta con Brian Hickerson gotpap/Bauer-Griffin - GC Images

Después de un episodio particularmente violento, relató, los vecinos llamaron a la policía y Hickerson recibió una orden de restricción. Panettiere contó que inicialmente estaba convencida de que él cambiaría; sin embargo, decidió denunciarlo y Hickerson fue condenado en 2021 por dos cargos relacionados con violencia doméstica y cumplió una pena de cárcel.

Panettiere, por su parte, ingresó nuevamente en tratamiento y comenzó a concentrarse en su sobriedad y su salud mental.

La depresión posparto

Uno de los capítulos más personales de This Is Me: A Reckoning estuvo dedicado a su maternidad. Panettiere tuvo a Kaya en diciembre de 2014, fruto de su relación con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko.

El nacimiento fue traumático. La actriz contó posteriormente que sufrió una hemorragia, necesitó siete transfusiones de sangre y tres horas de cirugía; poco después comenzó a atravesar una profunda depresión posparto. “Sentía ansiedad y miedo por todo y por todos, incluida yo misma”, escribió.

Días después de dar a luz, recordó, llegó a mirar a su hija y sentir “nada”. En medio de aquel cuadro comenzó a recurrir cada vez más al alcohol. “Me volqué al vino, lo que finalmente terminó provocando una dependencia del alcohol. Era la forma en la que lograba atravesar cada día”, contó en una entrevista.

En 2018, en medio de sus problemas personales y mientras intentaba recibir tratamiento, Kaya pasó a vivir con su padre. Panettiere habló en distintas oportunidades sobre lo doloroso de aquella situación y rechazó la idea de que simplemente hubiera decidido alejarse de su hija. “No fue una decisión que tomara a la ligera ni que quisiera tomar”, explicó. “Sabía que necesitaba poder ponerla a ella primero para poder recibir la ayuda que necesitaba y ser la madre que ella necesitaba que fuera”.

Hayden con su hija Kaya

“No estar bajo el mismo techo que ella todos los días ha sido la experiencia más desgarradora de mi vida”, escribió en sus memorias. “Lloro no ser la madre que pensé que sería y, definitivamente, no ser la madre que quiero ser”, reconoció. En el libro resumió la experiencia con otra frase contundente: “Nadie debería tener que criar a un hijo por FaceTime”.

La muerte de su hermano

A los problemas que había enfrentado durante años se sumó, en febrero de 2023, la inesperada muerte de Jansen Panettiere, su hermano menor, a los 28 años. Su familia informó entonces que había fallecido debido a una cardiomegalia.

La muerte de su hermano menor, Jansen, fue otro duro golpe para la actriz Michael Tran - FilmMagic

La pérdida adquiría además un significado particularmente doloroso a la luz de aquello que Hayden había contado sobre su infancia. Durante años había cargado con la frase que, según su relato, su madre le había dicho cuando ella todavía era chica: “Vos sos el motivo por el que me estoy perdiendo el crecimiento de mi hijo”.

“Era mi único hermano y mi trabajo era protegerlo. Cuando lo perdí, sentí que perdía la mitad de mi alma”, confesó Panettiere a People. “Siempre estaré desconsolada por él. No importa cuántos años pasen, nunca superaré su pérdida”.

El duelo llegó a manifestarse físicamente. La actriz contó que en poco tiempo aumentó casi 18 kilos y volvió a sufrir agorafobia, un trastorno con el que ya había lidiado anteriormente. “Ahora creo que mi cuerpo se estaba protegiendo, escudándose del mundo”, explicó.

La actriz dedicó sus memorias a Jansen y volvió a enfrentarse con aquella pérdida cuando tuvo que grabar personalmente el audiolibro. Durante la presentación de This Is Me: A Reckoning en Los Ángeles contó que le resultaba prácticamente imposible atravesar ese capítulo sin quebrarse.

“Me niego a ser definida por mis tragedias”

Pese a la crudeza de los episodios que decidió revelar, Panettiere insistía en que This Is Me: A Reckoning no pretendía convertir las tragedias en la definición de su vida.

Para describir los grandes golpes que había atravesado, utilizó el término “lifequakes”, una combinación de life —vida— y earthquakes —terremotos—. Eran, según explicaba, acontecimientos capaces de sacudir por completo una existencia, pero que también podían abrir una nueva etapa. “La vida puede sacudirte y derribarte, pero incluso cuando estás en tu peor momento hay esperanza y tenés la oportunidad de reconstruirte”, escribió.

Después de pasar cuatro años alejada de las cámaras, Panettiere contó en 2025 que necesitaba aquel tiempo para procesar lo vivido. “Me siento mucho más sólida y arraigada en este mundo, el mundo loco en el que vivimos”, expresó entonces en declaraciones a Us Weekly.

“Nunca he sido esta versión de mí misma, nunca me he sentido tan cómoda siendo quien soy sin sentir la necesidad de disculparme por nada. Siento que por fin me he ganado el derecho a opinar”, aseguró.

Meses después, durante la promoción del libro, contó que personas de dentro y fuera de Hollywood se habían acercado para decirle que escucharla hablar sobre su salud mental las había impulsado a pedir ayuda. Para Panettiere, aquellas historias justificaban haber expuesto algunos de los capítulos más dolorosos de su vida.

“Espero poder dejar el mundo en un lugar mejor del que lo encontré”, expresó durante un encuentro organizado por Book Soup en Los Ángeles el 26 de mayo, según People. “La fortaleza está en nuestra vulnerabilidad”.

Días antes, al conversar con NPR sobre lo que había significado regresar a tantos episodios traumáticos para escribir sus memorias, Panettiere había reconocido el costo emocional del proceso, pero también el lugar desde el que decía mirar su historia: “Abrió algunas heridas, pero estoy sanando y estoy bien con mis cicatrices”.