Camila Morrone se unirá a Tom Hiddleston en la nueva temporada de una serie que se verá por Prime Video

Escuchar

Con una carrera cada vez más consolidada en Hollywood, Camila Morrone se unirá a la segunda temporada de The Night Manager. La serie estrenada por la BBC en 2016, regresará con nuevos episodios por Prime Video. Tom Hiddleston retomará su papel de Jonathan Pine, un exsoldado que trabaja como gerente en un hotel.

“¡Sin palabras! Simplemente pura alegría. No puedo creer que pueda unirme a este increíble grupo de actores. Algunas de las mejores actuaciones, guiones y una historia que jamás se ha contado en la televisión, ahora estamos trayendo todo eso de regreso . The Night Manager - Temporada 2, ¡ allá vamos!”, escribió la actriz de 26 años en su cuenta de Instagram, al compartir la noticia de su nuevo protagónico.

En su primera temporada, la serie basada en la novela homónima de John Le Carré contó con la participación de Hugh Laurie en el papel de Richard Roper, un poderoso traficante de armas que es investigado por Pine, un exmilitar reclutado como agente secreto por el servicio de inteligencia británico. Elizabeth Debicki -quien le dio vida a Jed Marshall, amante de Pine- también formó parte del elenco original de la ficción. The Night Manager ganó premios como el Globo de Oro al mejor actor para Hiddleston y fue uno de los dramas más vistos en el Reino Unido.

Los nuevos episodios comenzarán a rodarse a fines de 2024, ocho años después de su debut de la serie en la pantalla chica, y aunque poco se sabe del rumbo que tomará la trama sí se confirmó la incorporación de Morrone en un rol protagónico . La actriz de ascendencia argentina saltó a la fama al darle vida a Camila Dunne en Todos quieren a Daisy Jones, junto a Riley Keough y Sam Claflin, y por su trabajo junto a Willem Dafoe la película Gonzo Girl, que marcó el debut como directora de Patricia Arquette. El guion de las nuevas temporadas está a cargo de su creador, David Farr, al tiempo que Georgi Banks-Davies será su director; Stephen Garrett lidera la producción, mientras que Hugh Laurie es el productor ejecutivo.

Del modelaje a la actuación

Hija del exmodelo y fotógrafo profesional Máximo Morrone y de la actriz Lucila Polak, Camila Morrone nació en una familia en donde la moda, el séptimo arte y la música eran moneda corriente. Sus padres, ambos argentinos, se mudaron a Los Ángeles poco tiempo antes de su llegada, el 16 de junio de 1997. Hija única -Máximo y Lucila se separaron en 2006-, se graduó en 2015 de la Beverly Hills High School y decidió enfocar sus energías en el mundo del modelaje. Creció en Los Ángeles con la presencia en su vida de uno de los artistas más destacados de todos los tiempos, Al Pacino, pareja de Lucila entre 2008 y 2018.

La actriz Camila Morrone posa frente alos flashs en la alfombra roja de la premier de Gonzo Girl en el Festival de Roma Gregorio Borgia - AP

La actriz, además, tiene en su árbol genealógico figuras muy importantes en el país natal de sus padres como su tía abuela, la patóloga argentino-británica Julia Polak, y su abuelo materno, el abogado, profesor, político y escritor Federico Polak. Y si bien su documento dice que su nacionalidad es estadounidense, en la Argentina se siente como en casa: cuando vuelve durante el verano aprovecha para disfrutar de las milanesas y el asado, pasar tiempo en familia y visitar a sus amigas, Oriana Sabatini y Julieta Novarro.

Durante mucho tiempo, en lugar de su nombre, fue reconocida como “la novia de Leonardo DiCaprio”. Hoy, lejos de la estrella de Hollywood y con una carrera en ascenso, Camila puede incluso sumar, a la lista de series y películas en las que participó, una nominación a los Emmy, los premios que otorga la Academia de Televisión estadounidense. Si bien su carrera comenzó mucho antes de conocer a DiCaprio, su nombre llegó a las primeras planas de los diarios y a las revistas del corazón gracias a su relación con el actor.

Durante los cuatro que Camila Morrone estuvo en pareja con Leo DiCaprio era habitual ver a los tortolos disfrutando de sus viajes por el mundo Spread Pictures/The Grosby Group

Si bien muchos cuestionaron su relación con El lobo de Wall Street por la diferencia de edad -23 años-, a ella nunca le interesó. “Hay muchas relaciones en Hollywood, y en la historia del mundo, en las que las personas tienen una gran diferencia de edad. Pienso que todos deberían poder salir con quienes quieran”, dijo en diciembre de 2019 a Los Angeles Times. Además, aseguró que era “frustrante” que la reconocieran por su relación con el actor. “Siento que siempre debería estar tu identidad, más allá de con quien salgas. Entiendo la asociación, pero confío en que se hablará menos del tema”, se sinceró. Sin embargo, en septiembre del 2022, luego de cuatro años de amor, la pareja puso punto final a la relación.

Sus primeros pasos en el mundo del espectáculo, al igual que su madre, fueron como modelo: luego de firmar contrato con la agencia IMG Models y conseguir ser la tapa de Vogue Turquía, debutó con un grande en las pasarelas en 2017 al desfilar para Moschino. Afuera, fue la cara de marcas reconocidas como Pink y Sephora, mientras que en la Argentina protagonizó una de las campañas de Ay Not Dead.

Recién en el 2013 debutó de la mano de James Franco en la película Bukowski. Un año después, regresó al set para la película de acción Deseo de matar junto a Bruce Willis y consiguió el papel protagónico en Never Goin Back, el debut como directora de Augustine Frizzell. En 2019, fue Mickey Peck en Mickey and The Bears, y en 2020 Ruby Richman en Valley Girl. Sin embargo, el verdadero éxito llegó una década después de su debut, con la serie de Prime Video Todos quieren a Daisy Jones, donde logró su primera nominación a los premios Emmy en el rubro actriz de reparto en miniserie o película para TV.

LA NACION