Al Pacino y Lucila Polak reaparecen juntos: su historia de amor, su separación y una nueva etapa en su relación

Tras su separación en 2018, luego de un vínculo de 10 años, Al Pacino y Lucila Polak siguen disfrutando de su mutua compañía. El actor de 82 años y la actriz argentina, de 46, compartieron una tarde lluviosa en Beverly Hills y fueron captados por los flashes en ese reencuentro tan especial.

“Al y yo decidimos separarnos pero seguimos siendo familia y amigos. Se cerró un capítulo, eso es todo”, explicaba la también modelo por aquel entonces en diálogo con la revista ¡Hola! Argentina en relación a los buenos términos en que se habría dado la ruptura amorosa con el actor de El padrino.

Cinco años después, la prueba de la buena sintonía reinante entre ellos está a la vista, por lo que se deduce de las últimas imágenes del progatonista de Caracortada junto a Polak, en una visita del intérprete a la casa de su ex. Vestido con un sobretodo negro y protegiéndose de la lluvia con un paraguas, Pacino fue visto en su ingreso a la propiedad tomado del brazo de la actriz, quien observa con sorpresa a los fotógrafos al momento en que ambos están siendo retratados.

Pacino y Polak comparten un vínculo cercano de casi dos décadas grosby group - Backgrid/The Grosby Group

Polak, quien es madre de la actriz Camila Morrone , y el reconocido actor comenzaron a recorrer caminos separados en 2018, cuando Pacino cumplió 78 . Desde entonces, su relación tornó hacia una gran amistad.

Desde sus inicios, su relación fue poco convencional: nunca vivieron juntos y siempre se los vio a ambos disfrutar de su independencia. Sin embargo, el vínculo fue intenso desde el primer momento. “Nosotros estuvimos dos años juntos antes de mostrarnos en público y cosechamos una relación muy sólida, de mucha confianza”, dijo Lucila cuando decidió contarle al mundo que tenía un vínculo con Pacino. Asimismo, la actriz ofició de anfitriona de su pareja en la Argentina en una oportunidad: fue en 2016, cuando su hermano, Federico Polak, en sociedad con Adrián Suar, Nacho Laviaguerre, Paul Kirzner y Fernando Abadi, trajo al Teatro Colón el espectáculo An Evening with Al Pacino, una suerte de entrevista pública con el gran protagonista de Perfume de mujer.

El comienzo de la relación: un flechazo en una fiesta

Al Pacino y la argentina Lucila Polak se conocieron en una fiesta, tuvieron una relación de más de una década y se separaron en 2018 Grosby Group - LA NACION

Pacino y Polak se conocieron en 2005 durante una celebración con amigos en común y en 2007 se pusieron oficialmente de novios. Compartieron viajes, festivales y alfombras rojas alrededor del mundo y supieron sobrellevar las crisis que atravesaron, pero no llegaron a pasar por el altar y en 2018 se separaron. En cuanto a cómo llevaban la diferencia de edad y sus apretadas agendas, la actriz contaba por aquel momento en una entrevista con ¡Hola!: “Nuestra relación funciona y nos entendemos a la perfección, convivimos a nuestra manera y nos llevamos muy bien... Viajamos mucho juntos. Tratamos de tener una vida lo más normal posible”.

La relación de Pacino y Polak fue siempre seguida muy de cerca por la prensa y generó un enorme interés en la opinión pública. Con el tiempo, la diferencia de edad que había entre ambos hizo que el amor vaya mutando en una gran amistad, motivo por el cuál habrían finalizado el noviazgo. Por lo tanto, años después de su ruptura, se encuentren para mantenerse al tanto sobre sus respectivas vidas.

La estrella de El Padrino desafió al mal tiempo y visitó a su ex pareja en Beverly Hills grosby group - Backgrid/The Grosby Group

En el caso de Pacino, al poco tiempo de su distanciamiento amoroso en 2018, no tardó mucho en volver a formar pareja. A los pocos meses de la separación de Polak, la megaestrella de Hollywood inició un romance con Meital Sohan, una actriz y cantante israelí casi cuatro décadas menor que él que se hizo conocida en los Estados Unidos por su trabajo en la serie Weeds. Sin embargo, el amor llegó a su fin pronto.

A comienzos de 2020 trascendió que fue la propia Dohan quien confirmó la separación y llegó a calificar al actor de “viejo” y “tacaño”. En una entrevista a la revista LaIsha de Israel, Dohan contó que la separación de la pareja se dio, principalmente, por la diferencia de edad de 39 años entre ambos. “Es difícil estar con un hombre tan viejo, incluso Al Pacino”, dijo la actriz con dureza y agregó: “Traté de negarlo, pero ahora ya es un hombre mayor, para ser sincera. Así que, incluso con todo mi amor, la historia no duró”.

Pacino comenzó una relación con la cantante y actriz israelí Meital Dohan al poco tiempo de separarse de Polak, pero no prosperó GROSBY GROUP - LA NACION

Consultada por los recuerdos que conservaba de su relación de dos años con el oscarizado actor, Dohan admitió que fue “un honor” haber compartido ese tiempo con él, pero destacó su lado más tacaño. “¿Cómo puedo decir sin ser descortés que no le gustaba gastar dinero? Solo me regaló flores”, reveló con indignación. “Tuve una pelea con él y lo dejé pero, por supuesto, lo quiero y lo aprecio, y me alegro de haber formado parte de su vida y de haber estado a su lado cuando me ha necesitado”, sumó Dohan. Los dos fueron vistos por última vez juntos en Los Ángeles durante la presentación de El irlandés, en 2019, pero su relación dista mucha de la que el actor mantiene con Polak, a quien lo une una amistad inoxidable.

