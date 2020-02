Cande Molfese y Ruggero Pasquarelli y un amor que no para de crecer

Se conocieron en 2012 trabajando en Violetta, la exitosa tira juvenil de Disney Channel, y durante dos años fueron sólo compañeros de tira. Una tarde, durante una gira por Madrid, Ruggero Pasquarelli le dijo a Candela Molfese que le gustaría invitarla a una cita y esa misma noche se besaron por primera vez. Hoy están por cumplir seis años de novios, conviven y el trabajo los volvió a reunir, ya que le prestan su voz a dos personajes de la flamante película de Disney Pixar, Unidos. "Trabajar en un proyecto así es cumplir un sueño más", aseguraron a LA NACIÓN.

Pasquarelli nació en Pescara, a orillas del Adriático, y siendo niño participó del reality show X Factor, en donde sorprendió a todos con su voz. Así logró llamar la atención de Disney en Italia y, luego de trabajar en una tira allí, hace casi ocho años se animó a dejar todo para probar suerte en América Latina. Molfese, por su parte, es porteña y debutó en la actuación en Violetta, en donde pronto se ganó el corazón de la audiencia. Lo que ninguno de los dos planeaba era que terminarían enamorados y juntos.

Si bien ambos tienen sólidas carreras en ascenso por separado, para muchos jóvenes ellos forman una de las parejas más populares en Instagram. Tienen más de 13 millones de seguidores en esa red social y los problemas de compartir su intimidad y recibir críticas malintencionadas no les son ajenas.

En diálogo con LA NACIÓN, Pasquarelli y Molfese revelaron cómo hacen para equilibrar la fama digital con su vida cotidiana.

-¿Cómo fue la convocatoria para ponerle la voz a dos personajes de Unidos?

Cande Molfese: -Nosotros empezamos nuestras carreras en Disney y trabajamos mucho con ellos, así que cuando nos llaman para algún proyecto, es una verdadera alegría. ¡Mucho más cuando nos dijeron que era para una película de Disney Pixar! No lo dudamos un segundo. De hecho, cuando vamos a ver alguno de sus estrenos salimos de la sala diciendo '¡No sé cómo, pero lo hicieron otra vez!' Y esta no es la excepción. Además, más allá de trabajar en el mundo del cine, yo siempre soñé con doblar una película...

Ruggero Pasquarelli: -Nosotros sentimos que Disney es nuestra familia y es hermoso que vuelvan a pensar en nosotros. Nos sentimos muy agradecidos porque es algo que ninguno de los dos había hecho. Es cumplir un sueño más.

-Ambos tienen experiencia en televisión, en conciertos, en actuaciones en estadios gigantescos, en teatros pequeños ¿qué encontraron de diferente en el doblaje?

RP: -Es una experiencia totalmente distinta porque estás en el estudio de grabación frente a una pantalla y para que tu voz pueda sincronizar con lo que sucede y quedar bien, hace falta exigirse mucho, porque hay que darle mucha emoción. Es un tono diferente de la simple actuación y me sirvió para sentir mucho más respeto por el trabajo de los dobladores y las dobladoras. Tuvimos la fortuna de contar con un director que desde México nos fue guiando en directo para que podamos dar lo mejor. Como en toda experiencia nueva, tuvimos que calentar motores e ir probando. Estamos felices con el resultado y nos divertimos muchísimo.

-¿Qué les atrajo de la historia de Unidos?

RP: -Es una historia de aventuras en un mundo de fantasía con trolls, cíclopes, duendes... pasa de todo, pero siempre rescatando la hermandad y la importancia de la familia. Es clave estar unidos, como dice el título. La trama comienza con la posibilidad de que regrese a la vida el papá y cómo es la mejor forma de disfrutar este nuevo rato juntos.

-¿Cómo les resultó volver a trabajar juntos? ¿Son buenos colegas más allá del amor?

CM: -Nosotros nos conocimos en un set y nos enamoramos trabajando, así que volver a trabajar con Rugge es un placer. De algún modo nunca dejamos de hacerlo porque creamos nuestro propio contenido en redes. Además poder compartir está buenísimo, aunque también me parece sano que tengamos nuestros propios proyectos y carrera, pero cuando los caminos se cruzan siempre lo celebramos. Me siento afortunada de compartir un trabajo con él.

RP: -¡Y yo me siento afortunado de compartir mi vida con ella! Es muy divertido y cuando volvemos a casa nos tomamos el tiempo para agradecer que tengamos la oportunidad maravillosa de trabajar juntos una vez más. Además nos conocemos tanto que basta una mirada para saber qué le está pasando al otro.

-Mucho de su vida pasa por las redes sociales, en algún sentido tienen su propio reality show allí, ¿nunca les incomoda la exposición? ¿sienten que pasan más tiempo en redes de lo que deberían pasar?

RP: -No, en mis redes sociales me gusta mantener mi privacidad, que los momentos realmente especiales queden para mí. Obviamente soy una persona que interactúa mucho porque es una suerte tenerlas para tener un contacto más cercano con la gente que me sigue y nos quiere mucho. Y es la manera para mostrar mi trabajo o cosas hermosas que me pasan. Me gusta compartir mi música o el backstage de un show. Es muy lindo porque hay gente en Rusia y yo estoy en Argentina, y lo pueden ver. Pero repito: a mí me gusta mantener las cosas que más quiero para mí, me las quiero guardar aquí, en mi corazón, y así van a seguir siendo.

CM: -Yo trato usar las redes sociales como un medio y me siento super afortunada y bendecida que el universo me puso como comunicadora y, entonces, hay que usarlas de modo responsable para poder transmitir algo, que pueda generar un impacto en el otro. Desde mi lugar nada de lo que levanto bandera no lo vivo, no lo siento o no lo creo. Las uso como un lugar para despertar conciencia también porque yo lo vivo así, sigo cuentas que me pueden nutrir o aportar algo para mí. Trato de mostrar eso en mis redes sociales. Yo soy vegetariana, en transición al veganismo, y quiero contarlo, quiero hablar sobre lo que estamos generando con el calentamiento global, trato de mostrar responsabilidad. Y no deja de ser un trabajo porque la gente es muy impaciente y si el contenido no le interesa se va. Y creo que hay que usar las redes sociales para mostrar conciencia.

RP: -Y quiero sumar algo: ella lo hace respetando al otro porque no todos están listos para el cambio que propone. Ella cuenta su experiencia y no obliga al otro a hacer algo que no quiere.

