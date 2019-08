La novia del actor italiano hizo un fuerte descargo en su cuenta de Twittter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 15 de agosto de 2019 • 16:28

Los actores Ruggero Pasquarelli y Cande Molfese están juntos desde 2014, cuando grababan la segunda temporada de la serie juvenil Violetta. En el último posteo romántico que compartieron, muchos usuarios criticaron a la novia de Ruggero, y ella salió a defenderse con un contundente mensaje a través de Twitter: "Si les parezco fea o vieja para él, no se preocupen, ustedes no me tienen que chapar, él sí", y remató con la frase: "Vamos casi cinco años ¡Algo le gustará!".

La foto que causó el revuelo fue una selfie que compartió el actor italiano -quien formó parte del reparto de Soy Luna, y recientemente de Argentina, Tierra de amor y venganza- en su cuenta de Instagram, donde se lo ve posando junto a Cande en el espejo de un ascensor, muy divertidos. La imagen podría haber recopilado los miles de likes habituales y quedar como una más dentro de la galería de Pasquarelli, pero no fue así, debido a los hirientes comentarios de algunos usuarios hacia Molfese.

Los jóvenes actores tienen tres años de diferencia de edad: ella tiene 28 y el 25. Algunos de los mensajes apuntaban de manera directa a este detalle, con las frases: "Cande es muy grande para vos"; "Se está poniendo fea y viejita"; "¿Seguís con esa fea?". La actriz no resistió y salió al cruce vía Twitter con un conciso y tajante mensaje: "Hoy mi novio subió una foto conmigo y hay comentarios lindos pero también horribles. ¿De verdad siguen con eso chikes? Es agotador. Vivan y dejen vivir. Y si les parezco fea, vieja o lo que sea para él, ¡tranquis! Total ustedes no me tienen que chapar, es él... ¡Y algo le gustará! #casi5años", remató quien fue la conductora del programa Fans en vivo, de MTV.