Cara Delevigne: su lucha contra las adicciones y las fotos “desgarradoras” que le sirvieron como llamado de atención

Ser una celebrity en Hollywood no es nada fácil. El éxito, la fama, el lujo y las excentricidades no son para cualquiera y por eso, muchos terminan conociendo el lado B de este mundo: los excesos y las adicciones. Tal es el caso de Cara Delevigne, una modelo que en 2011 conmocionó al mundo de las pasarelas como el rostro de Burberry.

Desde entonces, la lluvia de contratos, la pelea de los diseñadores por tenerla en su pasarela y su incursión en el mundo de la actuación con proyectos como Paper Towns y Suicide Squad la convirtieron en un referente de su generación. Sin embargo, por dentro estaba luchando por entender quién era. “Si tienes problemas para ingresar a esta industria, solo se magnificarán y exacerbarán”, dijo la supermodelo a principios de año en una entrevista con Vogue.

Delevigne se refería a ese otro lado del éxito, el infierno de las drogas y el alcohol que la hizo perder el camino y que le sirvió como vía de escape a la hora de confrontar problemas personales de los que había estado huyendo por años. Y si bien fueron varias las advertencias públicas de que la estrella no estaba pasando por un buen momento, hubo un episodio en particular (hace precisamente un año) en el aeropuerto Van Nuys de Los Ángeles, que la hizo reaccionar. La influencer fue capturada por un paparazzi en un estado calamitoso y “desgarrador”, trazando una gran diferencia con esa muchachita de cejas gruesas que solíamos ver en pantalla. Tras describir esas fotos como “una vergüenza y un bochorno abrumador”, la actriz aseguró que fueron una llamada de atención urgente para darse cuenta de su realidad. “No había dormido. No estaba bien. Es desgarrador porque pensé que me estaba divirtiendo, pero en algún momento fue como, bueno, no me veo bien. Sabes, a veces necesitas un control de la realidad, así que en cierto modo esas fotos eran algo por lo que estar agradecida”, reconoció en la misma entrevista.

Así fue como decidida a hacer un cambio rotundo de vida, Delevigne entró en un programa de rehabilitación que ya está dando sus frutos. “Siempre supe que las cosas tendrían que ser diferentes a los 30, porque la forma en que vivía no era sostenible. Me dije a mí misma: ‘Debería estar pasándolo tan bien. Tengo a todos mis amigos aquí. Necesito disfrutar esto’”, reflexionó quien describió su cambio como un duelo. “La casa en la que me estaba quedando tenía una torre y simplemente me encerraba en ella. Apenas salía de la habitación. Había esta necesidad de cambio, pero estaba luchando mucho. Estaba dando la bienvenida a este nuevo tiempo, pero también estaba de duelo. Era como un funeral por mi vida anterior, un adiós a una era”, agregó.

Respecto a cómo fue su proceso de sanación, Cara dio algunos detalles en una reciente entrevista con la revista Elle UK, de la cual próximamente será la portada. “No ha sido fácil pero nunca ha habido momentos en los que pienso: ‘Esto no vale la pena’. Ha valido la pena cada segundo. Simplemente no sabía lo que me costaría dejarlo pero ahora estoy estable y más tranquila”, confesó quién explicó en detalle en qué consiste este programa de 12 pasos al que se sometió: “Este proceso obviamente tiene sus altibajos, no es tan simple. No sucede de la noche a la mañana. Por supuesto que quiero que las cosas sean instantáneas. Esta generación especialmente, queremos que las cosas sucedan rápidamente, pero he tenido que profundizar más”, indicó.

“Antes, siempre me interesaba la solución rápida de la curación, yendo a un retiro de una semana o a un curso para traumas, por ejemplo, y eso ayudó por un minuto, pero nunca llegó al meollo de la cuestión, a las cosas más profundas. Esta vez me di cuenta de que el tratamiento de 12 pasos era lo mejor y se trataba de no avergonzarse de eso. La comunidad marcó una gran diferencia. Lo opuesto a la adicción es la conexión y realmente encontré eso en 12 pasos”, agregó entusiasmada.

A su vez, la supermodelo reconoció el peso que se sacó de encima al hablar públicamente de su lucha contra el alcohol. “Durante mucho tiempo sentí que me estaba escondiendo mucho de las personas que me admiraban. Finalmente siento que puedo ser libre y yo misma, plenamente”, dijo aliviada.

El mes pasado, la actriz y modelo reveló que había asistido a su primer Glastonbury (un famoso festival inglés) sobria. “He estado yendo a Glastonbury desde que tenía 15 años, pero este año fue mi primer año sobria y fue, por mucho, mi favorito. Llena de lágrimas, de carcajadas a tope, de reencuentros tan esperados y de tanto amor. Hasta la próxima”, escribió junto a una serie de videos que mostraban su experiencia y su felicidad por haber dado un gran paso en su vida.

LA NACION