Con las imágenes de Costa Rica, la pareja disipó todos los rumores de crisis que circularon durante el último tiempo. Según publicó el portal Page Six, el supuesto distanciamiento tuvo lugar luego del estreno de The Roast of Tom Brady, el programa de Netflix que tiene al ex de la modelo como protagonista. Con el viaje a Costa Rica, Bündchen, de 43 años, y Valente, de 35, quienes son pareja desde el año pasado, dejaron en claro que el amor sigue intacto

Backgrid/The Grosby Group