Carina Zampini: un nuevo proyecto para volver a la tele y su presente sentimental: “Estoy soltera y sin apuro”

Alejada de los medios desde que terminó El gran premio de la cocina, Carina Zampini reapareció públicamente en el recital de Pimpinela. Muy sonriente, la actriz y conductora habló de su presente personal y profesional y, entre risas, confesó: “Estoy soltera y sin apuro”.

“Acá de festejo, vine con mi amiga del alma”, dijo Zampini ni bien se topó con las cámaras de Socios del espectáculo a la salida del show. Respecto a cómo está su corazón, expresó: “Siempre está bien mi corazón, por suerte. Rodeada de mucha gente a la que amo, así que feliz. Estoy soltera si esa es la pregunta. Soltera y sin apuro”.

Luego, la actriz desmintió haberse ido de viaje con un novio. “Se rumorean tantas cosas. Estoy bien, tranquila. Disfrutando de este rato de estar en casa, de mis amigos, de mi hijo, de estar un poco recluida para adentro, ya que no estoy trabajando”, advirtió sin ganas de que la relacionen con nadie.

En cuanto a lo laboral, Zampini adelantó que ya está pensando en lo nuevo. “Tengo un contrato firmado con Kuarzo, así que estamos viendo proyectos. Sin canal definido, tirando ideas, armando cosas lindas. Cuando sepa algo les voy a contar”, dijo la rubia sin aclarar si su vuelta a la pantalla será como conductora o actriz.

Tras ver la nota, el conductor Adrián Pallares comentó: “No se la veía hace mucho tiempo, llamó la atención su silencio durante el fallecimiento de Gerardo Rozín pero es algo de lo que no quiere hablar”. Sin embargo, su relato fue interrumpido por Karina Iavícoli para desmentir un rumor que había circulado hace meses cuando se la vinculó sentimentalmente con el periodista Federico Server.

“¿Se acuerdan que en un momento se la había relacionado con Fede Server? Me lo encontré la semana pasada porque su hija va a la misma escuela que la mía y me causó mucha gracia porque se me acercó y me dijo: ‘No salí nunca con Zampini. Me inventaron un romance que no fue’”, contó la panelista mientras su compañera Paula Varela sumaba otra opinión: “Era verdad, ¿eh?”, lanzó quién había dado la primicia por aquel entonces en Intrusos.

“Se dice que Zampini había comentado en maquillaje: ‘¡Que buen mozo que es!’ pero nunca lo supimos y quedará ahí”, agregó Adrián Pallares para dar por finalizado el tema.