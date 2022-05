Coldplay anuncia su quinto River: ¿cuándo salen a la venta las entradas?

Ya hay cuatro funciones agendadas, ¿habrá mas? Esa era la pregunta que muchos se hacían ante la descomunal demanda de entradas para ver a Coldplay, cuando la banda anunció en diciembre del año pasado que casi diez meses después estaría visitando la Argentina. Este lunes, el grupo liderado por Chris Martin anuncia que serán cinco las funciones en el Estadio de River Plate, ya que se agrega una nueva fecha, la del 1 de noviembre.

Sin duda, la pandemia ha recargado la necesidad de los músicos de salir a tocar. Por cuestiones muy íntimas y también por las económicas, porque no solo ellos dependen de los recitales que dan. Cuanto más grandes son las estructuras, mayor es la cantidad de gente involucrada en la producción. Afortunadamente la maquinaria de shows en vivo está funcionando casi al cien por ciento. Retomemos el capítulo Coldplay desde el principio. A finales de 2021 se anunció un show en el Estadio de River Plate, en el marco de su gira latinoamericana. Como las entradas volaron, tres días después se pusieron a la venta los tickets de otros tres conciertos. En total, cuatro que quedaron agendados para el 25, 26, 28 y 29 de octubre, con la participación de H.E.R. como artista de apertura de cada show. La noticia que ahora alegra a los fans es que la banda extenderá su estadía con la fecha de noviembre, en el mismo campo de juego.

La banda inglesa se prepara para presentar en el país Music Of The Spheres World Tour, una gira que ya vendió más de un millón de tickets alrededor del mundo y que seguirá su recorrido no solo por Argentina, sino también por Colombia, Chile, Perú, Costa Rica, República Dominicana, México, Estados Unidos, Alemania, Francia, Bélgica, Reino Unido y Brasil.

Chris Martin y sus socios siguen agregando funciones en Buenos Aires

Las entradas para el show del 1 de noviembre salen a la venta este martes 24 de mayo a través de AllAccess.

La última vez que la banda visitó el país fue en noviembre de 2017, cuando trajeron su gira A Head Full Of Dreams con la cual viajaron durante 20 meses por 31 países, brindando 115 shows. Vendieron cerca de 5 millones de tickets. “Tocar en vivo y encontrar conexión con la gente es, en última instancia, la razón por la que existimos como banda”, dijo Chris Martin cuando comenzó el gran periplo de esta gira que en pocos meses lo traerá nuevamente a nuestro país. “Hemos estado planeando esta gira durante años y estamos muy emocionados de tocar canciones de todo nuestro tiempo juntos”.

En 2019, Coldplay se comprometió a hacer que sus giras futuras fueran lo más beneficiosas para el medio ambiente posible, y esa promesa se cumple en Music Of The Spheres Tour, la más sustentable que haya hecho una banda hasta el momento, en donde buscan reducir la huella de carbono que suele generar una movida de este calibre. Para lograr esto, los conciertos se alimentarán completamente con energía renovable de muy bajas emisiones, la cual se almacenará en la primera batería móvil para espectáculos. Para conseguirla se instalarán paneles solares en cada lugar, se utilizará aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores.

Además, se impulsaran acciones que ayuden a extraer el CO2 que van a emitir durante el tour, como plantar un árbol por cada entrada vendida, animar a los fanáticos a través de la app oficial de la gira a que utilicen trasportes con bajas emisiones de carbono para concurrir a los estadios, garantizar que todo el merchandising se obtenga de forma sostenible y ética, ofrecer agua potable gratis para eliminar las botellas de plástico de un solo uso durante el concierto y poner el 10% de las ganancias resultantes del tour en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social.

“Somos muy conscientes de que el planeta se enfrenta a una crisis climática. Por eso, hemos pasado los últimos dos años consultando con expertos en medio ambiente para hacer que esta gira sea lo más sustentable posible y, lo que es más importante, aprovechar el potencial del Tour para impulsar las cosas -aseguró Martin-. No haremos todo bien, pero estamos comprometidos a hacer todo lo posible y a compartir lo que aprendamos. Es un trabajo en progreso y estamos realmente agradecidos por la ayuda que hemos recibido hasta ahora”, agregó.