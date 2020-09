Carla Conte confirmó su separación del cineasta Federico Rozas Crédito: Instagram

Aunque no suele hablar sobre su vida privada, en medio de una entrevista radial Carla Conte confirmó su separación del cineasta Federico Rozas y aseguró que en este momento tan especial, tanto en lo personal como a nivel general, le resulta ideal para practicar la introspección.

La revelación de Conte llegó en pleno diálogo con Catalina Dlugi, en su ciclo Agarrate Catalina, cuando la periodista le preguntó sobre su vida en pareja. "No estaría sucediendo en este momento de la vida. Estoy con introspección", disparó la exconductora de Confrontados.

E inmediatamente, aclaró: "Estoy tranquila, con calma. También es un momento de ponerle mucha energía a mí, a mi familia". Por eso, descartó de plano que en medio de la pandemia de coronavirus y de las medidas de aislamiento decretadas para frenar su alcance, su estado civil vaya a cambiar. "Conocer a alguien en este contexto es una locura. Estoy metida en mí, analizando qué voy a hacer de mi vida", señaló.

Al hablar de sus hijos, Mora y Facundo, y a propósito de si están al tanto de su carrera y de su paso por el "Bailando por un sueño", donde se produjo su recordada negativa a que Marcelo Tinelli le cortara su pollera, Conte expresó: "Mora tiene 11 años. No le he mostrado cosas así; ha venido conmigo a marchas, ha tenido información de la crianza misma. Sí alguna vez le he mostrado lo que hice en el 'Bailando'".

Sobre el vínculo entre ellas, analizó: "Ella es re compañera conmigo y la veo dando batalla para todos lados. Me ha puesto en una carta 'sos una mamá luchadora'. Ella va a hacer su camino, pero siento que nosotras estamos haciendo el camino para las que vienen. Del mismo modo que quienes crían a un varón para que sea responsable y respetuoso. Es de mucha responsabilidad la crianza de por sí".

Luego de que se cortara abruptamente su participación en Confrontados, con la incorporación de Marina Calabró, en el mes de marzo, Conte señaló: "A la tele no le puedo pedir nada, porque está colapsada. Mi sensación es que hay que sobrevivir este año y el año que viene se verá". Y agregó: "En mi caso, estoy diseñando ropa con una amiga para ver si sale algo por ahí. A mí esta situación me abrió la cabeza sobre qué puedo hacer y qué no, y esta situación también hizo que esté más con mis hijos".

