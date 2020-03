Los actuales conductores de Confrontados se despidieron, ya que el lunes arranca el programa con otra conductora

6 de marzo de 2020 • 17:25

" Este es el final de una etapa de Confrontados y hoy nos despedimos después de cuatro años y 810 programas, termina una etapa y no me queda más que agradecer aunque tengo sensaciones encontradas", dijo Rodrigo Lussich muy emocionado, en su último programa al frente del ciclo que condujo junto a Carla Conte , ya que a partir del lunes, el envío cambia de horario, de conducción y panelistas, aunque no de nombre.

La emoción fue la vedette en el último programa. "Hace un mes Canal 9 decidió cambiar su grilla, hacer un enroque con los horarios y eso trajo una conmoción interna. Yo hago radio en el nuevo horario del programa y tengo un contrato, por lo tanto era imposible seguir adelante. El lunes arranca otra etapa con una amiga querida, Marina Calabró y un grupo de profesionales. Les deseamos lo mejor", contó Lussich. Y continuó: "Han pasado un montón de compañeros. No soy amigo de las grandes tragedias. Gracias a la productora Mandarina, a Mario Chela, a las autoridades del canal. Volveremos a encontrarnos en otro laburo, a la vuelta de la esquina".

Y Carla Conte también quiso decir unas palabras. "Soy más melodramática. Vengo deshidratada, no hay directivo al que no le haya llorado. Volver a conducir fue una gran oportunidad. Acá hay tíos de mis hijos, hay familia. Estoy recontra feliz, soy tira bombas y de armar despelotes, digo cosas de las que después me arrepiento, pero estoy feliz y me voy con el alma llena. Sos un compañero hermoso, Rodrigo, y aprendí mucho de vos. Me llevo amigos. Gracias por acompañarnos", expresó, entre lágrimas.

El nuevo Confrontados

El lunes próximo aparecerá Marina Calabró en la pantalla de elnueve, a las 16.30, para ponerse al frente de este programa, pero no lo hará sola, estará acompañada de Carlos Monti, Augusto Tartúfoli, Pampito Perello Aciar, Franco Torchia, Gustavo Méndez y Lizardo Ponce, que estará tres veces por semana. En este nuevo Confrontados, "cada panelista tendrá a su cargo una sección con la cual se cerrará el programa. Tartu, por ejemplo, estará con su clásica hoja de ruta y Monti con sus fojas judiciales. Todos de negro y con una línea editorial clara: la información es más importante que el invitado", adelantó Tartu.