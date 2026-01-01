Flor Torrente: de su regreso al teatro a la relación con su mamá y su nueva historia de amor

Vuelve al teatro después de casi un año con la comedia Mi amiga y yo; además habló con LA NACION sobre el lazo con su familia y su flamante pareja
Flor Torrente se suma a Mi amiga y yo, la comedia de Sebastián Presta que reestrena el 9 de enero en el Teatro Astros. LA NACION conversó con la actriz sobre este nuevo trabajo y también sobre su espíritu inquieto y autogestivo. Además habló de su relación con su hermano Toto Kirzner y contó cómo contiene a su mamá Araceli González en tiempos de disputas con su ex, Adrián Suar. Recordó amorosamente a su papá, Rubén Torrente, que murió en febrero pasado y también contó su historia de amor con Santiago.
-¿Cómo surgió la posibilidad de sumarte a esta obra que estuvo en cartelera durante 2025?
-No había visto la obra ni conocía a Sebastián, pero sí conocía a Victoriano (Pololla), que es el asistente de dirección y trabaja en producción también. Hace un par de años habíamos hecho una y siempre tuvimos buena onda. Un día me escribió para contarme sobre este proyecto y me dijo que le interesaba sumarme, así que fui a ver la obra. Me gustó mucho, ahí conocí a Sebastián y a los chicos, y enseguida hubo disponibilidad y amabilidad hacia mí y ganas de que forme parte del proyecto. Entonces la decisión fue fácil porque además tenía muchas ganas de hacer teatro. La última vez que me sumé a un escenario fue a principios de 2025 con Pequeños grandes momentos.
-¿Qué te atrajo de esta historia de amor de dos mejores amigos?
-Me gustan todos los condimentos que tiene la obra. Me sorprendió y me encanta que eso suceda porque nada es predecible y esos condimentos en diferentes momentos te llevan a lugares inesperados. Y me gustó la idea de una comedia. Mi amiga y yo tiene música, tiene baile, tiene comedia, tiene todo lo que se necesita para pasar un buen rato. Estoy muy entusiasmada. Estamos ensayando desde noviembre pasado, en el medio tuve vacaciones y acá estamos, listos para estrenar. Vamos a estar los viernes, sábados y domingos, a partir del 9 de enero en el Teatro Astros.
-Te queda la semana para ocuparte de tus muchas otras actividades, entre ellas una serie que estás escribiendo...
-La serie está en stand by. Hay cosas que llevan mucho tiempo, como sacar adelante y ejecutar, precisamente, una ficción. La escribimos con una amiga y la idea es concretarla, pero no va a ser por el momento.
-En los últimos años bajó mucho la producción audiovisual
-Y justamente por eso decidí generar un proyecto que me interese, que me guste, con un personaje que quiera interpretar, así nació esta serie. Me parece que tiene que haber un cambio y que empecemos todos a gestionar nuestros propios proyectos y a romper con las estructuras que existen porque hay cosas que ya quedaron viejas. Está bueno que podamos encontrar nuevas formas de comunicar, como por ejemplo el streaming o generar nuevos canales de creación y de exposición. Porque si no, estamos a la espera de algo que no sabemos ni cuándo va a llegar. La autogestión es un camino que no es fácil, es largo, lo digo por experiencia, pero el proceso está bueno y las cosas finalmente se dan. Hay que unirse a otros amigos, colegas, artistas. Es un gran momento para unir fuerzas, para crear nuevas cosas.
-Sos de autogestionar tus proyectos. De hecho, tenés una marca de ropa...
-Sí, hace 13 años que tenemos una marca de ropa con mi mejor amiga.
-A veces la gente tiene un poco de temor de asociarse con una amiga para no lastimar el vínculo, ¿cómo es el caso de ustedes?
-Si los vínculos son sólidos, amorosos y respetuosos, no tiene por qué salir mal. Pero esos tres pilares tienen que estar muy firmes y también es importante poder disociar y separar el trabajo de la amistad. Porque el trabajo es el trabajo y cuando se cierra la puerta de la oficina, la vida es otra y nosotras siempre pudimos llevar muy bien eso. Yo soy muy inquieta y tengo otro proyecto muy esencial para mí, que voy a lanzar el año que viene.
-¿Tiene que ver con lo artístico?
-No puedo adelantar nada, pero sí, tiene que ver con lo artístico.
Inquieta
-Empezaste a trabajar a los 15 años, ¿alguna vez dudaste sobre la elección de este oficio?
-Me interesan muchas cosas. Y lo que más hice en mi vida fue estudiar todo lo que me gusta para entender qué era lo que quería realmente. Y la verdad es que quería hacer todo [risas]. Me gusta dibujar, estudié pintura. Me gusta el color, estudié teoría del color. Me gusta la fotografía, estudié fotografía. Me gusta la actuación, estudié actuación. Me gusta la música, estudié música. Todo parte de construirse, de armarse a gusto y deseo. Y en algún punto todas esas cosas se unen. Hago todo con responsabilidad y respeto.
-Y a lo largo de tu vida, ¿pudiste hacer todo esto para lo que te formaste?
-Primero pensé que quería dedicarme simplemente a pintar. Cuando era más chica hice tres exposiciones, pero después entendí que me gustaba mucho, pero no quería dedicarme a eso y lo que más me gustaba era la actuación. Entonces me dediqué a profundizar más en eso, sin dejar de hacer el resto de las cosas que me interesan. Siempre estoy buscando cursos, talleres y algo para hacer. Yo estudio pintura, escultura y hago cerámica. Ahora me estoy volcando más a diseños digitales.
-Con tanto interés por el arte, ¿tu casa luce tus pinturas y esculturas?
-En mi casa hay dibujos míos por todos lados. Me encanta. Y también me gusta regalar... Pensar en obras para algunas personas en particular y regalárselas, pero no me dedico a vender mis obras. Las regalo.
-¿Por qué no las vendés?
-En algún momento las vendí cuando era más chica, pero después no.
-Decís que también te interesa la música, ¿cómo complemento de la actriz o con la intención de lanzarte como cantante?
-Creo que en la vida nada es un complemento, sino que todo es parte de ella. En el momento que sea oportuno saldrá a la luz todo lo que estoy trabajando desde hace mucho tiempo. Toco un poco la guitarra y, de hecho, en la obra lo hago. Toco un poco el piano, pero no soy ni guitarrista ni pianista... Lo hago para acompañar la voz. También hago terapia, medito, hago yoga, entreno. Me ocupo de mí. Me parece que es muy importante que las personas se ocupen de su cabeza y que hagan de ese lugar un espacio digno y amable de vivir porque si no es un suplicio.
Una muerte inesperada
-Este año no fue fácil para vos porque falleció tu papá (Rubén Torrente), ¿cómo estás?
-Es muy difícil hablar de estas cosas y más en estas fechas. Obviamente, mi papá fue una persona muy importante en mi vida. Todavía lo estoy procesando porque fue muy inesperado. Mi papá era muy joven, de hecho, se murió jugando al fútbol. Tengo un hermanito de 11 años y la verdad es que trabajo mucho para estar bien, para acompañar a mi hermano, a mi familia, y acompañarnos entre todos en un proceso que no es fácil para nadie... No sé si en algún momento se siente menos el dolor.
-¿Cómo es tu relación con tu hermano Toto Kirzner?
-Nos llevamos muy bien. Lo veo muy feliz proyectando un nuevo año y contento con todo lo que se viene. No puedo ver el streaming de Olga todos los días porque no estoy en mi casa en esos horarios, pero sí veo los recortes y me parece hermoso porque es un espacio donde mi hermano es cien por ciento él y está buenísimo que la gente lo conozca porque es maravilloso.
-¿Suelen consultarse sobre nuevos proyectos y pedirse consejos?
-Sí, compartimos todo básicamente. Compartimos los domingos, los encuentros familiares, charlamos de todo. Cuando estamos en familia hablamos más de cosas importantes de la vida, de cómo transitamos tal situación. No hablamos tanto de trabajo si no todo se pone muy monótono y aburrido. Sí, obviamente lo compartimos, pero tratamos de buscar momentos de calidad.
“Mi mamá es genuina”
-¿Y cómo es tu relación con tu mamá? ¿Cómo la sostenés desde tu lugar de hija cuando se vuelve a hablar mediáticamente sobre las diferencias que tiene con Adrián Suar?
-Es más lo que se arma afuera que lo que sucede internamente. Muchas veces el tema se hace mucho más grande de lo que es en realidad. Mi mamá es una persona genuina, sincera, expone su emoción y después la acribillan por ser tal cual es. Pero nosotras nos contenemos, nos amamos, nos acompañamos y no hay nada que no sepamos la una de la otra. La verdad es esa. Nos acompañamos siempre y aplaudo que sea genuina. Aplaudo que sea cien por ciento ella. Hay muy poca gente real en este mundo. Así que la celebro, la admiro y la amo.
-En esas juntadas familiares, ¿quién cocina?
-Generalmente, vamos más a la casa de mi mamá, pero también nos turnamos. A todos nos encanta cocinar y es un momento de compartir en familia y de desconectar.
-¿Estás en pareja?
-Sí, desde hace un año. Se llama Santiago y no tiene que ver con el mundo del espectáculo, sino del marketing y la comunicación.
-¿Y qué podés contar de esta historia de amor?
-Es el hermano de un amigo de mi hermano. Nos conocemos desde chicos porque sus padres viven en el mismo lugar donde vive mi madre. Nos reencontramos hace un año porque él estaba viviendo fuera del país y cuando yo me mudé, él volvió a la Argentina y la vida volvió a encontrarnos.
