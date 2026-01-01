En fotos: de Zaira Nara a los besos a China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, así recibieron los famosos el año

Mirtha Legrand recibió 2026 en la fiesta que cada año celebra el Hotel Costa Galana, en Mar del Plata. "Me cambié el peinado", comentó Chiquita desde la mesa principal, enfundada en un diseño de Claudio Cosano. "Estoy feliz de estar acá con ustedes. Vamos a disfrutar de esta noche y esperar el nuevo año con todo el amor, el optimismo y los deseos de tener un país maravilloso", destacó la conductora. Radiante y vital como de costumbre, Legrand arribó al evento alrededor de las 21.15, disfrutó del show de Los Totora que musicalizó la velada y se retiró a las 3 de la mañana. El viernes 9 comenzará a grabar sus programas desde La Feliz