LA NACION

En fotos: de Zaira Nara a los besos a China Suárez y Mauro Icardi en Turquía, así recibieron los famosos el año

En pareja o en familia; de Buenos Aires y Punta del Este hasta Nueva York y Turquía, la farándula local le dijo hola a 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
El nuevo año comenzó a puro romance para la farándula argentina
El nuevo año comenzó a puro romance para la farándula argentina
Mirtha Legrand recibió 2026 en la fiesta que cada año celebra el Hotel Costa Galana, en Mar del Plata. "Me cambié el peinado", comentó Chiquita desde la mesa principal, enfundada en un diseño de Claudio Cosano. "Estoy feliz de estar acá con ustedes. Vamos a disfrutar de esta noche y esperar el nuevo año con todo el amor, el optimismo y los deseos de tener un país maravilloso", destacó la conductora. Radiante y vital como de costumbre, Legrand arribó al evento alrededor de las 21.15, disfrutó del show de Los Totora que musicalizó la velada y se retiró a las 3 de la mañana. El viernes 9 comenzará a grabar sus programas desde La Feliz
Mirtha Legrand recibió 2026 en la fiesta que cada año celebra el Hotel Costa Galana, en Mar del Plata. "Me cambié el peinado", comentó Chiquita desde la mesa principal, enfundada en un diseño de Claudio Cosano. "Estoy feliz de estar acá con ustedes. Vamos a disfrutar de esta noche y esperar el nuevo año con todo el amor, el optimismo y los deseos de tener un país maravilloso", destacó la conductora. Radiante y vital como de costumbre, Legrand arribó al evento alrededor de las 21.15, disfrutó del show de Los Totora que musicalizó la velada y se retiró a las 3 de la mañana. El viernes 9 comenzará a grabar sus programas desde La Feliz

Romance confirmado

Tras los rumores que aseguraban que Zaira Nara había vuelto a encontrar el amor en el mundo del polo, la modelo fue captada en José Ignacio junto al jugador francés Robert Strom
Tras los rumores que aseguraban que Zaira Nara había vuelto a encontrar el amor en el mundo del polo, la modelo fue captada en José Ignacio junto al jugador francés Robert StromRS FOTOS
Él es nieto del difunto aristócrata y magnate francés Robert Zellinger de Balkany, amigo del rey Juan Carlos, dueño de uno de los mayores imperios de centros comerciales de Europa y fundador de la organización de polo Sainte Mesme
Él es nieto del difunto aristócrata y magnate francés Robert Zellinger de Balkany, amigo del rey Juan Carlos, dueño de uno de los mayores imperios de centros comerciales de Europa y fundador de la organización de polo Sainte MesmeRS FOTOS
La flamante pareja, que se habría conocido a través de Pampita y Martín Pepa, fue vista durante sus días en el Este a bordo del Mehari de Zaira Nara
La flamante pareja, que se habría conocido a través de Pampita y Martín Pepa, fue vista durante sus días en el Este a bordo del Mehari de Zaira NaraRS FOTOS
Entre compras y paseos románticos, la modelo y el polista estuvieron a los besos y demostraron que su amor va viento en popa
Entre compras y paseos románticos, la modelo y el polista estuvieron a los besos y demostraron que su amor va viento en popaRS FOTOS
Según detalló Revista HOLA! Argentina, Strom habla perfectamente español, conoce muy bien el país porque suele disputar en este territorio algunos torneos de polo y es cuñado de Corchito Zavaleta (hijo de la Trilliza de Oro María Emilia), que está casado con su hermana Isabelle Strom
Según detalló Revista HOLA! Argentina, Strom habla perfectamente español, conoce muy bien el país porque suele disputar en este territorio algunos torneos de polo y es cuñado de Corchito Zavaleta (hijo de la Trilliza de Oro María Emilia), que está casado con su hermana Isabelle StromRS FOTOS

Fin de año a puro sol y playa

Como cada verano, decenas de famosos argentinos pasan las fiestas en Punta del Este y combinan los días de sol, arena y mar con eventos glamurosos durante la noche
Como cada verano, decenas de famosos argentinos pasan las fiestas en Punta del Este y combinan los días de sol, arena y mar con eventos glamurosos durante la nocheRS FOTOS
La exmodelo y diseñadora de joyas Dolores Trull despidió el 2025 con una tarde de playa en la que hubo charlas con sus hijos y espacio para la lectura
La exmodelo y diseñadora de joyas Dolores Trull despidió el 2025 con una tarde de playa en la que hubo charlas con sus hijos y espacio para la lecturaRS FOTOS
Sofía Zámolo también pasó el último día del año en Punta del Este junto a su marido, el empresario José Félix Uriburu, y su hija California
Sofía Zámolo también pasó el último día del año en Punta del Este junto a su marido, el empresario José Félix Uriburu, y su hija CaliforniaRS FOTOS
Mientras su padres tomaban sol, con una temperatura que rozaba los 33 grados, la pequeña se divirtió construyendo castillos de arena
Mientras su padres tomaban sol, con una temperatura que rozaba los 33 grados, la pequeña se divirtió construyendo castillos de arenaRS FOTOS
Otro que tuvo una jornada de risas frente al mar fue Guillermo Andino, a quien se lo vio jugando al tejo
Otro que tuvo una jornada de risas frente al mar fue Guillermo Andino, a quien se lo vio jugando al tejoRS FOTOS
La exmodeo y empresaria Julieta Spina también dijo presente en el verano de Punta del Este
La exmodeo y empresaria Julieta Spina también dijo presente en el verano de Punta del EsteRS FOTOS

Año Nuevo en familia

De punta en blanco, Nicole Neumann recibió 2026 junto a sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna Cubero, y el benjamín de la familia, Cruz Urcera
De punta en blanco, Nicole Neumann recibió 2026 junto a sus tres hijas, Allegra, Indiana y Sienna Cubero, y el benjamín de la familia, Cruz Urcera
Cuando el reloj dio las doce de la noche, la modelo brindó con su marido, el piloto de automovilismo Juan Manuel Urcera, y su hijo en común, que nació en junio de 2024
Cuando el reloj dio las doce de la noche, la modelo brindó con su marido, el piloto de automovilismo Juan Manuel Urcera, y su hijo en común, que nació en junio de 2024
Los recién casados Nicolás Cabré y Rocío Pardo también siguieron la tradición de vestirse de blanco y celebraron junto a Rufina, la hija del actor con Eugenia Suárez
Los recién casados Nicolás Cabré y Rocío Pardo también siguieron la tradición de vestirse de blanco y celebraron junto a Rufina, la hija del actor con Eugenia Suárez
En medio de las internas entre sus hijos, Marcelo Tinelli pasó la Nochevieja junto a Juana y Francisco en Buenos Aires, mientras que Micaela y Candelaria festejaron con sus amigos en Punta del Este
En medio de las internas entre sus hijos, Marcelo Tinelli pasó la Nochevieja junto a Juana y Francisco en Buenos Aires, mientras que Micaela y Candelaria festejaron con sus amigos en Punta del Este
Lorenzo, el hijo del conductor con Guillermina Valdés, también fue parte de la velada. Por primera vez, Tinelli no viajó a Uruguay para pasar las fiestas luego de la venta de su histórica finca marítima en el Este, en la exclusiva zona de La Boyita, donde la familia solía pasar los veranos
Lorenzo, el hijo del conductor con Guillermina Valdés, también fue parte de la velada. Por primera vez, Tinelli no viajó a Uruguay para pasar las fiestas luego de la venta de su histórica finca marítima en el Este, en la exclusiva zona de La Boyita, donde la familia solía pasar los veranos
Catherine Fulop, Ova Sabatini y su hija menor, Tiziana, celebraron en familia. Esta vez, Oriana y Paulo Dybala no fueron de la partida; la actriz y cantante está cursando su primer embarazo y tiene fecha estimada para marzo
Catherine Fulop, Ova Sabatini y su hija menor, Tiziana, celebraron en familia. Esta vez, Oriana y Paulo Dybala no fueron de la partida; la actriz y cantante está cursando su primer embarazo y tiene fecha estimada para marzo
Del otro lado del Atlántico, la exparticipante de Masterchef Celebrity Valentina Cervantes recibió 2026 junto al campeón del mundo Enzo Fernández y sus hijos Olivia y Benjamín
Del otro lado del Atlántico, la exparticipante de Masterchef Celebrity Valentina Cervantes recibió 2026 junto al campeón del mundo Enzo Fernández y sus hijos Olivia y Benjamín
En tanto, Adrián Suar se escapó de las altas temperaturas en estas tierras y recibió el año en Nueva York junto a sus hijos, Tomás y Margarita
En tanto, Adrián Suar se escapó de las altas temperaturas en estas tierras y recibió el año en Nueva York junto a sus hijos, Tomás y Margarita

¡Viva el amor!

Sin sus respectivos hijos, Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi brindaron en Turquía
Sin sus respectivos hijos, Eugenia "China" Suárez y Mauro Icardi brindaron en Turquía
"Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos", expresó el futbolista en un posteo de Instagram
"Feliz Año 2026. Gracias amor de mi vida por este 2025 lleno de amor y paz a tu lado. Brindo por nuestro amor, por todo lo que fuimos y por todo lo que seremos", expresó el futbolista en un posteo de Instagram
"Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo las 24 horas, a quien observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos", destacó la actriz en la misma red social
"Feliz 2026 a mi todo. El hombre que llegó a abrazarme rota, a amarme como nunca me habían amado. Feliz año a quien se ríe conmigo las 24 horas, a quien observa y acompaña. Nadie jamás te hará sombra. Nunca podré poner en palabras el amor que siento por vos", destacó la actriz en la misma red social
De vacaciones después del último de sus cinco shows en Vélez, Lali Espósito se mostró risueña y enamorada junto a su novio, Pedro Rosemblat
De vacaciones después del último de sus cinco shows en Vélez, Lali Espósito se mostró risueña y enamorada junto a su novio, Pedro Rosemblat
María Becerra también recibió el año celebrando el amor, y chocó las copas mientras se daba un apasionado beso con J Rei, su pareja
María Becerra también recibió el año celebrando el amor, y chocó las copas mientras se daba un apasionado beso con J Rei, su pareja
En medio de los rumores de infidelidad y peleas, Wanda Nara se fotografió junto a su novio Martín Migueles y lo describió como su "amor verdadero"
En medio de los rumores de infidelidad y peleas, Wanda Nara se fotografió junto a su novio Martín Migueles y lo describió como su "amor verdadero"
LA NACION
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Personajes
  1. Mel Gibson y Rosalind Ross anunciaron su separación, luego de nueve años juntos
    1

    Mel Gibson y Rosalind Ross anunciaron su separación, luego de nueve años juntos

  2. Romances y pasiones que marcaron una época: cinco amores que hicieron historia
    2

    Relaciones secretas, romances escandalosos y pasiones que marcaron una época: cinco amores que hicieron historia

  3. Jimena Monteverde: cómo va a ser La cocina rebelde y por qué se fue de elnueve
    3

    Jimena Monteverde: cómo va a ser La cocina rebelde y por qué se fue de elnueve

  4. La salud de Christian Petersen: qué dice el nuevo parte médico
    4

    La salud de Christian Petersen: qué dice el nuevo parte médico

Cargando banners ...