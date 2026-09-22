Carlos Mata fue operado de la columna y dio una actualización sobre su estado de salud: “Poco a poco”

Carlos Mata generó preocupación entre sus seguidores luego de compartir un video desde la clínica en la que permanece internado recuperándose de una intervención quirúrgica en la columna cervical.

El actor venezolano, de 74 años, recordado por sus papeles protagónicos en exitosas telenovelas, decidió contar a través de las redes sociales cómo se encuentra y llevar tranquilidad después de que en los últimos días circularan versiones alarmantes sobre su estado de salud.

Mata fue sometido a una cirugía en la zona cervical y, si bien reconoció que lleva un tiempo alejado de las redes, aseguró que evoluciona favorablemente y agradeció las muestras de cariño que recibió en los últimos días.

En un video que publicó desde la clínica, el galán que compartió pantalla junto a Catherine Fulop en Déjate querer, explicó que la intervención se realizó a comienzos de este mes. Además, se mostró dispuesto a continuar informando sobre su estado de salud a medida que presente mejoras. “La cirugía en las cervicales, en la parte superior de la columna vertebral, me la hice el 3 de septiembre, pero todo va en rumbo a una pronta recuperación”, aseguró.

La intervención estaba prevista desde hacía semanas y, antes de ingresar al quirófano, el actor llegó a contar que debía someterse a una cirugía debido al deterioro de las cervicales. Según explicó entonces, prácticamente “no tenía discos en esa zona” de la columna.

En la publicación, el intérprete también destacó: “Mi gente amada, mucho tiempo desconectado, pero con ustedes siempre en mi corazón. Paso solo unos minutos para ponerles al día. Vamos bien, poco a poco. Les iré contando. Gracias por su apoyo, cariño y oraciones. Los he sentido conmigo”.

Carlos Mata

La aparición del actor se produjo luego de varios días en los que sus seguidores habían manifestado preocupación por su ausencia en las redes sociales e incluso llegaron a señalar que había fallecido. Frente a esos rumores, Mata rompió el silencio y, un día antes de la operación, se encargó de desmentir esas afirmaciones y advirtió sobre la circulación de información falsa en Internet.

“Mi gente amada. En las redes hay ‘personas’ que se dedican a inventar ‘noticias’ para llamar la atención, ya sea por resentimiento con la vida, por ganarse unos ‘likes’, conseguir unos pocos seguidores o por sacar dinero a costa de quien sea. Me han matado varias veces a lo largo de los años, por favor: no caigan en la oscura trampa de estos tenebrosos. En estos días me han vuelto a fallecer. A mí no me afecta, pero a mi familia, a la gente que te quiere bien, sí les da un buen susto innecesario. El día que yo muera se los informaré personalmente. Les saldré a medianoche y les daré la noticia, pero con voz de ultratumba, solo para fastidiar a estos bichos. Así que, a la gente de buena voluntad, les confieso que no estoy muerto, ¡estaba de parranda!”, expresó con humor.

Mata continúa siendo una figura reconocida de la televisión latinoamericana, especialmente por su participación en exitosas telenovelas. Durante su carrera, el actor se convirtió en uno de los rostros más populares de estas ficciones y desarrolló trabajos como cantante y conductor.

En una entrevista con LA NACION el año pasado, el actor que llegó a conquistar corazones en todo el mundo gracias a su rol principal en tiras como Cristal, Señora o La dama de rosa, llegó a confesar, para sorpresa de muchos, que a él ese rol lo incomodaba. “Yo no quería ser protagonista, no quería ser galán, digamos que fui obligado”, afirmó, mientras celebraba sus 50 años de carrera.

En la misma conversación, el artista llegó a afirmar que con la música tampoco se sentía del todo cómodo cantando temas “melosos”. Y profundizó: “Una de las cosas que más me frustró es que yo no tenía voz para cantar rock, era más una voz melodiosa. Siempre quisieron que haga baladas, canciones románticas”, admitió quien editó 10 discos y alzó varios de Oro y Platino con temas como “Déjame intentar”, “Que por qué te quiero” y “Te estoy amando tanto”.