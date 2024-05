Sabrina Rojas habló del romance de Luciano Castro con Griselda Siciliani: “Me da lo mismo”

Escuchar

Sabrina Rojas habló del flamante romance de Luciano Castro, su ex, y Griselda Siciliani . La actriz y conductora no esquivó el tema, aunque fue muy elocuente con sus respuestas: explicó que mientras sus hijos estén bien no le interesa quién sea la pareja del actor. Además, aseguró que sabía de la relación incluso antes de que trascendiera en la prensa, elogió a la actriz, pero puso en duda la posibilidad de ir a ver la obra que protagoniza y dejó una suspicaz frase sobre el reencuentro: “Parece que quedó un fueguito entre las cenizas. Que lo revivan con amor”.

Hace algunos días, Sabrina Rojas desmintió una reconciliación con Luciano castro

Luego de la confirmación de los protagonistas, en LAM fueron a buscar la palabra de Rojas. Lejos de evitar las declaraciones, la actriz y conductora habló del flamante romance de su ex. “Me alegro”, fue la primera reacción que tuvo cuando Santiago Sposato, el cronista del programa de Ángel de Brito, le confirmó la información. De inmediato, aclaró cuál era su interés en relación con el tema. “A mí me interesa con quién se vinculan mis hijos. Después con quién sale el papá de mis hijos, si es Florencia, si es Griselda o si es un canguro, me da lo mismo” , explicó y se mostró cauta sobre el momento en el que la actriz va a conocer a los niños: “Veremos. El tiempo lo dirá”.

Tras aclarar que no habló de una futura presentación familiar entre sus hijos y Siciliani con Castro, Rojas reveló que estaba al tanto de la relación. Incluso, antes de que llegara a los medios. “Yo sabía de antes. No quiero decir nada porque son fechas o cosas que si los protagonistas no dicen...”, se atajó. “Mientras el gordo (Castro) esté en armonía familiarmente con mis hijos, y todo lo que tiene que ver con ser un buen papá, que haga lo que quiera con quién quiera”, explicó luego, ya con más seriedad.

Luciano Castro y Sabrina Rojas junto a sus hijos, Esperanza y Fausto Instagram: @castrolucianook

“En general, Siciliani es una persona que le cae bien a todos”, disparó el cronista en busca de una declaración de Rojas. “No me cae ni bien ni mal. Me da igual”, respondió la actriz. “¿Nunca tuviste trato?”, repreguntó Sposato. “Poco. Muy poco”, siguió Rojas, aunque sí mencionó que sabía que entre ellos había habido un romance. “Sí, claro. De hace muchos años. Obvio. Nos hemos cruzado”, destacó. “Ahí como que quedó un fueguito en las cenizas”, intervino el cronista. “Parece que sí, así que, ¡qué la revivan con amor! Está muy bien”, cerró.

Por último, Rojas contó que ve a su ex de buen ánimo y que tiene muchas ganas de ir a ver Felicidades, la obra en la que Siciliani comparte cartel con Adrián Suar, Benjamín Vicuña, Jorgelina Aruzzi y Peto Menahem. “Tengo re ganas. Yo la admiro mucho como actriz. Me parece que es maravillosa y me parece que es un elencazo, entonces me dan ganas de verla. No tiene nada que ver que ahora sea de la familia”, bromeó sobre el final, aunque luego puso en duda su presencia en El Nacional por lo que puedan llegar a decir en los medios.

Otra oportunidad

Luciano Castro y Griselda Siciliani tuvieron un romance fugaz en 2007 y ahora estarían juntos otra vez

Según revelaron en Socios del Espectáculo hace tan solo algunos días, Castro, quien se separó de Flor Vigna a principios de febrero de este año, estaba saliendo con la expareja de un famoso actor y productor. Rápidamente, se supo que se trataba de Griselda Siciliani. Fue la misma protagonista de la pareja quien se lo confirmó a un móvil de A la tarde (América Tv), el magazine conducido por Karina Mazzocco.

Los integrantes del panel, al ver la reacción de la actriz cuando le preguntaron por el actor, quedaron sorprendidos. Es que la mujer no dudó ni se quedó en silencio. Cuando le consultaron si confirmaba el romance con Luciano Castro y si estaba en pareja con él, respondió con firmeza: “Sí, estamos muy bien”.

Luciano Castro y Griselda Siciliani, otra vez juntos Archivo

Por su parte, Laura Ubfal, quien se encontraba escuchando todo desde un móvil, sumó detalles a la historia de amor de los artistas. “Lo que, en algún momento, fue un ‘touch and go’ se debe haber vuelto algo más en serio porque, si no, Griselda no lo hubiera confirmado”, aseguró Ubfal.

La confirmación de este romance llegó luego de que se difundieran una serie de imágenes de ellos cenando el viernes pasado. Al hacerse un tema de conversación de los medios, los actores no pudieron sostener el misterio y, ante las consultas de los periodistas, no tuvieron más remedio que confirmar que estaban juntos.

