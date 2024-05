El enojo de Luciano Castro con Pampita por una herida que aún no cicatriza

Escuchar

A pesar de los años transcurridos, Luciano Castro no ha logrado superar su enojo con Pampita Ardohain por los comentarios que la modelo hizo en su momento tras la filtración de unas fotos íntimas del actor. El artista expresó su malestar y dejó claro que para él no fueron suficientes sus disculpas públicas.

La polémica surgió en 2019 después de que la modelo opinara en el programa de televisión que conducía por NetTv sobre los atributos físicos del intérprete, después de que una foto suya se convirtiera en tendencia en las redes. La imagen disparó muchos comentarios al respecto, entre ellos los que hizo la actual esposa de Roberto García Moritán. “Si esto es así, no me quiero imaginar cómo se puede poner. Qué bien que está, qué bárbaro”, había exclamado por aquel entonces la conductora durante la emisión del ciclo Pampita Online. Muchos consideraron inapropiada y fuera de lugar la reacción de la modelo, como la por entonces pareja de Castro, Sabrina Rojas.

Tras las críticas que recibió, Pampita pidió disculpas públicamente, argumentando que no había tenido intención de ofender a nadie y consideró que sus comentarios fueron malinterpretados. Sin embargo, Castro no se mostró conforme con las disculpas y aun hoy se mantiene firme en su postura.

En diálogo con Catalina Dlugi para el ciclo Agarrate Catalina (La Once Diez), el actor expresó que hubiera esperado un gesto más genuino de arrepentimiento por parte de Pampita. “Vos fuiste un hombre que marcaste que no te gusta ser un objeto sexual. Y muchas te pidieron disculpas”, le dijo la periodista. Ante ello, el actor respondió: “Gracias por sacarme el tema, porque desde que hablé de eso, nunca más tuve la oportunidad. Tengo grandes amigas que me dijeron: ‘gordo, tu discurso es erróneo. Si vos te tomás un colectivo, ¿pensás qué ponerte para subirte?’ Entonces desde este punto de vista no me comparé nunca con una mujer, sino más bien desde el pedir respeto por otra persona”, señaló el artista.

Dlugi apuntó que una de las figuras públicas que se había disculpado había sido Pampita. “¿Públicas? ¿En serio? Disculpame, Catalina, esto no es para reírse. Si yo te tengo que decir algo a vos, te llamo por teléfono. No espero a una entrevista con alguien para decir: ‘ay, le quiero pedir disculpas’. Igual que la gente que sufre y llora y después de eso lucra; entonces ya dejé de creer en tu sufrimiento”, zanjó el actor, quien años atrás también llegó a manifestar su descontento por la forma en que consideró haber sido cosificado por parte de las conductoras de un programa de la televisión paraguaya.

“Quiero aprovechar porque no tuve la oportunidad, y la verdad pasó el tiempo, de pedirle disculpas a Sabrina porque creo que sí lo manejamos mal en el programa. No lo hicimos intencionalmente, la verdad fue un descuido y se nos pasó. Nos equivocamos, nos equivocamos un montón y además estuvimos mal dándole el ejemplo a nuestros hijos, las que somos mamás”, había reconocido en aquel momento Carolina “Pampita” Ardohain.

Sabrina Rojas había manifestado previamente: “Me pareció muy patético, dentro de todo lo triste que estamos viviendo, ver cinco minas pasándose el teléfono [en referencia a la conductora y panelistas del programa de NetTV]. Se lo dije a Angie (Balbiani, íntima de Pampita) fuera de cámara porque sé que es amiga de esta persona, que no quiero nombrar para no caer en la misma. Mirá si cinco tipos están hablando de (...) una mina, es el fin, ese programa lo tienen que levantar”, apuntó entonces la actriz.

A pesar de su enojo, Luciano Castro se encuentra actualmente en un buen momento personal tras conocerse su nuevo romance con Griselda Siciliani, después de su comentada separación de Flor Vigna. Consultada por los rumores acerca del inicio de la nueva relación, fue la expareja de Adrián Suar quien confirmó el noviazgo. “Estamos re bien”, aseguró ella en conversación con el programa A la tarde (América).

