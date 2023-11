escuchar

Alguna vez se declaró en contra de la unión civil de personas del mismo género . Sin embargo, su oposición al matrimonio igualitario parece haber quedado atrás. También es válido cambiar de opinión, sobre todo cuando el enamoramiento golpea fuerte. Eso parece ser lo que sucede en la vida del actor Carlos Perciavalle , quien se casaría próximamente con Jimmy Castilhos, amigo, confidente y manager , tal como anunció ayer el periodista uruguayo Gustavo Descalzi en un programa del canal América.

Perciavalle le lleva 35 años a su novio , una diferencia que no es un escollo para la relación. Según trascendió, Perciavalle y Castilhos eligieron a Eduardo y Elina Costantini como padrinos de boda, dada la amistad entre los novios y el matrimonio.

El humorista, radicado desde hace décadas en su chacra de Laguna del Sauce, a pocos kilómetros de Punta del Este, no es de las figuras que muestran su intimidad frecuentemente. De hecho, no fueron demasiadas las ocasiones en las que se lo ha podido ver junto a Miguel Bermúdez, quien ha sido su pareja durante casi cincuenta años.

“No estoy a favor del matrimonio igualitario. ¿Para qué sirve?”, sostuvo hace más de una década. Algo reaccionario en sus dichos, más de una vez ha realizado declaraciones conservadoras y enarbolado ideología cercana al pensamiento de derecha. De hecho, en las últimas horas saludó efusivamente a la imitadora Fátima Florez, eufórico por el triunfo de Javier Milei en las elecciones presidenciales llevadas a cabo el último domingo en Argentina, aunque él, desde hace años, está radicado en Uruguay, su país natal.

Admiración

Jimmy Castilhos es, desde hace varios años, amigo personal de Carlos Perciavalle. Un confidente de extrema confianza del actor. El vínculo también se extendió a lo laboral, ya que Castilhos es productor y agente de prensa de quien fuera el protagonista de El diario privado de Adán y Eva. Antes de conocer a Perciavalle, estudiaba relaciones internacionales y pintaba casas.

En los últimos tiempos, la pareja se muestra en el programa Perciavalle íntimo y eterno, donde Castilhos es el conductor y el cómico oficia de anfitrión. Se trata de un formato que sale por un canal de Punta del Este y que cuenta con un invitado por emisión en el marco de una ambientación glamorosa.

“Lo miraba en televisión cuando era niño, él hacia El show de Carlos Perciavalle, en una época en la que los gays tenían miedo de asumirse y él aparecía con luces, sin vergüenza de lo que dijeran; me llenaba de admiración”, expresó hoy el novio del humorista, quien también reconoció que eligieron la fecha de la boda debido a una sugerencia astral. “Nos casamos en el año del dragón por consejo de Ludovica (Squirru). El civil será a fin de este año” , afirmó el novio en diálogo con LA NACION.

“Nos conocimos hace 23 años, cuando en el 2000 llegué a su casa con un contrato bajo el brazo lleno de ilusiones. Se convirtió en mi primer trabajo profesional, que me contrató por tres funciones. Soy actor, mis primeros pasos los di trabajando en la calle, no era conocido y era difícil entrar a un elenco y un conocido me dice que su hermano, Andrés Tulipano, capo de la televisión y guionista de Telecataplum, me dice que Perciavalle quedó libre por un problema contractual, que por qué no hacía algo con el. No tenía plata para producir y me dijo que fuéramos a hablar con él. Tenía una pareja que ahora está en el cielo y me dijo: ‘Jimmy, si lo querés hacer...”. Yo estudiaba relaciones internacionales y pintaba casas para mantenerme y hacia teatro para niños en la calle y dije: ‘Mirá si voy a ir’. Pero mi pareja me dijo que me prestaba la plata, que si me iba bien me daría una oportunidad para un futuro y así fue. No tenía ni auto y me vine para Laguna del Sauce y me contrató por tres funciones mediante escribano. Me vine con un traje azul, firmamos y fue la primera vez que lo vi a Carlos”.

Esas tres funciones se transformaron en tres meses en una sala de Montevideo y en el comienzo de una amistad entre ambos. “Y me empiezan a llamar de todos lados, como productor, de elencos importantes de mi país. Hicimos Las novias de Travolta, con producción mía y agarré la camiseta y me empecé a dedicar al teatro que siempre fue mi amor y mi ilusión”, agrega Castilhos y suma: “Pasamos muchas temporadas charlando, riendo, hablando en inglés. Me decía: ‘¿Qué hacés con esas personas más grandes que vos en vez de estar en el boliche?’”.

La pareja de Castilhos falleció y Perciavalle lo “adoptó” como consejero profesional, productor y hasta partenaire de aventuras teatrales y televisivas. En ese tiempo, el llamado “Rey del café concert” continuaba en pareja con Miguel Bermúdez.

Aunque prefieren quedarse en Laguna del Sauce, Carlos Perciavalle y Jimmy Castilhos comparten algunas salidas en la noche de Punta del Este @jimmycastilhos

Dolores

En 2021, Carlos Perciavalle sufrió un duro traspié. A algunos problemas de salud se le sumó el robo de pertenencias bien guardadas en su chacra y sumas de dinero en algunas de sus cuentas bancarias . Según él mismo confesó, se habría tratado de personas de su estricta confianza que trabajaban para él.

Un video desenfocado mostró una situación de gritos y violencia que hizo temer por la salud del humorista. Aquella vez, Perciavalle increpaba a unas personas por el maltrato y la traición recibida.

Desde que sufrió un serio accidente automovilístico el 9 de febrero de 1991, en una ruta de Punta del Este, Perciavalle inició un camino místico. Incluso, suele confesar su pasión por el avistamiento de ovnis. “Hay que tener sensibilidad para poder captarlos”, dijo, alguna vez, este hombre que lamenta el mal momento que atraviesa su amigo y compañero de correrías teatrales, Antonio Gasalla, con quien tuvo una relación de idas y vueltas.

Hoy, la realidad de Carlos Perciavalle es luminosa. A los 82 años, y recuperado de una descompensación que lo obligó a internarse durante el último verano, el artista nacido en Montevideo apuesta por el amor y con una persona que bien podría ser su hijo. Aunque, como más de una vez confesó, la paternidad no ha sido un interés en su vida .

China Zorrilla, hermana de la vida del gran referente del humor, le propuso casamiento antes de morir. No se dio. Jimmy Castilhos es el hombre que lo enamoró, con quien Perciavalle conformará un matrimonio legal.

LA NACION