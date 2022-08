Carlos Perciavalle: el motivo del enojo de Susana Giménez y el “olvido” que terminó en reconciliación

La semana pasada, Susana Giménez quedó boquiabierta en plena entrevista con la televisión uruguaya cuando en medio de afectuosos saludos de su gente más querida apareció la imagen de Carlos Perciavalle. “La más divina, la más mona, la mejor persona y, por sobre todas las cosas, la mejor actriz que nos queda en el hemisferio sur. Te mando un beso grande. Te quiero mucho”, manifestó el actor. La diva de los teléfonos no dudó en blanquear su sorpresa: “¿Eso de Carlitos Perciavalle es nuevo? ¿Lo dijo ahora? No lo puedo creer, estábamos peleados. Ahora lo voy a llamar y nos vamos a amigar”, sentenció. En diálogo con Intrusos en el Espectáculo, el uruguayo habló del motivo de la pelea y se volvió a deshacer en elogios para la actriz de Piel de Judas.

Sentado en un bar del país oriental junto al periodista Gustavo Descalzi, el humorista dio detalles del conflicto que vivió con la conductora. “¿Cómo estás?”, fue lo primero que quiso saber Florencia de la V, conductora del envío. “Espléndido, como diría Moria. Mejor me perjudica”, respondió él. Luego, entró de lleno en tema y contó que se emocionó por las palabras de su amiga, que al escucharlo, señaló que lo quiso mucho y que fue uno de los primeros que creyó en ella. “ Yo siempre la quise mucho a Susana. Nunca me enojé con ella, jamás. Son esas cosas que pasan ”, explicó.

Luego, el cómico marcó una diferencia entre cómo es hoy y cómo era en el pasado. “Reconozco que yo cuando era joven a veces me subía un poco en una carretilla y llegaba a decir cosas un poco fuera de lugar. Hoy no lo haría jamás”, confío. De inmediato, aclaró que la pelea no fue por motivos de plata -porque muchas personas comenzaron a especular con la idea de que ella le había prestado dinero que él no le habría devuelto- y tampoco por críticas a su cuerpo, algo que no hizo jamás. “ Nunca fue nada personal, nunca hubo dinero, nunca un reproche. Fue una pavada, una cosa que puede pasar entre dos íntimos amigos ”, contó.

En relación a “la pavada” que mencionó, y si bien no dio muchos más detalles, expresó que fue en el ámbito privado y no durante alguno de los monólogos que hacía en La laguna. “Fue en un momento de espera en una grabación, un comentario tonto que no volvería a hacer ni volvería a repetir”, completó, y dijo que después de ese episodio vio a Susana varias veces más, y en una de esas ocasiones ella le señaló que estaban peleados, algo que él había olvidado por completo.

Con ese olvido como excusa, Perciavalle justificó el saludo que le envió a la actriz durante el programa Sonríe, del Canal 10 de la televisión uruguaya. “Encantado de la vida, me encanta”, repasó que respondió cuando le pidieron la grabación. “Si yo la adoro. Yo tengo su foto en mi casa”, agregó. Además, contó que después del programa hablaron por teléfono. “Fue muy lindo. Nos vamos a ver. ¡Son tantos años! Yo ya tengo 81 años, Susana es mucho menor que yo”, explicó.

“Me llamaron de todos los canales para saber cuál había sido el motivo de la pelea. La verdad es que no me acuerdo muy bien y no quiero volver a repetirlo. Era algo entre Susana y yo. Cualquiera que quiera enterarse no va a entender nada. Después de tantos años de estar juntos hay códigos entre las personas. Códigos de confianza y códigos de amistad”, cerró.

Perciavalle recordó que la amistad con Susana arrancó cuando ella tenía 17 años y se fue a casar a Uruguay con Mario Sarrabayrouse. “Yo ya andaba por ahí haciendo de las mías en Montevideo”, repasó. “Con Susana nos hemos querido muchísimo y nos seguimos queriendo muchísimo”, agregó.

Descalzi reveló por su cuenta que luego del divertido episodio en la entrevista y la reconciliación, Susana le dijo a Gustavo Yankelevich “Arreglá para que Carlitos venga a verme”. “No fui todavía porque estaba siempre agotado y yo quería primera fila, no por estrella sino porque la quiero disfrutar mucho”, aclaró el cómico por su parte, en relación a la obra Piel de Judas. “Para mi Susana es la mejor actriz del hemisferio sur, por no decirte de los dos hemisferios. Es una cómica genial. No tenemos más a la China (Zorrilla) ni a (Ana María) Campoy pero tenemos a Susana Giménez, que vale por las dos”.