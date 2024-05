Ingrid Grudke reveló los abusos que sufrió a lo largo de su carrera y aseguró que aún hay nombres que no puede decir

Escuchar

Ingrid Grudke reveló que sufrió varias situaciones de abuso durante su carrera en la industria de la moda y dio crudos detalles sobre las experiencias que enfrentó en sus años como modelo. La actual fisicoculturista mencionó que esos episodios provenían de personas en posiciones de poder que aprovechaban su influencia para controlar a las modelos jóvenes.

Durante una entrevista con el programa +Caras, su conductor, Héctor Maugeri, indagó acerca de unos hechos que la invitada denunció en 2021, cuando contó que había sido abusada a los 23 años. Sobre ello, Grudke profundizó: “Me di cuenta de grande de que fueron varias las situaciones y momentos en los que sufrí abuso . El manoseo y algunas otras cosas más, no quiero entrar en detalle, pero hay nombres que jamás pude dar. Ahora me doy cuenta de que era un abuso, pero en ese momento era algo que se dejaba pasar”, relató.

La revelación de Grudke se produce en un momento en que el tema del abuso ha tomado relevancia pública gracias a movimientos como el #MeToo, pero la falta de visibilidad de estas situaciones era bien distinta décadas atrás. “Se tomaban algunas cosas con naturalidad. Situaciones en las que un hombre te molestaba, quería salir con vos, en realidad quería tener sexo con vos, y vos terminabas diciendo: ‘Bueno, venite, no es que me gustes, pero ya está'. Tener sexo porque alguien es molesto es... Ahora lo pienso y digo: ‘¿Por qué dije que sí en ese momento?’”, compartió.

“¿Tuviste intimidad para que te dejaran en paz?”, le preguntó Maugeri. “Y sí, es definirlo así. Ahora ya se puede hablar, las mujeres hablamos y contamos. Y cuando lo analizo, por ahí ahora lo digo de manera simple, pero es porque justamente hablando con amigas te das cuenta de que eran abusos”.

La exmodelo recordó que en una ocasión fue citada a un casting donde la esperaba solo un empresario. “Fue llegar y no ver a otras personas, y decir, ‘¿por qué no hay otras modelos? Llegás a la oficina de un señor con nombre, que no lo podés decir porque es su palabra contra la mía y actualmente si lo digo es un escándalo”.

A través de su testimonio, Grudke no solo pretende arrojar luz sobre realidades que han sido una constante en la industria de la moda, sino también concienciar a las nuevas generaciones sobre este tipo de comportamientos. “Me gustaría que las chicas entiendan que eso no está bien. Que cuando hay un casting, quedás o no quedás, no necesitás tomar un cafecito ni salir con nadie para quedar en un trabajo. Un casting es una entrevista de trabajo. Por eso desarrollé mi masterclass por todo el país, para ir hablando de lo que sé sobre qué es ser modelo; lo estoy haciendo con Dolores Moreno, Lorena Ceriscioli, con modelos actuales y exmodelos. Es tremendo porque siguen pasando cosas, aunque actualmente las chicas se animen a contarlas”, destacó.

A continuación, la entrevistada mencionó un episodio que llamó su atención. “Hace poquito me enteré de que antes de un desfile a tres chicas menores de edad les decían: ‘pasá por un salón a hacerte unas fotos’, iban con un fotógrafo y una productora, y había cuatro señores mirando. Sí, pasa y pasó todo el tiempo”.

“¿Cómo pudiste curar vos a esa niña que era abusada por estos degenerados?”, preguntó Maugeri, ante lo que Grudke afirmó: “Nunca me llegaron a violar, pero sí el manoseo. Pero yo me manifesté muchas veces. Recuerdo en un comercial en que yo era la protagonista con un varón y el director se me tiró encima y me sentí muy incómoda y me escapé, y este otro varón que estaba conmigo se dio cuenta de que eso no estaba bien. Yo estoy segura de que todas las mujeres que estamos acá y las que nos están escuchando en algún momento sintieron ese acoso de que ‘hago con vos lo que quiero’. Pienso que hasta que el hombre no empiece a ponerse en el lugar de la mujer, no van a entender lo que pasa”, zanjó.

Durante la entrevista, la modelo también habló del paso del tiempo y de su actual presente en el fisicoculturismo. “Tengo 48 años, no me duele nada la edad, la digo orgullosa. Todas las cosas que me pasan en la vida, yo las normalizo. Tenemos muchos tabúes. ¿Por qué no puedo decir la edad? Eso te quita libertad”, reflexionó.

