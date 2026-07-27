Carly Simon reveló con una conmovedora carta que le diagnosticaron Parkinson

Carly Simon explicó por qué estuvo alejada de la vida pública durante los últimos años. La cantante y compositora estadounidense de 83 años reveló, a través de una extensa y conmovedora carta, que tiene Parkinson y que estuvo aprendiendo a convivir con la enfermedad. También contó que fue sometida a una operación por un carcinoma basocelular en la cara, lo que modificó su apariencia física. Pese al impacto, el dolor y el ostracismo, la artista no dejó de trabajar: en un mes presentará un nuevo álbum luego de 18 años, Comes in Waves. “La música siempre ha sabido cuándo llegar”, explicó.

La palabra de Carly Simon

Carly Simon en su departamento de Nueva York en septiembre de 1983 Brownie Harris - Corbis Historical

“Mucha gente me ha escrito con mucho cariño, preguntándose por mi relativo silencio, cómo estoy y qué he estado haciendo. La verdad es que he estado aprendiendo a vivir con la enfermedad de Parkinson”, arrancó su misiva, publicada en People, la autora del éxito “You’re So Vain”. “Me llevó un tiempo comprender el diagnóstico, adaptarme a él y decidir cuánto quería contar públicamente al respecto. El Parkinson es diferente para cada persona y puede ser impredecible. Hay días en los que estoy tan cansada que ni siquiera logro poner en marcha la jornada. En otros, me da un poco más de margen para moverme, pensar, trabajar y sentirme como yo misma”, siguió.

La cantante explicó que todo comenzó con una artritis en las rodillas y en una de sus caderas. Luego de someterse a tres cirugías para reemplazar las articulaciones, la recuperación se complicó: aún persistía la dificultad para caminar. Con el tiempo su movilidad, repasó, empeoró, y ya le constaba incluso levantarse de un sillón. “Mi familia y yo sabíamos que estaba ocurriendo algo más. Después de una evaluación exhaustiva en la Clínica Mayo, me diagnosticaron Parkinson”.

A partir de entonces, Simon comenzó un tratamiento con medicación para aliviar la rigidez y otros síntomas, aunque advirtió que la enfermedad “no tiene un calendario ordenado ni previsible”. “No consulta mi agenda antes de decidir qué clase de día voy a tener”, escribió. Además, explicó que el Parkinson no solo afecta el movimiento, sino también el estado emocional. “Puede traer ansiedad, depresión, agotamiento y apatía”, señaló. Sobre este último síntoma, confesó que hubo jornadas en las que permanecía inmóvil, sin encontrar motivación ni interés por levantarse de la cama, leer, escribir, cantar o incluso llamar a alguien.

Durante ese mismo período, Simon recibió otro duro diagnóstico: un carcinoma basocelular en la cara. Si bien el cáncer fue extirpado con éxito, la cirugía alteró su apariencia física, lo que incrementó las inseguridades que, según admitió con humor, siempre tuvo sobre su imagen. “Qué ironía, teniendo en cuenta que escribí ‘You’re So Vain’“, bromeó. Entre los problemas de movilidad, el Parkinson, la operación y el impacto emocional de todo ese proceso, reconoció que alejarse de la vida pública fue la decisión que le resultó más fácil de llevar.

Pese a las dificultades y los obstáculos, la artista dejó en claro que nunca abandonó la música: entre la enfermedad y su adaptación comenzó a grabar Comes in Waves, su nuevo álbum de estudio que se podrá escuchar a partir del próximo 15 de agosto y que marca su regreso discográfico tras 18 años. “La música siempre ha sabido cuándo aparecer. Me ha rescatado más veces de las que puedo contar”, confió. También reveló que el disco reúne canciones e ideas que había escrito años atrás y que esperaban el momento indicado para ser terminadas. “Trabajar en la música les dio forma a días que muchas veces no la tenían. Me recordó que una enfermedad puede cambiar tu vida sin convertirse en la totalidad de tu vida”, afirmó.

Sobre el final de la carta, Simon fue contundente al hablar de su presente. “No considero que el Parkinson sea un regalo ni una bendición. No es ninguna de las dos cosas. Es difícil, frustrante y, a veces, aterrador”, escribió. Aun así, aseguró que sigue escribiendo, cantando, imaginando y riéndose, mientras aprende a convivir con la enfermedad “sin sentir que ha renunciado a algo esencial”.

La artista también agradeció el apoyo de sus hijos, su familia, sus amigos, sus cuidadores y los profesionales de la salud que la acompañaron durante estos años. “Su amor y su paciencia me sostuvieron en los días en que mis propias fuerzas no alcanzaban”, destacó. Y cerró con un mensaje esperanzador para quienes se preocuparon por su ausencia: “En estos días me muevo más despacio, dependo de los demás más de lo que solía hacerlo y he aprendido a aceptar que cada jornada será un poco diferente. Pero sigo muy presente”.