Crece la guerra judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi: “Buscá trabajo y cumplí como padre”

El conflicto judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo. El exfutbolista de Galatasaray de Turquía acudió a sus redes sociales esta mañana para celebrar el reciente fallo de la Justicia italiana, que rechazó en una nueva instancia el pedido económico que la conductora realizó en la demanda de divorcio.

“Buongiorno Milano. Por acá, todas buenas noticias. Hay nueva resolución. Después de que me reclamaran en el divorcio la suma de: 250.000€ mensuales para mi ex, 65.000€ para cada una de mis hijas y 100.000€ mensuales por divorcio, la jueza rechazó esta locura el 1° de junio de 2026″, expresó Icardi en una historia de Instagram.

Mauro Icardi expresó su felicidad por el fallo de la Justicia italiana en la demanda de divorcio

A continuación, detalló: “No conformes con la decisión y las ganas de seguir robándome dinero, se opusieron a esta resolución. Hoy, 27 de julio de 2026, la decisión de la Justicia italiana fue bien clara: la declararon inadmisible, cerrando así todo tipo de reclamos y pedidos”.

“Falta el último paso para la sentencia final de divorcio. Qué bueno que la Justicia italiana funcione. Pero allá por el 2024 me decían loco por presentar todo en Italia”, concluyó Mauro Icardi.

Wanda Nara hizo su propio descargo, aclarando que aún resta conocer la sentencia final

Por su parte, Wanda Nara también se volcó a sus redes sociales para dar su versión de la historia. “Hoy, la Justicia italiana dijo que espera la sentenzia final para la compensación. Es lógico, yo tengo trabajo, la otra parte no. De todos modos, se sabe que en la sentencia final me corresponde”, apuntó la empresaria en referencia a la situación actual de su exmarido, cuyo contrato con el club de Turquía finalizó oficialmente.

“Baby, buscá trabajo y dejá de pensar en mí en tus vacaciones. Pensá en tus hijas, que el 3 de agosto empiezan las clases y ya manifestaron la tristeza por tu negativa a darles lo que les robaron. ¿Qué extraño, no? Parece que personas que asustaron y traumaron a tus propias hijas te hicieron un favor. Yo tengo pasaporte, ellas no y es su derecho. Es violento negarles su derecho de volver con su familia. Buscá trabajo y cumplí como padre“, arremetió luego con la intención de recordar que Icardi aún no proporcionó su firma para tramitar los pasaportes de Francesca e Isabella, que fueron presuntamente robados en su casa de campo en las afueras de Milán durante la final del Mundial, motivo por el cual las menores no pueden regresar al país.

“Gracias a todos los que se ponen en el lugar de dos menores que quieren volver con sus amigas y estar el primer día de clases. Viajamos con un permiso que se vence el 30 y la violencia de alguien que siempre me negó mis documentos hacen que estén esperando con las valijas preparadas a que tenga ganas de firmar”, continuó Nara.

La conductora habló de la violencia que ejerce su exmarido al negarse a firmar la documentación de sus hijas Francesca e Isabella

“Es el tercer año de mis hijos en un colegio argentino. Solo piden volver. Los varones ya con su trámite okey se niegan a viajar sin sus hermanas [dado que Maxi López sí aportó su firma para volver a emitir los documentos robados]. Todo un sistema judicial de vacaciones y ayudando a menores con el deseo de volver a casa y al colegio, cuando un adulto solo genera más violencia, más maltrato y más dolor a sus propios hijos”, concluyó en su descargo contra Icardi.