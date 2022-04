Carmen Barbieri, de los gritos en el auto por el accidente de su hijo a su viaje relámpago a Brasil: “Vengo surfeando las olas más bravas”

Tras el accidente que sufrió Federico Bal practicando parapente en Brasil, Carmen Barbieri voló al país vecino y contó desde allá cómo sigue la salud de su hijo, a quien operarán el próximo viernes.

Mientras agradeció los mensajes de apoyo y cariño recibidos, la conductora de Mañanisima, por Ciudad Magazine, confesó la tristeza que siente en este momento: “Hace cuatro años que vengo surfeando las olas más bravas” , indicó.

“Federico tiene una habitación VIP entonces tenemos un lugar para que estemos la familia, los productores, Sofía [su novia]. Llegué hace un ratito y me quedo hasta la tardecita. Estoy siempre en el hospital, voy al hotel a darme una ducha o a descansar un rato y luego vuelvo”, relató la capocómica desde el hospital en Barra de Tiyuca, Río de Janeiro, y vía Zoom con su programa.

Respecto a la salud de su hijo, explicó: “Van a esperar un poco más que se le deshinchen la mano y el brazo y el viernes lo operan. Por suerte no hay infección. Está muy dolorido, así que está con morfina . Las fracturas que tiene son tremendas pero tiene buen ánimo. Recién me calmaba a mí porque hoy no tengo un buen día, es como que me cayó la ficha ”.

Ante la intriga del panel por saber a qué se refería, Barbieri confesó: “Desayuné y me tuve que acostar de nuevo, me agarró un bajón. Yo me pongo firme ante las adversidades de la vida, soy de ejecutar pero hoy me aflojé y no la estoy pasando bien. Tengo un día raro”.

Tras recordar cómo fueron los hechos junto a uno de los productores de Resto del Mundo, el programa para el qyue Federico Bal estaba trabajando en Río, la actriz contó cómo se enteró del accidente de su hijo y cuál fue su reacción: “Me llamó Fede y como siempre no lo dejo hablar. Me dice: ‘mamá, tranquila. No te pongas nerviosa, tuve un accidente’ y yo empecé a gritar adentro del auto. Le tuve que pasar el teléfono a Penka porque no pude hablar más. Desde el auto empecé a armar todo para venirme. Me consiguieron dos pasajes, para Sofí y para mí y nos vinimos para acá”, relató.

Apenas se enteró del accidente de Fede Bal, Carmen Barbieri voló a Brasil "casi con lo puesto" Archivo

Mientras aclaraba que se tuvo que comprar algo de ropa porque en el apuro viajó con una valija muy chiquita , la conductora advirtió que por ahora no piensa volver al país. “Creo que voy a estar toda la semana acá. No sé cuando voy a volver. Es la primera vez que abandono el trabajo. Bajé la persiana, dejé a mi perro con Penka y estoy acá con lo puesto, como salí de Buenos Aires”, expresó quién nunca dejó de trabajar ante cada adversidad que la vida le puso por delante.

Luego de agradecer las muestras de cariño recibidas, Barbieri confesó que está cansada de sufrir estos sustos en su vida. “Hay muchos argentinos y uruguayos que me pararon por la calle y están rezando por él. El amor del público, las señores grandes que quieren mucho a Fede me hablan y me emociona... Esta situación no me hace feliz. Todos los días tengo algo. Por eso estoy así hoy, triste, angustiada ”, expresó.