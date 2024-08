La charla imperdible de Mateyko con Carmen Barbieri: del origen de su apodo a su nueva oportunidad en el amor

Escuchar

Carmen Barbieri decidió celebrar los primeros 200 programas de Mañanísima con todo. Para eso, tuvo en el piso a un invitado de primer nivel: Juan Alberto Mateyko. Sentado con los panelistas y luego en un extenso mano a mano, el célebre conductor habló de todo: el origen de su apodo, la última entrevista a Facundo Cabral, su histórico programa La movida del verano y el gran momento que vive en la actualidad. Además, hizo una confesión: “Estoy muy enamorado”.

Apenas comenzó el programa y antes del mano a mano, Mateyko recordó una anécdota que los tuvo a los dos como protagonistas: cuando ella pudo conocer en persona a Facundo Cabral gracias a él. “Yo te hice encontrar con Cabral. Fue la última charla”, repasó el conductor sobre una entrevista que le hizo hace 13 años y de la que fue testigo la actriz. “Después se murió, a la semana”, agregó Barbieri. “Me acuerdo que nos dimos un abrazo con Facundo, cuando terminó la nota, en el estacionamiento. Y me dijo: ´Pronto nos vemos´”, contó ella.

“Qué injusta muerte. Carmen estaba a un costadito del control y Facundo la ve y le dice: ‘Pasá Carmen, por favor. Yo te quiero’. Y se dio un diálogo entre Facundo y Carmen”, recordó Mateyko. “Me preguntó: ´¿estás mal con Santiago?´. Le dije: ‘Yo digo que estamos distanciados’. Y él me corrigió: ‘estamos distantes’. Le robé la frase. Qué lindo que es estar distantes porque es seguir amándose, distantes”, repasó Barbieri, encantada con la respuesta. Al célebre cantautor y poeta lo mataron de un tiro en Guatemala el 9 de julio de 2011.

Antes de pasar a otro tema, el periodista Lucas Bertero hizo un comentario sobre la buena química entre ellos. “Cuando entraste al estudio y te recibió Juan Alberto, todos pensamos lo mismo. Qué linda pareja harían ustedes dos”, disparó. “Claro, en la vida, pero también de show”, reaccionó la actriz, y ante el silencio de él, le preguntó: “Qué silencio, ¿nunca te gusté?”. Luego de algunas risas, Mateyko se dispuso a responder. “Cuando yo estaba con Naanim, vos estabas con Bal”, explicó. “Y además Naanim es mi amiga”, acotó Barbieri. “Y amiga mía también. ¿Qué puedo decir de la madre de Rosa María y de Juan Bautista? Y además yo quería muchísimo a Santiago, para mí, el mejor comediante argentino”, sumó él.

El origen de un apodo que hizo historia

Mateyko en Mar del Plata, donde durante años hizo La movida del verano Mauro V. Rizzi - LA NACION

Ya sentados frente a frente en el living del estudio, Carmen le preguntó a Mateyko por el origen de su famoso apodo. “Me lo puso Mimi Pons”, reveló el invitado estrella del programa. “Yo era notero de Lucho Avilés y entre tantas entrevistas en la noche, un día me tocó hacer el camarín de Mimí. Le dije: ‘Chau Mimí´ y ella me dijo: ´Chau, muñeco´. Cuando al otro día Avilés empieza a rebobinar, escuchó el ´chau muñeco´ y pidió que vuelvan. Lo repitió un sin fin de veces y al otro día, Néstor Romano, en la tapa del diario Crónica, publicó: ´Juan Alberto Mateyko, apodado como ‘el muñeco’. Y no me disgustó”, acotó.

Tras ver un compilado de su carrera, Mateyko recordó sus primeros pasos y contó que siempre soñó con trabajar en el mundo del espectáculo. Y que pese a intentar pasar por la facultad y seguir una carrera -comenzó a estudiar Derecho-, la voz de Jorge “Cacho” Fontana lo hizo volver a retomar su verdadera vocación. “Su voz me podía. Por él soy locutor. Me inscribí en el ISER, había 600 postulantes. Quedaban 35. Entre ellos quedé yo. Apenas me recibí empecé a trabajar”, reconoció.

Tras repasar sus primeros éxitos, Mateyko explicó que le gusta tanto la radio como la televisión. “Lo que no me sale es hacer algo que no siento”, reconoció y disparó una frase contundente sobre uno de sus shows más recordados: “Hoy es imposible hacer La movida del verano. Por supuesto que me encantaría, pero es muy caro”, aclaró. “Hoy falta en la TV. Nunca más se hizo”, lamentó.

Al repasar algunos de los momentos de su gran show de verano, a Mateyko se le apareció en la mente el debut de Soledad Pastorutti y el rol clave que tuvo Xuxa ese día. “El día del debut de Soledad estaba Xuxa. Peligrosísimo para Soledad. Salió muy bien Xuxa. Dijo: ´Por favor les pido que recibamos a Soledad con aplausos porque es muy amiga mía´. Soledad, detrás de camarines, escuchó todo eso”, rememoró. Además, recordó que la Sole apareció con su hermana, Natalia, y que en un primer momento no supieron cuál era cual. “Fue una noche mágica en Mar del Plata”, cerró.

“Estoy muy enamorado”

“Tengo 78 años pero no reflejo esa edad”, confesó Mateyko luego de la gran sorpresa de Carmen por el número. Para explicar su gran momento, el conductor habló de actitud, de fuerza, de pasión y también explicó que se ocupa mucho de él: se aplica suero vitamínico, hace actividad física, se hace masajes y se cuida en la alimentación. Pero además mencionó otro factor clave en su actual bienestar: “Yo estoy muy enamorado”, contó, y repasó cómo conoció a su pareja.

“La conocí en el año 2007, en un desfile de Piazza”, rememoró. “Yo estaba sentado y de pronto veo a una mujer muy bien plantada. Pensé: es bellísima, es intrigante, no es provocadora, es naturalmente seductora”, agregó. Luego de un tiempo y tras ganar el Martín Fierro por su trayectoria, le llegó un mensaje de ella, que lo felicitaba. “La llamo por teléfono al toque y le digo: ´Hace como cinco años que nos estamos prometiendo almorzar, cenar, compartir un trago’, y pusimos fecha del encuentro para ese mismo sábado”. El encuentro duró más de cinco horas y alcanzó para sellar el flechazo. “Recién empezamos”, dijo con esperanza y reveló que es una mujer que tiene un cargo muy importante en la provincia de Córdoba. “Admiro a esa mujer (se llama Ani), la quiero y me quiere”, completó el Muñeco Mateyko.

