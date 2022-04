Federico Bal sufrió un grave accidente en Brasil mientras practicaba parapente y debe ser operado

“Federico Bal se accidentó. Acaba de pasar hace un rato y su familia ya está enterada”, informó Pía Shaw este viernes por la noche, al comienzo de LAM. Luego, amplió la información y explicó que el actor y conductor se encontraba en la isla brasileña de Paraty grabando imágenes para su programa Resto del mundo cuando ocurrió el incidente.

“ Lamentablemente, estaba practicando parapente con motor, y parece que ese motor se cayó sobre su brazo. Se habla de fracturas expuestas, una de ellas, justamente, en ese brazo. Lo que me dicen es que está muy dolorido, en un grito ”, informó la periodista.

Según indicó Shaw, debido a la falta de la infraestructura necesaria, Bal debe ser trasladado para que ser intervenido quirúrgicamente. Una de las opciones era llevarlo a la ciudad de San Pablo. “ Daniel Scioli [el embajador argentino en Brasil], está ayudando con el traslado. En algún momento se evaluó la posibilidad de traerlo a Buenos Aires, pero consideraron que era mejor llevarlo hasta ahí. Son más o menos cuatro horas de viaje si van por la ruta ”, informó.

Además, indicó que la madre del actor, Carmen Barbieri, ya había sido informada sobre lo ocurrido, al igual que la pareja de Bal, Sofía Aldrey, y que las dos tenían la intención de tomarse un avión hacia Brasil durante el sábado, para poder acompañarlo y seguir de cerca su evolución.

La jefa de prensa de Bal, Martina Valía, confirmó a LA NACION la información dada a conocer por Shaw y reveló que pasadas las 22, hora argentina, Bal todavía esperaba ser trasladado. “ Fede está bien, esperando ser trasladado para ser operado ”, reveló.

Bal y sus productores llegaron a Brasil cuatro días atrás, para grabar imágenes de sus paradisíacas playas. El actor compartió en sus redes fotos y videos desde Buzios hasta el jueves pasado. “¡Y volvió ese carrete random! Estoy en la ruta, camino a Paraty, y mientras dejo Buzios atrás, empiezo a entender por qué cada argentino que me crucé en estos días me dijo: ‘Vine unos días y no me pude volver a Argentina’”, escribió junto a una serie de fotos en las que se lo ve disfrutando de las playas brasileñas.

“Este lugar tiene una energía increíble, su gente, su naturaleza, sus paisajes, y sus comidas, te enamoran, groso. Entendés perfecto que acá no importa cuanto tenés, ni quién sos. Acá solo importa ser feliz. ‘So alegria’ vi tatuado en un brazo de un amigo que me hice en la noche de acá y es eso: acá la vida se resume a eso, solo alegría”, expresó junto a las fotos en las que se lo ve practicando buceo, snorkel, navegando en Arraial do Cabo, andando en Jeep y disfrutando de distintos platos y tragos.

Además de Buzios y Paraty, Bal tenía previsto recorrer Angra do Reis. “¡Nos vamos a recorrer Brasil! Buzios, Angra, Paraty, y cerramos en el histórico carnaval de Río de Janeiro. ¡Es que no puedo manejar la emoción! Como siempre, viajamos juntos con ustedes del otro lado, entonces necesito que me recomienden de todo. ¡Los leo!”, informó el lunes en su cuenta de Instagram, antes de subir al avión.

El mismo viernes, antes del grave accidente, en sus historias, compartió una caminata por las playas de la isla y se burló de sí mismo al intentar hablar en portugués.