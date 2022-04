Gastón Pauls ratificó sus ideas terraplanistas y cuestionó la llegada del hombre a la Luna: “No mientan más”

Gastón Pauls sorprendió hace unos años cuando hizo públicas sus creencias respecto a las teorías que afirman que la tierra es plana. En una reciente entrevista, el actor y conductor volvió a expresar sus ideas en relación a otros asuntos vinculados a la ciencia; esta vez dijo que no cree en el relato de la llegada del hombre a la Luna.

Invitado al programa No es tan tarde (Telefe), que conduce Germán Paoloski, el ex Montaña Rusa hizo un repaso por varios temas vinculados a su carrera, su familia y sus opiniones respecto a diversos temas de interés general. Cuando en la sección “Ratifica o rectifica” se propuso al invitado pronunciarse sobre declaraciones suyas de 2019, en las que afirmaba que él no había salido de la tierra “para ver si era redonda”, Pauls comentó: “ Yo lo que dije es ‘qué lindo que es dudar en este mundo’ ”, apuntó.

En aquel momento, sus palabras surgieron tras ver la filmación de la llegada del hombre a la Luna. Sobre ello, opina ahora: “ Es algo que seguro, estoy convencido, es un chiste. Les salió lo mejor que pudieron, pero lo ves hoy y decís que no llegó nadie a la luna. Era una pelea de la Guerra Fría y terminó ahí ”.

Pauls se reafirmó en sus creencias respecto a ese acontecimiento histórico y agregó: “Llegaron en el 69 y en los últimos 20 años, ¿ninguno de los multimillonarios se hizo un viajecito a la luna?”. Paoloski le recordó entonces que el proyecto SpaceX de Elon Musk consiste en ese tipo de viajes, frente a lo que el actor continuó: “Cuando desde allá nos manden un láser y nos llegue…”. El periodista mencionó entonces la existencia de la Estación Espacial Internacional. Frente a ello, Pauls insistió: “ El video de la llegada del hombre a la Luna es un chiste ”.

En 2018, el actor dio su testimonio en el documental Pitágoras, en el que afirma no descartar que el planeta Tierra sea plano. “Empecé a plantearme este tema hace cuatro años. Yo siempre daba el ejemplo de Galileo Galilei como el de una persona que iba contra el poder, contra lo que supuestamente era la verdad. Para mí era un ejemplo conmovedor ir contra lo instalado. Hasta que un día me dije: ‘Pará, ¿y si la cosa es al revés?’”, contó.

Gastón Pauls explica porqué cree en el terraplanismo

De esta manera, el actor sostuvo que empezó a adentrarse en el mundo de la astronomía y se convirtió en un estudioso autodidacta del tema. “Empecé a ver las dos teorías, llegué hasta los griegos. Y escuché a los que decían que la Tierra giraba alrededor del Sol, y los que decían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra. Me parece súper interesante. Nadie sabe cuál es la verdad”, expresó.

Pauls se mostró abierto, haciendo caso omiso a las polémicas que despierta esta corriente, que la comunidad científica no avala ni considera teoría: “ La verdad es que yo no salí de la Tierra para ver si es redonda. Leer y estudiar a mí me alimentó la duda. Y la duda es absolutamente bienvenida. Trato de inculcarle a mis hijos que siempre investiguen ”.

A lo largo del programa, el invitado también se sometió a un ping pong de preguntas. “¿Con qué personaje histórico cenarías?”, quisieron saber los anfitriones. “Con Dios, le preguntaría qué estamos haciendo acá”, respondió rotundo el actor, quien también apuntó que, de poder revivir a un ser querido, reviviría a su papá.

Cabe señalar que Pauls retomó recientemente la conducción de Seres libres, el programa de entrevistas de Crónica TV donde conversa con diferentes personalidades del mundo del espectáculo acerca de cuestiones íntimas de sus vidas.

A lo largo de las 46 entregas que formaron parte del primer ciclo en 2021, figuras reconocidas como Fabiana Cantilo, Andrea Rincón, Juanse o Toti Ciliberto contaron sus experiencias con las adicciones, y también lo hicieron familiares que se vieron involucrados, como Marina Charpentier, la madre de Chano.

Seres libres es el primer programa de servicio que abre un espacio muy valioso, para poner palabras allí donde no las hay y ofrecer contención a los televidentes que puedan estar atravesando en la actualidad alguna situación semejante a la que se menciona en las entrevistas dirigidas por Pauls.