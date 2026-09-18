Carmen Barbieri habló de su relación con Jorge Porcel tras las acusaciones de Georgina Barbarossa

Continúan las repercusiones de la serie de Moria Casán en torno a la figura de Jorge Porcel, luego de que la biopic de Netflix retratara situaciones de acoso que el capocómico tuvo con Susana Giménez. Mientras que la diva de los teléfonos se limitó a decir que era “bravito” y “difícil”, Georgina Barbarossa hizo un fuerte descargo y no solo aseguró que fue “una tortura trabajar con él”, sino que, además, detalló algunas situaciones de abuso que vivió a su lado, incluso cuando estaba embarazada. A eso se sumó el relato de Graciela Alfano, y ahora Carmen Barbieri, quien fue su pareja, señaló que nunca vio ni escuchó nada de lo que se le acusa.

Carmen Barbieri y Jorge Porcel fueron pareja durante cuatro años

“¿A Moria también? A Moria no la tocó nunca nadie porque nunca dio motivos y además tiene su personalidad que siempre puso un freno con la mejor sonrisa”, esbozó la conductora desde la parte trasera de un auto, en diálogo con el móvil de SQP (América), cuando le consultaron por lo que se había mostrado en la ficción de Netflix.

“Para mí, la época que viví, que es la misma que vivió Moria... La pongo a ella como ejemplo y no a Susana porque ella empezó como modelo e hizo unas revistas, no era vedette; nosotras hicimos la carrera base de la revista”, explicó.

Luego, al referirse al capocómico, sostuvo: “Ese Porcel del que hablaban muchas, y no las estoy ninguneando ni diciendo que mienten, las respeto porque capaz que les pasó, ¿por qué no? Yo no lo viví“. En ese sentido, remarcó: ”No es que no me enteré; nunca nadie me vino a contar nada y yo no viví esa época. Yo era la mujer de Porcel; no vi nada de gritos ni que salieran de los sketches gritando cuando trabajaban con él. Yo estaba ahí, era una bailarina del montón".

Respecto a los dichos de Barbarossa, quien aseguró que el actor “era un ser deleznable” y le “tocó el cu... de una manera horrible, espantosa” que la hizo irse “llorando al camarín”, Barbieri apuntó: “Soy hermana de ella, somos familia. Me extrañó [lo que dijo]. Es más, me preocupó porque digo: ‘Qué mal la habrá pasado Georgi, Dios’. Y yo vivía con un monstruo y no lo sabía y ella no me lo habrá querido decir para que no me ponga mal”.

Nuevamente, la conductora afirmó que no fue testigo de ninguna situación de maltrato ni acoso por parte de Parcel, aunque remarcó que su propia experiencia no invalidaba el relato de quienes sí lo acusaban. “No lo vi, no lo viví, no lo escuché, no vi a ninguna mujer que saliera llorando de sus sketches, pero con esto no estoy desmintiendo a las mujeres. Yo no soy feminista, soy ‘mujerista’; yo defiendo a las mujeres. Si las mujeres cuentan esto, debe ser cierto y yo no lo vi; soy una idiota”, sentenció.

“Ahora, después de muerto, después de tanto tiempo que me separé de él, hoy tengo 71 años; tenía 19 cuando empecé a salir con él. Quiere decir que fui una idiota todos estos años”, remató Barbieri sobre los testimonios en contra del capocómico.

A principios de mes, durante su participación en el quinto programa de PH: Podemos hablar (Telefe), el ciclo conducido por Andy Kusnetzoff, la exvedette había dicho: “Fui cuatro años pareja de Porcel, dos años fuimos novios, dos años viví con él. Y yo me vengo a enterar por toda esta gente que habla mal de él. Nunca escuché ni siquiera un escándalo o algo que una mujer dijera en el teatro, en camarines, de que Porcel se sobrepasaba”.

Qué dijo Graciela Alfano de Porcel

“Mi papá fue presidente de Racing y Jorge era un gran hincha de Racing, entonces siempre estaba alrededor pidiendo entradas”, contó Graciela Alfano en un móvil con El diario de Mariana (América). “Porcel le dice que me quería para el programa (Las Gatitas y Ratones de Porcel) y una película (El gordo catástrofe). Mi viejo le dio el ok, pero le advirtió: “Cuidado con la nena” porque él ya tenía fama”, relató, confirmando que con ella siempre mantuvo cierta distancia.

Sin embargo, sí recordó la incomodidad que vivió durante las grabaciones: “Durante los momentos de descanso, comíamos; entonces el gordo contaba siempre anécdotas eróticas; algo feo, feo, feo. Le contaba al otro actor con quién había salido, cómo era, qué habían hecho… Yo siempre fui muy educada, me callé la boca y me la banqué, pero era una falta de respeto total, de la misma manera que si me hubiera toqueteado”, se sinceró.

Un gesto que Porcel le hizo con su lengua fue suficiente para que Alfano le pusiera un límite. “A mí me daba asco, entonces le dije a mi papá: ‘Le podés hablar a este pibe porque no entiende nada. Yo soy educada; no le digo nada, pero me saca la lengua hasta acá. Es un asco’. Mi papá lo llamó y al día siguiente que teníamos que grabar, me dice: ‘No, por favor. Yo no sabía que te molestaba’. Le dije que mientras no pase de nuevo, estaba todo ok”, rememoró, repitiendo textuales palabras.

Durante el tiempo que duró el rodaje del film, Alfano dijo haber sido testigo de algunas situaciones de abuso de poder de su parte. “Lo que sí yo veía, porque tenía mi camarín enfrente, era que había cola de chicas. Las vedettes tenían que ir; no sé a hacer qué porque no vi nada, pero siempre el productor me decía: ‘El gordo tiene que estimularse, está triste, está bajoneado’”, concluyó, a la vez que calificó al comediante como “un pobre tipo”.