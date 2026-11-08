Carmen Barbieri volvió a ser internada: qué tiene y qué dijo Fede Bal sobre su estado de salud

Carmen Barbieri volvió a ser internada este fin de semana en la Clínica Zabala, ubicada en el barrio porteño de Belgrano, después de atravesar varias complicaciones de salud durante las últimas semanas. La conductora de Con Carmen (El Nueve), de 71 años, permanece bajo atención médica por una infección urinaria, según confirmó su hijo, Federico Bal, quien salió a hablar sobre su estado y llevó tranquilidad respecto de su evolución.

El actor, que actualmente se encuentra en Costa Rica, aclaró cuál es el cuadro que atraviesa su madre y descartó las versiones que vinculaban esta nueva internación con el coronavirus. Explicó que Barbieri había tenido Covid-19 una semana antes, pero que ese no es el motivo de su hospitalización actual. “Viene de una mala racha, pobre”, expresó.

Bal también señaló que los profesionales que atienden a su madre “la están controlando” y se mostró optimista respecto de su recuperación. Según explicó, la expectativa es que pueda recibir el alta médica en los próximos días, aunque por el momento no se informó una fecha concreta.

Desde Costa Rica, Federico Bal habló sobre la salud de su madre y aclaró que fue internada por una infección urinaria. “Viene de una racha de mierda, pobre”, expresó el actor, quien aseguró que los médicos la están controlando (Foto: Instagram @carmen_barbieri)

La conductora acudió el viernes 6 de noviembre a la clínica para realizarse una serie de estudios porque no se sentía bien y terminó quedando internada. La noticia despertó preocupación debido a los sucesivos problemas de salud que la obligaron a interrumpir sus actividades laborales durante octubre.

A fines del mes pasado, Barbieri había contado que atravesaba un cuadro de broncoespasmo, gripe y meningitis, con episodios de fiebre que llegaron a los 40 grados. En diálogo con Infama (América TV), explicó que llevaba varios días en reposo y que sus médicos habían evaluado hospitalizarla. “Estoy en la cama desde el domingo pasado y me quisieron internar el lunes”, relató entonces. Finalmente, los profesionales decidieron que continuara el tratamiento en su domicilio.

Después de una semana, la actriz comenzó a mostrar signos de mejoría e intentó retomar su rutina. Sin embargo, el 28 de octubre sufrió una nueva descompensación cuando estaba por salir rumbo a los estudios de El Nueve. Un fuerte mareo y una baja de presión le impidieron subir al auto que debía trasladarla al canal, por lo que decidió regresar a su habitación y solicitar asistencia médica.

“Estoy débil, con baja de presión. Estaba por subir al auto y me mareé tanto que se me nubló todo”, le escribió entonces al periodista Sebastián Perelló Aciar, quien compartió su mensaje en Puro Show (eltrece). La conductora también reconoció que el broncoespasmo continuaba provocándole dificultades respiratorias y que todavía no había recuperado las fuerzas necesarias para sostener su actividad habitual.

Los problemas respiratorios representan, además, un antecedente importante en su historia clínica. En enero de 2021, Barbieri estuvo internada durante un mes en la misma clínica por complicaciones derivadas del coronavirus. En aquella oportunidad desarrolló una neumonía bilateral, debió ser trasladada a terapia intensiva y permaneció bajo coma farmacológico. Su estado llegó a ser crítico, pero logró recuperarse y recibió el alta el 20 de febrero, aunque posteriormente tuvo que continuar con su rehabilitación.

El juicio contra Aníbal Lotocki

En medio de las complicaciones que afectaron su salud, Barbieri también atravesó una semana intensa fuera de la televisión. El miércoles 4 de noviembre declaró como testigo en el juicio contra Aníbal Lotocki, en relación con las lesiones que denunció su amiga Sandra Domínguez, quien se sometió a intervenciones estéticas realizadas por el excirujano.

La actriz se presentó ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 17 de la ciudad de Buenos Aires y recordó los problemas médicos que, según su testimonio, comenzó a sufrir Domínguez después de las operaciones. También relató una noche en la que tuvo que asistirla en su propia casa cuando su amiga atravesaba un grave cuadro de salud. “Y casi se muere en mi casa. Esa noche fue una noche infernal”, recordó al hablar con los medios después de la audiencia.

Durante su declaración, Barbieri no pudo contener las lágrimas al referirse a las consecuencias que todavía enfrenta Domínguez. “Los jueces y los fiscales me han tratado maravillosamente bien. Terminé llorando, no sé por qué”, reconoció frente a las cámaras de Puro Show. Su amiga explicó que la emoción surgió cuando Carmen se refirió a la gravedad de su estado y manifestó que su vida pendía de un hilo.

La conductora también aclaró cuál había sido el propósito de su participación en el proceso judicial: “Yo vine a declarar a favor de la justicia, a favor de mi amiga que está enferma”. Durante su testimonio recordó, además, a Silvina Luna, quien había trabajado junto a ella antes de someterse a las intervenciones de Lotocki, y habló sobre los problemas de salud que atravesó la modelo hasta su muerte.

Apenas unos días después de aquella audiencia, Barbieri debió regresar a la Clínica Zabala. Por el momento, el diagnóstico comunicado por su hijo es una infección urinaria, y la expectativa es que la conductora pueda recibir el alta médica en los próximos días.