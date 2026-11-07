De Nicole Kidman a Zendaya: siete estrellas de Hollywood que consiguieron un rol principal y terminaron abandonando la película

Conseguir el papel protagónico en una película que promete ser un éxito no siempre garantiza llegar al estreno. A veces, entre la elección del elenco y el comienzo del rodaje, aparecen compromisos imposibles de conciliar, diferencias con los realizadores o circunstancias personales que obligan a cambiar de planes. En otros casos, la filmación ya está en marcha cuando una lesión vuelve inevitable la despedida. De Nicole Kidman a Zendaya, siete figuras que fueron elegidas para interpretar personajes que finalmente quedaron en otras manos.

Buddy Ebsen y un maquillaje que lo dejó sin aire

Buddy Ebsen con el maquillaje del Hombre de Hojalata

Antes de Jack Haley, Buddy Ebsen fue el Hombre de Hojalata de El mago de Oz (1939). Llevaba diez días de filmación cuando el polvo de aluminio del maquillaje le provocó graves dificultades respiratorias. Así lo reveló en El otro lado de Oz, su autobiografía. Ebsen contó que los maquilladores decidieron utilizar pintura blanca para la cara, y darle el toque plateado con polvo de aluminio puro. “Era imposible no respirar el material”, aseguró. “Mis pulmones se sentían como si alguien los hubiera cubierto de pegamento”, escribió en una nota cuyo contenido el historiador John Fricke compartió con People en noviembre de 2025.

Ebsen pasó dos semanas internado y continuó su recuperación en un hotel de San Diego. Como MGM necesitaba avanzar con el rodaje, Haley lo reemplazó y se quedó con el personaje. Ebsen nunca más volvió a ser el hombre de hojalata. Y aunque luego logró construir una carrera exitosa, explicó que aquel incidente lo dejó con “una tendencia a la bronquitis” y la necesidad de usar sistemas de filtración de aire en su casa.

Annette Bening: un embarazo que le impidió ser Gatúbela

Annette Bening estuvo muy cerca de convertirse en Gatúbela Maya Dehlin - WireImage

La Gatúbela de Batman vuelve (1992) pudo haber tenido la cara de Annette Bening: la actriz fue la elegida por Tim Burton para darle vida a Selina Kyle. Incluso, la creación del traje especial para la actriz ya estaba en marcha, pero una noticia inesperada obligó a la estrella de Hollywood a abandonar el proyecto y al célebre director a buscar un reemplazo. El personaje terminó en manos de Michelle Pfeiffer.

Bening contó los detalles de aquella renuncia en enero de 2024, durante una conversación con Josh Horowitz para el podcast Happy Sad Confused. “Fue una gran sorpresa porque estaba intentando quedar embarazada y nunca había estado embarazada. No sabía cuánto iba a tardar. No tardó mucho. Entonces, se suponía que iba a hacer Batman. No quería anunciar mi embarazo porque, por supuesto, una nunca quiere hacerlo tan pronto, por razones obvias”, recordó.

La actriz incluso había pasado por la realización de un molde de todo su cuerpo para confeccionar el famoso traje de Gatúbela. “Tuve que llamar a Tim Burton y decirle: ‘Voy a tener un bebé’”, relató. Más de tres décadas después, encontró motivos para celebrar el desenlace. “Ahora tengo un hijo de 32 años”, señaló. También elogió la interpretación de Pfeiffer. “Estuvo espectacular con ese látigo. Guau”, cerró.

Madonna, el motivo de la renuncia de Debra Winger

Debra Winger dio un paso al costado cuando Madonna se sumó al proyecto IMDB.com

Debra Winger se había preparado con mucho esfuerzo para interpretar a Dottie Hinson en Un equipo muy especial (1992), la película de Penny Marshall que muestra la creación de la liga femenina de béisbol durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, y pese a haber entrenado durante tres meses con los Chicago Cubs, abandonó el proyecto cuando Madonna se incorporó al elenco. Fue Geena Davis, quien venía del éxito de Thelma & Louise (1991) y de obtener por ese papel una nominación al Oscar como protagonista, quien terminó ocupando su lugar.

En una entrevista que le concedió a The Telegraph, Winger explicó que la llegada de la estrella del pop la llevó a pensar que el proyecto terminaría convirtiéndose en “una película de Elvis”, algo que no se acercaba a la propuesta que ella había aceptado en un principio. Sobre Davis, reconoció que “lo hizo bien” y aclaró que no guardaba rencor al equipo. Pero cuando le preguntaron por la actuación de Madonna, respondió, filosa: “Creo que su carrera actoral ha hablado por sí sola”. También cuestionó el resultado final: “Por muy entretenida que sea, no te vas diciendo: ‘Guau, esas mujeres hicieron eso’. Te preguntás: ‘¿Es verdad?’”.

Por último, su decisión de dar un paso al costado no implicó que renunciara a su sueldo. “El estudio estuvo de acuerdo conmigo”, reveló. Su contrato le garantizaba el pago aunque finalmente no participara: “Cobré aunque no actué”.

La lesión que dejó a Nicole Kidman con las ganas de trabajar con David Fincher

Una lesión durante el rodaje de Moulin Rouge (2001) que luego reapareció dejó a Nicole Kidman afuera de La habitación del pánico

Nicole Kidman estaba en pleno rodaje de La habitación del pánico (2002) cuando una lesión en la rodilla la obligó a retirarse. En ese momento trascendió que el problema estaba relacionado con un accidente que había sufrido durante la filmación de Moulin Rouge!. La exigencia física del thriller de David Fincher le impidió continuar y la producción tuvo que buscar una nueva protagonista. Jodie Foster aceptó reemplazarla.

Dos décadas después, Kidman recordó aquella experiencia junto a Kristen Stewart, quien iba a interpretar a su hija, durante una conversación de Actors on Actors, de Variety, publicada en 2022. “Me lesioné y terminé sin interpretar a tu mamá”, le dijo. “Pasamos un par de semanas ensayando. Lo recuerdo muy bien, porque la forma en que tratás a los chicos dice mucho de vos. Sentía que éramos amigas”, respondió Stewart, quien también contó que la protagonista de Las horas le había regalado unos walkie-talkies para Navidad.

En 2024, el tema reapareció en una mesa de actrices de The Hollywood Reporter, esta vez con Foster presente. La protagonista de El silencio de los inocentes evocó aquel reemplazo para destacar el apoyo entre colegas y cuestionar la idea de que siempre compiten entre sí. “Estaba realmente mal”, reconoció Kidman. “Sentía que me estaba derrumbando. Y Jodie tomó mi lugar, gracias a Dios”.

Charlie Hunnam y un problema de agenda para ser Christian Grey

Charlie Hunnam dejó pasar la oportunidad de ser el protagonista de Cincuenta sombras de Grey por un problema de agenda Richard Shotwell - Invision

Charlie Hunnam había sido anunciado como el protagonista de Cincuenta sombras de Grey junto a Dakota Johnson, pero se bajó del proyecto antes de comenzar a filmar. El problema, explicó tiempo después, fue haber aceptado más trabajo del que podía afrontar: debía terminar Sons of Anarchy, comenzar la adaptación de la novela de E. L. James y cumplir con La cumbre escarlata, de Guillermo del Toro.

En 2015, en una entrevista con ELLE Canadá, el intérprete reconoció que apenas dispondría de dos días para dejar atrás al motociclista Jax Teller y convertirse en un sofisticado multimillonario. “Pensé que iba a sufrir una crisis nerviosa”, confesó. Le preocupaba no contar con la preparación que exigía el personaje. Había, además, una promesa que no quería romper: en otra entrevista de ese mismo año, con V Man, explicó que se había comprometido con Del Toro mucho antes y que consideraba fundamental respetar su palabra.

La llamada a la directora Sam Taylor-Johnson para comunicarle su renuncia fue especialmente dolorosa. “La llamé y los dos lloramos desconsoladamente por teléfono durante 20 minutos”, dijo. “Necesitaba decirle que esto no iba a funcionar”. En esa misma charla, también rechazó la versión de que se hubiera acobardado ante la naturaleza sexualmente explícita de la película.

Anne Hathaway y su negativa a un parto excesivamente realista

Anne Hathaway no quiso un parto con escenas reales

Anne Hathaway había sido elegida para protagonizar Ligeramente embarazada (2007) junto a Seth Rogen. Sin embargo, dejó la comedia de Judd Apatow por un desacuerdo sobre la escena en la que su personaje tenía un bebé. Katherine Heigl terminó ocupando su lugar.

El director quería filmar a una mujer dando a luz e insertar esas imágenes en la película, como si el cuerpo fuera el de Hathaway. La actriz rechazó esa idea y se retiró del proyecto, según reconstruyó Scott Meslow en su libro From Hollywood with Love.

Hathaway explicó su postura en una entrevista con Allure: “Mi problema era que, como todavía no había sido madre, no sabía cómo iba a sentirme después respecto de dar a luz”. También hizo chistes sobre la posibilidad de cambiar de opinión después de vivir esa experiencia: “Podría tener un hijo y pensar: ‘Debería haber hecho esa película’”.

Las dudas que alejaron a Zendaya de convertirse en Aaliyah

Zendaya optó por bajarse del proyecto por las dudas que le generó el rumbo del film JULIEN DE ROSA - AFP

En 2014, Zendaya aceptó interpretar a la cantante Aaliyah en una película biográfica que preparaba Lifetime. Sin embargo, se retiró antes del rodaje y fue reemplazada por Alexandra Shipp. Para explicar su decisión, publicó tres videos en Instagram en los que aseguró que no se había ido por las críticas que recibió tras su elección, sino porque tenía dudas sobre cómo se estaba haciendo la película.

En esas grabaciones, Zendaya cuestionó la calidad de la producción y señaló que “había problemas con los derechos musicales”. Además, consideró que el proyecto requería más cuidado por tratarse de la vida de una persona real: “Sentí que no se estaba manejando con delicadeza”, afirmó.

La actriz también contó que había intentado comunicarse con la familia de Aaliyah, incluso mediante una carta, pero no había logrado establecer contacto. “No me sentía moralmente cómoda para seguir con el proyecto”, explicó. Al despedirse, felicitó a Shipp y expresó su deseo de que su reemplazante no recibiera los ataques que ella había enfrentado.