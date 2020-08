Carolina Papaleo salió en defensa de la educación pública, tras las palabras de Juana Viale Crédito: Instagram

19 de agosto de 2020 • 16:47

Carolina Papaleo explicó por qué escribió un tuit apoyando a la universidad pública, luego de las palabras de Juana Viale sobre la educación en la UBA."En realidad contesté un tuit que puso otra persona y lo hice porque me concierne y mucho. (...) Soy estudiante de la UBA, estoy haciendo Ciencias Políticas. Me gusta, me parece que tiene que ver con herramientas que necesito. Por eso me pareció que el comentario no tenía que ver con desinformación sino con ideología, atacando lo público. Juana Viale hizo un comentario ideológico", aseguró la actriz y conductora en el programa Hay que ver (elnueve), que conducen Denise Dumas y José María Listorti.

Y luego agregó: "Sé que ella me contestó, pero la verdad es que yo respondí otro tuit".

"Todos estamos haciendo un gran esfuerzo con esta pandemia y también en la facultad. Además yo ayudo a un profesor de la cátedra de derecho constitucional y, de alguna manera, estoy de los dos lados del mostrador, como estudiante y como ayudante. No es fácil tomar clases por Zoom, hay que acostumbrarse. Por otra parte, no todo el mundo tiene una computadora. Insisto, no fue un error por desinformación. Le sale desde ese lugar, en el momento, porque tiene que ver con su línea de pensamiento", señaló.

Asimismo dijo: "En un momento pensé en ir a una privada e iba discutiendo conmigo misma sobre el tema, pero también me decía que no tenía que dejar que me metieran miedo en la cabeza porque ya estoy grande. Fui y no pude anotarme porque era a la noche y yo hacía teatro, o sea que lo que no es para vos, te expulsa".