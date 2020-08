Juana Viale le respondió a través de Twitter a la actriz, después de las críticas que recibió por sus dichos sobre la UBA Fuente: Archivo

19 de agosto de 2020

"Antes estudiar en la UBA era palabra santa", fue la frase de Juana Viale que desató controversia en las redes sociales el sábado, y que continúa generando opiniones. La conductora fue criticada por sus dichos sobre la educación pública y ahora se sumó Carolina Papaleo a través de Twitter.

Todo comenzó enLa Noche de Mirtha cuando la nieta de la legendaria conductora opinó sobre la Universidad de Buenos Aires: "Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde".

En la red social del pajarito sus declaraciones tuvieron mucha repercusión, y uno de los primeros en contestarle fue Jorge Rial, que escribió: "Juana Viale dijo algo así como 'caés en la educación pública' (...) Ella repite lo que debe escuchar en su entorno. A Mirtha la saco de esto".

Papaleo también la criticó duramente y apeló a la ironía para expresar su descontento: "Uff, estoy al horno. Según Juanita, caí en la escuela pública y es la segunda carrera que caigo en la UBA". Y en otro tuit agregó: "Doy gracias de vivir en un país donde me eduqué y me sigo educando gratuitamente".

Aníbal Fernández fue otro de los que replicó la noticia, y hasta el momento la nieta de Mirtha Legrand había optado por no responderle a quienes la criticaron. Sin embargo, en las últimas horas le contestó a Papaleo, fiel a su estilo sintético en las redes: "No te pongas así. yo también estudié en la escuela pública".

Allí terminó el intercambio entre las actrices, pero en el mundo virtual siguen las repercusiones sobre el tema, y muchos le siguen escribiendo mensajes a Viale, comentándole sus experiencias personales y el amor que sienten por la UBA.