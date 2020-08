La conductora opinó sobre la educación pública y la privada y fue tendencia en las redes sociales Crédito: eltrece

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de agosto de 2020 • 13:33

Como cada domingo, Juana Viale recibió a sus invitados en La Noche de Mirtha (eltrece), donde continúa reemplazando a su abuela en tiempos de pandemia de coronavirus. Mientras charlaba con Horacio Cabak sobre la educación pública, la conductora hizo un comentario sobre la UBA que no fue bien recibido en las redes sociales, y se convirtió en tendencia en Twitter.

La nieta de Mirtha Legrand hablaba con el exmodelo y conductor sobre los desafíos actuales del mundo educativo, tanto público como privado, y fue en ese contexto que opinó sobre la Universidad de Buenos Aires.

"Antes estudiar en la UBA era palabra santa", dijo al comienzo, y Cabak la contradijo: "Sigue siendo". Viale continuó para intentar aclarar su punto de vista: "De hecho hasta hubo publicidades que decían directamente: 'Si estudiás en tal universidad privada, 'abstenerse''".

Juana Viale hizo un comentario sobre la UBA que no fue bien recibido en las redes - Fuente: eltrece 00:31

Video

Luego la conductora profundizó sobre los motivos por los que cree que no siempre es posible formarse en la institución: "Hoy en día uno tiene que intentar recurrir a la privada muchas veces porque no se cumplen los días necesarios de clase, o porque hay maestros que no van porque no reciben un sueldo acorde".

"O porque no reciben la capacitación necesaria", volvió a acotar Cabak, mientras Viale asentía. Después de este diálogo la actriz y conductora fue tendencia en Twitter, donde llovieron los comentarios en defensa de la UBA. "Recuérdenle que este año está en el puesto 66 de mejores universidades del mundo", fue una de las expresiones que resonó fuerte en la red social.