Sorprendió el abrupto final de Vivo para vos, un programa que nació en pandemia y que funcionaba muy bien los fines de semana en la pantalla de El Nueve, homenajeando a actores y con buen material de archivo. Carolina Papaleo y Julián Weich tenían contrato hasta el 31 de diciembre, y en enero repitieron las mejores entrevistas con la idea de volver a salir en vivo en la segunda mitad del mes. La decisión de continuidad se hizo esperar hasta que hace un par de días las autoridades de la emisora le informaron a los conductores, que el programa no volvía a la pantalla en este 2024 .

“Antes del balotaje tuvimos una reunión con las autoridades del canal, un almuerzo en el que nos dieron de comer riquísimo y nos dijeron que estaban todos felices y contentos de la vida”, contó Papaleo, en diálogo con LA NACIÓN. Pasaron los días, mi representante llamó y le respondieron que estaban esperando las medidas que iba a tomar el nuevo Gobierno. Terminamos de grabar a mitad de diciembre y pensé en tomarme dos semanas de vacaciones en lugar de una porque estaba agotada con la facultad”, sumó la actriz, que este año se recibió como licenciada en ciencias políticas.

“Antes de irme lo llamé a (Víctor) Santa María -dueño del Grupo Octubre, al que pertenece el canal- no me respondió; llamé a su mano derecha y tuvimos una reunión. Me explicó que se estaban acomodando a las nuevas medidas sin pauta oficial. Me dijo que todos los conductores del canal estaban igual, que no podían tomar decisiones en ese momento ni decirnos cuánto íbamos a ganar y que cuando nos los dijeran, la suma no iba a tener nada que ver con la inflación que hay. Así que me fui de vacaciones pensando en que me iban a tener al tanto sobre cuánto me iban a pagar ”.

Papaleo viajó a Punta del Este, disfrutó unos días en familia y con amigos y regresó para festejar su cumpleaños en Buenos Aires, el 19 de enero. Pero nada salió como esperaba. “Supuestamente, los dos primeros programas los iba a hacer Julián porque yo estaba de vacaciones. Después pensaron que era mejor hacer un compilado y me esperaban a mí. La idea era arrancar el 20 de enero. Me pareció raro porque se hablaba de negociaciones, pero nadie nos llamaba. Entonces volví a hablar con la mano derecha de Santa María y me dijo que todo lo estaba arreglando Diego Toni [gerente de noticias y contenidos de El Nueve]. Finalmente, le respondieron a mi representante que no tenían presupuesto para seguir con el programa ”, relata.

-¿Y qué sentiste?

-Me deprimí primero y después recapitulé, y pensé que no era eso lo que me habían dicho antes de mis vacaciones. Sino ni me hubiera ido o hubiera ido solamente a pasar fin de año y empezaba a planificar qué hacer. Diego Toni llamó a mi representante, dieron un par de vueltas...

Carolina Papaleo en Vivo para vos, el ciclo que conducía junto a Julián Weich Instagram @carolinapapaleo

-¿La cosa no termina ahí?

-No. Le dijeron que Julián iba a hacer teatro y se complicaba, que no iba a haber aumentos los primeros seis meses. Yo le pedí que dijera a todo que sí y después veíamos. Finalmente dijeron que no, que no iban a seguir con el programa. Y yo me había acomodado la cabeza para un lado, después para el otro y ahora qué hacemos. Tengo que ver cómo pago las próximas expensas, que vienen del 1 al 10 de febrero . Es lamentable porque era un programa precioso, que además le encantaba a la gente, porque me lo decían... Y nos iba muy bien, Además, los artistas que venían nos agradecían mucho porque sabían que íbamos a hacer un reportaje tranquilo, que recorríamos toda su trayectoria.

-¿Pudiste volver a hablar con alguien luego de la última respuesta?

-Le dejé mensajes a todos. Les dije que eran impresentables, que no era eso en lo que habíamos quedado. Me enojé porque nunca me dijeron que las ideas y vueltas eran por un tema económico. Jamás pensamos que el programa podía no seguir. Me dijeron que seguía y solo quedamos en que me iban a decir cuánto me iban a pagar. Que no me hagan luz de gas. Todos me respondieron, salvo Santa María, que finge demencia (risas).

Aunque ese proyecto quedó trunco, Papaleo va a hacer teatro. El 7 de febrero reestrena Yo adivino el parpadeo, los miércoles y jueves en el Teatro Buenos Aires. Y además quiere poner en práctica todo lo que aprendió en Ciencias Políticas “ Estoy empezando a ver qué hago con la carrera, me gustaría escribir... También voy a abrir mi emprendimiento de coaching ontológico, algo que hace rato que quiero hacer ”, cerró.

Por su parte, Julián Weich acaba de estrenar Velorio a la carta, los viernes y sábados en el Teatro Regina. Hace apenas unos días, cuando la decisión de terminar el programa no estaba tomada todavía, le dijo a LA NACION: “Acepté hacer teatro sin saber cómo iba a compatibilizarlo con Vivo para vos, que hicimos durante tres años en El Nueve. Pero por ahora está en stand by y no se sabe cuándo vuelve o si vuelve. De todas maneras, me dijeron que el teatro podía amoldarse a la tele. No sé qué va a pasar. Es raro que dilaten tanto la respuesta”. Cuando finalmente le dijeron que el ciclo no sabía, Weich expresó en sus redes sociales: “Me dicen por cucaracha que Vivo para vos no continuará en 2024″.

