En las últimas horas, la actriz Carolina Papaleo fue denunciada por una exempelada doméstica. “El motivo es por despido. Quien denuncia se llama María Insembrante Peralta. Esta mujer trabajó con Carolina en su casa durante seis años, donde ofició de maquilladora, vestuarista, personal doméstico, amiga, compinche, absolutamente todo. Pero sufrió un despido por parte de la actriz hace ya algún tiempo. Lo cierto es que esta mujer de nacionalidad paraguaya está viendo la posibilidad de ir a mediación”, reveló el periodista Fede Flowers.

Además, el panelista del ciclo de espectáculos aseguró que lo que más le dolió a la mujer fue que, como tenían tanta confianza con la actriz, se organizó las vacaciones por palabra. La mujer le habría solicitado unos días para regresar a su país, que fueron aprobados por artista. Sin embargo, a último momento Papaleo le pidió que se quedara para hacer la mudanza de un country a su departamento. Finalmente, la exempleada viajó y cuando quiso volver, se sorprendió con la carta documento que indicaba su despido.

Carolina Papaleo Instagram @carolinapapaleo

Carolina Papaleo salió a hablar al respecto y dio su versión de los hechos. “Mira, es fácil”, comenzó diciendo en entrevista con la conductora de Gossip, Pilar Smith, por NET TV. “Es una empleada mía que como yo ya estaba viviendo sola... la verdad no iba a tener una persona con cama, así que le hice la liquidación. Se tenía que presentar un día (luego de sus vacaciones) y justo cuando se tenía que presentar manda que tenía COVID. Yo la llamo, porque sus vacaciones terminaron un domingo ponele y entonces yo tenía que desarmar esa quinta de la que ella habla”, explicó.

“Ella me dijo que ese día no iba a poder venir, siempre eran esos manejos raros”, aseguró Papaleo. “El lunes te espero”, le dijo y su empleada le respondió: “No, no porque el lunes es carnaval y entonces es feriado”.

Luego, continuó refiriéndose a las acusaciones de la mujer, quien reveló que su empleadora la quería hacer trabajar un día feriado y no se lo pagaba como “dice la ley”: “Lo que dice no es verdad, siempre trabajaba y siempre se pagaba doble el feriado, esto los sabemos todos, ¿no? Sabemos todos en qué posicionamiento estoy yo, así que sé perfectamente que al trabajador se le paga doble cuando es día feriado”.

La cuestión es que la actriz tenía valijas hechas con ropa de los últimos cuatro meses, porque se había ido de vacaciones a un barrio privado y quería que María la ayudara. Por ello, le dijo a su empleada que la necesitaba ese mismo lunes. “Yo tengo Covid, no voy a trabajar”, fue la respuesta de la trabajadora. Según relata Carolina Papaleo, su exempleada le dijo que volvería el miércoles siguiente.

En ese momento, su contadora le recomendó que no la despidiera porque, al ser una época complicada, dado que todo sucedió en plena pandemia, debía pagarle doble indemnización. “Yo la iba a despedir porque ya estoy grande para ser manipulada por una piba”, aseveró Papaleo. Todo esto siguió hasta que Carolina volvió a contactarse con su contadora y, según aseguró, sin importarle el monto quería hacerle la liquidación final.

“Yo la estaba esperando con la carta de despido y la plata para dársela en mano”, relata. En ese momento, la joven no se presentó a trabajar y, por lo tanto, decidió comunicarse con un abogado. “Ahí, es cuando ella me manda -raramente- un documento extraño en el que decía que tenía COVID. Como yo ya tenía la plata en mi casa, quería sacármela de encima. El abogado se equivocó en la dirección de la carta y por eso lo llamé y le dije ‘yo a esta piba no la quiero ver más, no quiero que entre a mi casa’. Entonces por eso le mandé la carta documento por WhatsApp”, contó la actriz.

Con respecto a la situación actual, la actriz aclaró que la mediación ya sucedió, que la plata ya estaba lista para liquidar, que la ropa y cosas de la mujer estaban disponibles para que se las llevara. La única condición que puso Carolina Papaleo, fue que la joven firmara que se llevaba sus cosas para evitar cualquier altercado futuro.

De todas maneras, la exempleada aún no cobró el dinero porque no está homologada la decisión de la Justicia, razón por la cual se cree que la joven salió a denunciar públicamente a la actriz. Faltará saber cómo sigue este escándalo en las próximas semanas. “Está todo judicializado”, aseguró el periodista del ciclo de NET TV.