¡Casados y arrepentidos! Siete famosos que dieron el sí y luego, anularon su matrimonio

Escuchar

“Nos casamos súper rápido”, “Ya en la luna de miel sabía que no iba a funcionar”, “No sé en qué estaba pensando”. No todos los matrimonios son “para siempre” y mucho menos en Hollywood. Es que los famosos llevan una vida tan vertiginosa que hasta sus amores y rupturas las viven con una fugacidad sorprendente. De hecho, a veces los matrimonios duran tan poco que la pareja termina pidiendo la nulidad de ese enlace, sin llegar a divorciarse. Es decir, ante los ojos de la ley, es como si esa unión nunca hubiera sido válida o nunca hubiera sucedido. De Renée Zellweger a Nicolas Cage, siete celebrities que se han casado y separado en tiempo récord.

Renée Zellweger y Kenny Chesney

Renée Zellweger y una boda muy apresurada GROSBY GROUP

Se conocieron en enero de 2005 en un evento de la cadena NBC a beneficio de los damnificados del tsunami. Mientras que Kenny Chesney se encargaba de ponerle música a la jornada, Renée Zellweger contestaba los teléfonos de las recaudaciones. El flechazo fue tal que, en mayo de ese mismo año, la pareja intercambiaba votos en una discreta ceremonia en la isla St. John, de las Islas Vírgenes. Sin embargo, el idilio llegó a su fin cuatro meses después (el mismo tiempo que tardaron en pasar por el altar tras conocerse) y la actriz pidió la anulación del matrimonio, argumentando “fraude” como el motivo de ruptura. Inmediatamente, las especulaciones sobre la sexualidad del cantante de música country se pusieron en marcha, sin embargo, la propia Zellweger salió a desmentirlo. “El término ‘fraude’, tal y como aparece en la documentación, es simplemente un lenguaje legal y no un reflejo de las cualidades de Kenny. Personalmente, les agradecería enormemente que se abstengan de sacar conclusiones despectivas, hirientes, sensacionalistas y falsas, y simplemente se limiten a comprender que esperamos atravesar este proceso de la forma más privada posible”, explicó la protagonista de El diario de Bridget Jones molesta.

“El único fraude que se cometió fue el de creer que realmente entendía lo que era estar casado, y en realidad no lo sabía” , aclaró por su parte el músico dos años después.

Britney Spears y Jason Alexander

Britney y su mejor amigo, duraron 55 horas casados Archivo

¡Dicen que lo que pasa en Las Vegas… queda en Las Vegas! Tal fue el caso del matrimonio de Britney Spears con su amigo de la infancia Jason Alexander en enero de 2004. Al parecer, se estaban divirtiendo en una típica noche de descontrol cuando, sin darse cuenta, intercambiaron anillos en “la capital mundial de las bodas”.

“Después de unas copas, terminé en la cama con uno de mis mejores amigos (...) Tuvimos la brillante idea de ir a Little White Chapel a las 3.30 de la mañana. Cuando llegamos, otra pareja se iba a casar, así que tuvimos que esperar. Sí, hicimos cola para casarnos” , reveló en sus memorias la cantante que, por aquel entonces, tenía 22 años. Apenas 55 horas después, un juez estaba anulando esa unión. “Yo estaba siendo tonta, rebelde y sin realmente asumir la responsabilidad de lo que estaba haciendo”, agregó quien en octubre de ese mismo año contrajo enlace con Kevin Federline, el padre de sus dos hijos.

Mario López y Ali Landry

Mario López y Ali Landry, un amor que terminó por una infidelidad BSmb/The Grosby Group

El de Mario López y Ali Landry también podría estar en el podio de los matrimonios más cortos de la historia, ya que apenas duró dos semanas. Si bien la pareja se amaba (estuvieron seis años de novios), en este caso fue una infidelidad por parte de él en su despedida de soltero la que desató la ruptura. “Fue una fiesta sin parar durante cinco días. Me emborraché y me mostré demasiado amistoso con una joven en una fiesta universitaria. No sé en qué estaba pensando”, reconoció López en su biografía Just Between Us. Si bien la ex Miss EE.UU. descubrió la traición antes de dar el sí (encontró una fotografía), lo cierto es que siguió adelante con la boda porque todos sus amigos y familiares ya estaban volando a México para la ceremonia. Dos semanas después, la modelo decidió separarse.

Carmen Electra y Dennis Rodman

Carmen Electra junto a Dennis Rodman, con quien se casó en Las Vegas en 1998 Getty Images

Otros que se casaron en Las Vegas fueron Carmen Electra y Dennis Rodman, sin embargo, a diferencia de Britney Spears, ellos eran pareja y llevaban unos meses saliendo. Corría el año 1998 y ella estaba en el auge de su carrera como protagonista de Baywatch mientras que él era la estrella de Chicago Bulls. “Carmen y yo estábamos bebiendo en Newport Beach, y decidimos volar a Las Vegas. Entonces decidimos que ya que íbamos a Las Vegas, deberíamos casarnos también. Tenía todo el sentido para un par de personas borrachas” , reveló el deportista.

Sin embargo, este primer intento fracasó. Los abogados de Rodman, que habían preparado un acuerdo prenupcial para proteger su fortuna, se lo impidieron. Por supuesto que esto no hizo más que acrecentar las ganas de la pareja de casarse y, meses después (más precisamente el 14 de noviembre de 1998), sellaron su amor en “la pequeña capilla de las flores”; un lugar que Dennis conocía porque estaba justo al lado de su club de striptease favorito. La noticia dio la vuelta al mundo y, nueve días después, los agentes de Rodman emitieron un comunicado, sin su permiso, afirmando que la ceremonia no era válida porque los novios estaban “altamente intoxicados”. Mientras que ella se enojó tras considerarla una “cazafortunas”, él estaba atrapado entre la mujer a la que amaba y su equipo de trabajo, que la detestaba y la veía como una amenaza. “Sé que suena esquizofrénico, pero quería conseguir la anulación lo más rápido posible para que Carmen y yo pudiésemos empezar de nuevo”, reveló. La segunda oportunidad llegó pero, al cabo de unos meses, volvió a fracasar. Ella no reclamó ni un dólar de su fortuna . “Si alguna vez existió una pareja enamorada, esos fuimos nosotros. Me iré a la tumba creyéndolo”, confesó Dennis tiempo después.

Nicolas Cage y Erika Koike

Nicolas Cage y Erika Koike estuvieron casados sólo cuatro días GettyImages - Archivo

Este es uno de los matrimonios anulados más recientes. En abril de 2018, Nicolas Cage se mostró acompañado de una misteriosa mujer en Puerto Rico mientras rodaba su nuevo film. A los meses, se supo que se trataba de Erika Koike, una maquilladora profesional y la nueva conquista del actor. Después de un año de noviazgo, la pareja se casó en una ceremonia en Las Vegas pero, como todo lo que pasa en esa ciudad, la unión duró poco. Cuatro días después, el protagonista de 60 segundos solicitó la anulación, argumentando que en el momento del “sí, quiero” estaba demasiado borracho, además de “diferencias irreconciliables”.

Sin embargo, quienes los vieron discutir afuera del juzgado de Clark dan otra versión de los hechos: Cage acusaba a su esposa de mantener una relación con su exnovio, tildándola de “cazafortunas”. “Nicolas estaba muy fuera de lugar y probablemente borracho. ‘Ella se llevará todo mi dinero’, gritaba”, reveló un testigo al diario Daily Mail. “Hubo una ruptura reciente. Me sentí bastante molesto por eso y por cómo sucedieron las cosas” , le confirmó Cage a The New York Times sin entrar en detalles.

Pamela Anderson y Rick Salomon

Pamela Anderson y Rick Salomon apostaron varias veces por su relación, pero no funcionó Splash News/The Grosby Group

Ellos también se casaron en Las Vegas, anularon su matrimonio y, volvieron a casarse tiempo después. Estamos hablando de Pamela Anderson y Rick Salomon que intercambiaron votos en medio de un espectáculo de magia en octubre de 2007. Casi dos meses después, la ex Baywatch presentó una solicitud de anulación, alegando “fraude” en los documentos judiciales. Sin embargo, siete años después, volvieron a casarse. “Sí, lo hicimos de nuevo y estamos muy felices. Nuestras familias también están muy felices y eso es lo que realmente importa”, dijo ella en un evento a beneficio en 2014. Este segundo matrimonio también pasó por varias turbulencias. Y si bien seis meses después del nuevo “sí, quiero” Pamela pidió el divorcio, acusando al jugador de póker de “comportamiento abusivo” durante la convivencia, la pareja volvió a reconciliarse una vez más. Parece que para ellos la tercera no es la vencida, ya que en 2015 oficializaron su ruptura para siempre.

Shannen Doherty y Rick Salomon

Shannen Doherty y Rick Salomon John Sciulli - WireImage

Antes de casarse con Pamela Anderson, Rick Salomon fue el marido de Shannen Doherty. Corría el año 2002 y, a dos días de conocerse, la pareja decidió intercambiar anillos. Sin embargo, nueve meses después (y poco antes de que se publicara el video sexual del jugador de póker con Paris Hilton), su unión fue anulada por pedido de la actriz. “Estaba locamente enamorada. Fue un matrimonio muy duro. Cuando terminó, fue algo desgarrador”, dijo ella en la revista Details.

Con el tiempo, los ex se animaron a un careo en el podcast de Doherty y limaron asperezas. “Nos casamos súper rápido” , reconoció ella mientras recordaba lo más lindo de su relación: “Siempre me hiciste reír”.