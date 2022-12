Catherine Zeta Jones deliró con el triunfo de la Selección y mostró su admiración por Lionel Messi

escuchar

Argentina es campeón del Mundo. En una reñida final contra Francia, la Selección de Lionel Scaloni logró quedarse con el triunfo y alzar la tercera copa. Mientras nuestros jugadores festejaban en la cancha, las calles y las redes sociales se llenaron de euforia, aliento y emoción no solo a lo largo y ancho del país sino también en distintos rincones del planeta. Es que varias estrellas internacionales mostraron su devoción por el equipo argentino y en especial por el mejor jugador del mundo, Leo Messi.

Una de las más eufóricas a la hora de mostrar su fanatismo por el capitán argentino fue Catherine Zeta Jones, quien desde su cuenta de Instagram festejó la victoria al canto de “ole, ole, ole”. “¡El mejor partido que he visto! Mirá, apoyo al Paris Saint-Germain, por qué, uno se pregunta, amo a los franceses, lo hablo también, mi corazón está contigo. Pero tenés que entender, me encanta Messi y ¿lo mejor?... Mi esposo está bien con eso. Así que no llores por mí ni por nadie más, Argentina. ¡Ole!” , escribió la actriz casada con Michael Douglas junto a un video, en donde se la escucha gritar mientras grababa la celebración de los jugadores en la cancha.

Catherine Zeta-Jones y sus posteos mostrando su admiración por Messi

Otro de los famosos que recurrió a sus redes para expresar su alegría por la victoria argentina fue Russell Crowe, quien llamó ícono a nuestro diez. Inmediatamente, su publicación en la red social del pajarito coleccionó miles de likes y comentarios que coincidían con el actor.

Lionel … Icon — Russell Crowe (@russellcrowe) December 18, 2022

Quien ya ha demostrado en más de una oportunidad su fanatismo por los deportistas argentinos es Ben Stiller. El actor -conocido por su amistad y por alentar al tenista Diego “Peque” Schwartzman- también se ha emocionado con el triunfo nacional. “Felicitaciones Argentina”, tuiteó junto al hashtag Messi.

Las felicitaciones también llegaron a tierra mexicana y Florinda Mesa también le dedicó unas emotivas palabras a nuestro capitán. “¡Muy bien jugado, tesoro, eres el mejor del mundo! Felicidades a todos mis amados argentinos de la bonita vecindad virtual”, escribió Doña Florinda junto a una foto donde se la ve a Lionel y Antonela Rocuzzo años atrás.

¡Muy bien jugado, Tesoro, eres el mejor del mundo! Felicidades a todos mis amados argentinos de la bonita vecindad virtual 🌟@fundacionmessi pic.twitter.com/uiml7a9y9V — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) December 18, 2022

Con la mitad de su corazón argentino, por su hijo Milo, fruto de la relación que tuvo con Soledad Fandiño, Residente fue otro de los que estuvo muy pendiente de la Scaloneta durante todo el campeonato. “Ese amor pasional que no se entiende pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos más fuertes. El país que me regaló los besos de mi hijo. Gracias por hoy”, escribió el artista dueño de hits como “Vuelta al mundo”.

Ese amor pasional que no se entiende pero se siente. Ese amor exagerado por todo, sin límites. El país que en los conciertos se corea hasta los arreglos de los instrumentos de viento. El país de los abrazos mas fuertes.El país que me regaló los besos de mi hijo. Gracias por hoy — Residente (@Residente) December 18, 2022

El cantante Luis Fonsi no se quedó atrás y hasta dio la vuelta olímpica en su casa de Miami . Con una cerveza de marca argentina en sus manos y al grito de “Gol, Argentina, Boludo”, el puertorriqueño celebró la victoria nacional con su mujer, la modelo española Agueda López. “Hoy todos somos Argentinos. ¡Felicidades, campeones del mundo! #WorldCup”, posteó en su feed de Instagram eufórico.

