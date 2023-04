Causa Diego Maradona: de cara al juicio oral, Dalma Maradona aseguró que su papá “no tuvo una muerte digna”

escuchar

Luego de que trascendiera la decisión de elevar a juicio a los ocho imputados por la muerte de Diego Armando Maradona, Dalma, su hija mayor, rompió el silencio. La actriz y panelista radial se mostró esperanzada, contó que quiere acudir al juicio porque quiere estar cara a cara con los acusados, aseguró que hubo más personas involucradas en el triste final del astro del fútbol y habló de una persona que dio órdenes para que quienes debían cuidar al diez no lo hicieran. “ No tuvo una muerte digna ”, disparó.

“ Yo espero justicia desde aquel maldito 25 de noviembre. Me parece que lo merece él como cualquier persona que no tuvo una muerte digna ”, arrancó Dalma la charla con Alejandro Guatti, movilero de Intrusos en el Espectáculo, quien la fue a buscar a la puerta de la radio para consultarle sobre este tema.

Con tranquilidad, pero también muy segura de sus palabras, Dalma aseguró que hay más personas que tuvieron responsabilidad en la muerte de su papá y disparó contra los acusados. “ Son personas que por orden de alguien no hicieron su trabajo, o por ser unos ineptos. No sé, no me importa. También quiero que haya justicia por las otras personas que también están involucradas. Sería importante ”, agregó.

En ese momento, Guatti preguntó si estaba haciendo referencia a Matías Morla, el abogado que fue mano derecha de Maradona antes de morir y quien estaba en constante comunicación con sus médicos. “ No, no puedo nombrar a nadie. Esas personas saben perfectamente quiénes son. Y no estoy hablando de una sola persona. Son ocho los que están en el juicio pero hay muchas más personas que están atrás de todo eso ”, sentenció.

“Hay muchos audios que por suerte, digo por suerte, salieron a la luz, porque si no éramos nosotras las locas, las desquiciadas. ¡Todas las barbaridades que dijeron, solamente de Giannina y mías! No hablan mal de nadie más”, detalló. De inmediato, lanzó una frase contundente: “ Me pude haber equivocado en un montón de cosas, pero yo sé que no transé con las personas que estuvieron involucradas en la muerte de mi papá ”.

De cara a lo que viene, Dalma se mostró esperanzada. “Ojalá que sea un juicio digno. Si nosotras podemos participar, ir a presenciarlo, vamos a hacerlo. Giannina y yo por lo menos”, reveló. Luego, explicó por qué quiere estar durante el proceso. “ Para mí es muy fuerte poder ver a esas personas, con las barbaridades que dijeron de mí, de mi papá. ¡Cómo hablaban de mi papá! Yo sé que capaz eso no los va a hacer ir a la cárcel, si hablan mal de una persona o lo tratan como una mierda. Eso no los involucra en nada. Pero para mí habla de quiénes son. Así que obviamente yo voy muy tranquila a poder verles la cara, a ver si ellos pueden verme la cara a mí ”, aseguró,

Cuando Guatti le preguntó si entendía los tiempos de la Justicia, Dalma contestó de inmediato. “No, no los entiendo. Cada día sin mi papá a mí me duele. Todos los días de mi vida, así que obvio que no los entiendo”. Sin embargo, luego se mostró conforme con el accionar de la Justicia. “Quiero decir, entiendo los tiempos de la Justicia porque se resolvió de alguna manera, y si bien van a ser tres años y es un montón de tiempo, entiendo que la Justicia en Argentina es así y elijo confiar en eso”.

“Espero que se haga justicia. Confío. No hay mucho más para debatir. ¿Qué van a decir? ¿Que ellos no eran? ¿Que ellos no estaban? ¿Que los mandó alguien? Bueno, ¿quién te mandó a no hacer tu trabajo? ¿Por qué no había una ambulancia afuera? Miles de cosas”, cerró la actriz, y aseguró que tanto ella como su hermana Giannina se sienten bien representadas y confían en Fernando Burlando, su abogado.

La Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Isidro confirmó el pasado 18 de abril que el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y los otros seis profesionales de la salud imputados por la muerte de Diego Armando Maradona vayan a juicio oral acusados de haber cometido un “homicidio simple con dolo eventual”.

Los otros seis acusados que deberán enfrentar el juicio son el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Gisela Dahiana Madrid; la médica coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini, el coordinador de enfermeros de Mariano Perroni y el médico clínico Pedro Di Spagna.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020 en una casa que le habían alquilado en el barrio privado San Andrés, en el complejo conocido como Villanueva, en Benavídez, Tigre. En ese inmueble, el astro mundial del fútbol estuvo 15 días. Había llegado a ese domicilio el 11 de noviembre de 2020, después de haber sido operado de un hematoma subdural en la cabeza.

