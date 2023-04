Matthew Rhys recordó su pésima experiencia al presentarse al casting de James Bond: “Fue aterradora”

escuchar

Matthew Rhys fue uno de los candidatos para interpretar a James Bond. El actor, de 48 años, contó cómo fue el casting que tuvo que atravesar para convertirse en el espía más famoso de la pantalla y la definió como una experiencia “aterradora” y muy “intimidante”.

Luego de cuatro películas con Pierce Brosnan como el agente 007 y antes de que la franquicia cinematográfica eligiera a Daniel Craig para continuar con su legado, hubo una larga lista de candidatos para encarnar a este emblemático personaje. Y Matthew Rhys fue uno de ellos. Hace unos días, el intérprete -que brilla como el abogado Perry Mason en la serie de HBO Max- dio una entrevista a un medio británico, donde reveló cómo fue el encuentro con la familia Broccoli (la productora) en su oficina del barrio londinense de Piccadilly, con vistas a Hyde Park. “Nos dijeron que usáramos un traje oscuro y leyéramos Casino Royale”, le contó la estrella de The Americans a la prensa, sobre esta experiencia a la que calificó como “intimidante” y “aterradora”.

“¿Qué harías de diferente con Bond?”, fue una de las preguntas que lo sorprendió en plena reunión. “Solo recuerdo haber dicho: ‘Ah’. No esperaba esa pregunta y luego pensé: ‘Es una pregunta capciosa. ¿Están esperando que la gente diga: ‘Yo no haría nada. Él es perfecto’?”, recordó quien en lugar de responder hizo una broma al respecto: “Lo haría cojo o con un parche en el ojo”, opinó estropeando su gran oportunidad.

Se ve que su idea no gustó al equipo ya que finalmente el papel quedó en manos de Craig, quien terminó interpretándolo en cinco películas. A pesar de que cada entrega repitió el éxito de las anteriores y ganó nuevos fanáticos, el actor decidió bajarse de esta franquicia en 2021 luego de rodar Sin tiempo para morir: “Dije: ‘Esto es todo. No quiero hacer más’”, le confesó a la prensa.

“Sentí que Bond era lo suficientemente grande y fuerte como para soportar casi cualquier cosa. Si hubiera terminado haciendo más, realmente lo habría presionado”, agregó justificando su decisión quien actualmente interpreta al detective Benoit Blanc en Glass Onion: un misterio de Knives Out.

¿Quién será el nuevo James Bond?

Como si fuera una franquicia que no tiene fin, la productora aseguró que habrá una nueva película sobre el mítico espía. “No hay un guion y no podemos pensar en uno hasta que decidamos cómo vamos a abordar la próxima película porque, en realidad, es una reinvención de Bond. Estamos reinventando quién es él y eso lleva tiempo”, dijo Bárbara Broccoli en junio de 2022.

Diez meses después, la productora se encuentra en un nuevo casting buscando a su próxima estrella. Si bien se rumoreaba que Taron Egerton podía ser el nuevo elegido, el actor negó las versiones diciendo que él no cree ser la opción correcta para encarnar semejante rol. “Tenés que ser consistentemente escultural para ser ese tipo y eso es algo por lo que sigo luchando. Siempre he tenido problemas con mi peso”, le dijo el actor a The Telegraph.

Otro de los nombres que se barajaron fue el de Aaron Taylor-Johnson y el de Denis Villenueve, cuyo último trabajo fue en Dune 2. Sin embargo, por el momento no hay nada confirmado. Lo que sí se sabe es que quien encarne al personaje no será una figura más joven que las que ya pasaron por la pantalla. “Hemos intentado buscar a gente más joven en el pasado, pero al intentar visualizarlo no funciona. Bond ya es un veterano, ha tenido alguna experiencia, es una persona que ha estado en las guerras, por así decirlo. No es un joven recién salido del colegio al que podés traer y empezar”, explicó el productor Michael G. Wilson.

