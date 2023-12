escuchar

Tras los rumores de crisis que los perseguían, Ángel de Brito confirmó días atrás la separación entre Cecilia Milone y Nito Artaza. Aunque ninguno de los dos oficializó todavía la ruptura, la actriz rompió el silencio y contó cómo afronta este delicado momento sentimental.

En diálogo con LAM, la cantante afirmó que no se encuentra en condiciones de hablar respecto a lo sucedido con su pareja de décadas, pero dio detalles sobre su situación personal en estos momentos. “Decidí que en este momento no voy a hablar de mi vida. No voy a hablar. Te juro que no, no sé, quizá algún día me da por hablar, por escribir un libro, yo que sé, pero en este momento, no”, expresó contundente la artista.

Sin embargo, ante las reiteradas consultas del movilero, Milone expuso algunos indicios respecto a su actual presente. “Estoy en un proceso personal en el que por ahora no estoy para exponer mi alma. No voy a decir ni que sí ni que no. Esa es la verdad. Elijo no hablar, pero no hablar ni siquiera de mi mamá ni de mi papá, estoy en un proceso personal que decido atravesar íntimamente. Es un proceso mío y cuando uno está en esos procesos, los tiene que elaborar alma adentro”, remarcó.

La actriz aseguró ser una persona “muy introspectiva” y se refirió a cómo suele actuar ante determinadas situaciones frente a otros. “Muchas veces soy de las que hacen los procesos y los comunica, incluso con mis amigos. Muchas veces hay cosas que primero las proceso y después las comunico. O cuando las puedo comunicar es que ya están procesadas”, apuntó.

Dirigiéndose al notero, agregó: “Vas a ver que me voy a repetir con todos los periodistas que me hagan estas preguntas. Lo que sí puedo confesarles es que estoy atravesando un proceso personal y viste cuando respetamos que la gente no está lista para hablar... Tiene que ver conmigo, de verdad”.

Milone comentó a continuación que la profesión está siendo un refugio para ella. “Creo que estoy rescatando, no el trabajo sino la vocación porque es lo que sostiene este trabajo, en mi caso es mi vocación profunda, que siempre me va a llevar a la verdad de mi alma. Entonces es ahí donde estoy yendo”, remarcó.

Finalmente, comentó que está viviendo el proceso “sola, ni siquiera con amigos”. Sobre ello, profundizó: “Me parece que tiene que ser así. Es tan profundo lo que estoy atravesando que todo lo que se habla son superficialidades, realmente. Estoy atravesando mis sentimientos, o me están atravesando mis sentimientos a mí”, concluyó.

Celos y reclamos

Cecilia Milone y Nito Artaza mantuvieron una apasionada y larga historia de amor Instagram

De Brito había contado que Milone y Artaza ya estaban viviendo en casas separadas. “Cada uno vive en su casa, Cecilia se volvió a su departamento de toda la vida”, había informado el conductor de LAM.

Además expresó que “Cecilia Oviedo sigue siendo protagonista de esta historia”. Y dio detalles acerca de los posibles motivos del distanciamiento de la histórica pareja: “Hace poco se graduó el hijo que Oviedo tiene con Artaza y a muchos les sorprendió que estando los dos en el mismo acto no haya aparecido la foto del hijo con los dos padres porque ellos se llevan bien. Oviedo y Artaza recompusieron su relación, pero parece que no pudo aparecer esa foto ni los arrobas ni nada porque le molestaría a Cecilia [Milone], esa es la palabra de Nito”, reveló Ángel.

El conductor había mencionado también que la firma del divorcio estaba pronta a concretarse entre la cantante y el humorista y productor teatral. “Aparentemente, él es el que no se anima a decir, ‘bueno, firmemos, ya está’, pero está todo podrido”, sostuvo.

Explicó también que, al parecer, uno de los motivos es que ella le venía reclamando que no la arrobaba en posteos en Instagram, algo que desató el enojo del productor. “Dicen que Nito ya no quiere una vuelta atrás, que está cansado de los reclamos. Y si se da el divorcio, se viene una gran disputa legal, no solo por lo de la convivencia y la división desde ese lado, sino porque supieron trabajar juntos mucho tiempo”, apuntó.

