A fines de 2023 todas las miradas se posaron en Cecilia Milone y Nito Artaza. Rumores de separación empezaron a resonar alrededor de la pareja y finalmente se supo que la relación llegó a su fin. Ambos utilizaron sus redes sociales para hacer llamativos posteos. Por esa vía, el productor anunció que iban a divorciarse, mientras que la cantante publicó curiosas frases que no pasaron desapercibidas. A esta modalidad se sumó también Sabrina Artaza, quien compartió una frase que más de uno consideró que pudo haber estado dedicada a la exmujer de su padre.

Nito Artaza junto a su hija, Sabrina Mauro V. Rizzi

“En el día de la fecha, iniciamos junto a Cecilia el divorcio de común acuerdo. Nuestro matrimonio lamentablemente ha llegado a un punto final”, sostuvo Nito Artaza en un comunicado que realizó en Instagram. “Lejos de rumores e informaciones alejadas de la realidad, el motivo de dicha decisión radica en encontrarnos con proyectos distintos para nuestras vidas. Por este motivo, les ruego que se respete nuestra intimidad para poder atravesar este difícil momento en un contexto de intimidad y reflexión”, agregó.

Ahora, en medio de la disputa entre el productor y la actriz, todas las miradas volvieron a posarse en Sabrina Artaza. La hija de Nito realizó un posteo que muchos consideraron que podría estar dirigido a Milone. Compartió en sus stories de Instagram una publicación que tenía una frase de la actriz Sarah Paulson: “Se habla mucho de la primera impresión. Pero cuidado con la última. Dice más de una persona cómo se va que cómo llega”.

El posteo de Sabrina Artaza en medio de la separación de Nito y Cecilia Milone (Foto: Instagram)

Varios especularon con que estas palabras pudieron haber estado dirigidas a Milone. En A la tarde, Diego Esteves reparó en una publicación anterior que había hecho Sabrina en el departamento de Avenida Libertador que compartió la pareja y que hoy está puesto a la venta por 500.000 dólares.

“En ese lugar Sabrina Artaza hizo un posteo donde hizo como una alusión a que el departamento no estaba en buenas condiciones, que estaba sucio básicamente. Hizo una referencia, siempre sin mencionarla, ‘a la otra persona que vivía acá’ es decir, a Cecilia Milone”, precisó el panelista.

Esta no es la primera vez la joven está envuelta en cuestiones referidas a su padre y su expareja. Semanas atrás publicó un sketch de humor y más de uno lo vinculó con la separación de su padre. No obstante, en diálogo con Juan Etchegoyen para el ciclo, Mitre Live, aseguró que no fue intencional.

“Por ahora prefiero no decir nada de la separación de mi papá y Cecilia. Ya demasiado con un video mío que pasaron, que no era ninguna indirecta, sino un chiste para mi papá, pero entiendo que todo está muy sensible”, expresó. Si bien no dio detalles, dejó su postura en claro: “De verdad deseo lo mejor para los dos, ya que no se estaban haciendo bien”.

Cecilia Milone habló de su presente tras su separación de Nito Artaza

El 6 de marzo, en el día de su cumpleaños número 55, Cecilia Milone habló con Socios del espectáculo (eltrece) sobre su presente tras la separación de Artaza. “Hace un tiempo empecé a decir que uno cuando cumple años repite el nacimiento, entonces estoy celebrando eso, mi vida y mi nacimiento y no hay quien pueda opacar eso. Es muy importante celebrarse a uno mismo”, reflexionó.

En este sentido, fue consultada sobre cómo influye lo mediático en su vida, señaló: “Me parece que lo que uno tiene que aprender es a protegerse; hasta donde te duele y hasta donde no y me parece es que eso es lo más saludable”.

Durante la entrevista, el cronista le preguntó por un reciente posteo de Nito Artaza, pero ella no quiso opinar del tema. Asimismo, le preguntaron por la reflexión de Sabrina Artaza y tampoco quiso responder.