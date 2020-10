Charlize Theron por primera vez compartió una foto junto a sus hijas y se mostró muy orgullosa de ellas Crédito: GROSBY GROUP

Diario El País Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 1 de octubre de 2020 • 13:12

Una fotografía de Charlize Theron junto a sus dos hijas ha revolucionado las redes sociales y a los más de seis millones de seguidores en Instagram que acumula la actriz. Y es que un gesto tan familiar resulta inédito para la intérprete, siempre muy discreta con su vida privada y acostumbrada a mantener a sus hijas alejadas de los focos y de las redes sociales. "Mi corazón pertenece a estas dos hermosas y poderosas criaturas. Nunca volveré a ser la misma. Feliz Día Nacional de la Hija", escribió Theron hace unos días junto a una serie de imágenes de las dos pequeñas compartiendo sonrisas y felicidad en distintos momentos de su día a día.

Exceptuando las fotografías de los paparazi que han captado a lo largo de estos años a la actriz con su familia de compras o paseando por las calles de Los Ángeles y una captura de pantalla donde se veía a las pequeñas durante una celebración virtual por Zoom con motivo del 45º cumpleaños de Theron, apenas se conocía a Jackson y a August, las dos niñas adoptadas que desde hace ocho años completan la familia de la actriz. En 2012, la sudafricana -con pasaporte estadounidense desde 2007- adoptó a Jackson y tres años después, en 2015, se unió August a la familia.

Una de las razones por la que la ganadora de un Oscar ha querido mantener a sus hijas fuera del circo mediático es porque, como desveló a principios del año pasado al Daily Mail, su hija Jackson es transgénero."Sí, yo también pensaba que era un niño. Hasta que con tres años me miró y dijo: '¡No soy un niño!", contó entonces. Durante varios años los tabloides de Hollywood han seguido desconcertados y a veces no ajenos a la crítica la relación de la actriz con Jackson, a quien adoptó en 2012, y por eso la actriz decidió hablar y ponerle un punto final a la polémica. Además pidió explícitamente a los medios de comunicación que cada vez que escribieran sobre Jackson lo hicieran refiriéndose a ella como una niña, pues es como la pequeña así se lo había solicitado a su madre. "A medida que Jackson crecía se hizo más difícil para nosotros que tanto la gente como la prensa se refiriera a ella con los pronombres y términos inadecuados", explicó la actriz en una entrevista con el sitio web LGBTQ de Estados Unidos Pride Source. Eso "hirió sus sentimientos", continuó Theron sobre lo que su hija le había transmitido. "Yo no quiero ser esa madre y esa fue la razón por la que dije lo que dije hace un tiempo", afirmó, en referencia a sus declaraciones sobre la transexualidad de Jackson.

Una vez aclarado que Theron es madre de dos niñas, la actriz no quiere alentar más a los intrusos hambrientos de chismes y aclara que cuando Jackson sea mayor, si quiere, hablará de sus propios sentimientos. "La historia de mi hija es realmente su historia y un día, si lo desea, será ella quien la contará. No he hablado de este tema desde entonces. El resto es privado y es la historia de mi hija y dependerá de ella decidir si quiere compartirla", aseguró al mismo portal dedicado al colectivo LGBTQ.

Mantener la vida de sus hijas alejadas de los focos y tabloides no es la única batalla con la que la intérprete de éxitos como Monster, Dulce noviembre, Joe, El gran gorila o La estafa maestra lucha a diario. También lo hace por dejar a un lado el interés que suscita su situación sentimental ya que los medios se empeñan siempre en buscarle pareja. Ha salido con el cantante Stephan Jenkis, con el actor irlandés Stuart Townsend y con Sean Penn, y pese a asegurar que lleva varios años soltera, la prensa no cesa en su empeño de ponerle un hombre a su lado y la ha relacionado con Alexander Skarsgard o con Brad Pitt. Ella no borra su sonrisa cuando le preguntan si mantiene alguna relación y su respuesta en los últimos tiempos es siempre la misma: "Estoy muy a gusto sola, conmigo misma y con mis hijas".

Conforme a los criterios de Más información