Milagros Amondaray Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de mayo de 2020 • 00:15

Si hay algo que Charlize Theron sabe hacer muy bien es no responder a los mandatos sociales. Al detenerse en las entrevistas que ha dado la actriz de 44 años a lo largo de las décadas, uno notará que las frases que se desprenden de ellas no son prefabricadas, no buscan complacer las necesidades de la industria en la que se mueve, y mucho menos pintar una imagen de una mujer que dice lo que se debe. Por el contrario, Charlize dice lo que verdaderamente cree.

En sintonía con esto, cuando fue nombrada en 2019 "Mujer del Año" por la revista Glamour, la actriz fue consultada por su extensa y fructífera carrera, pero también por su vida sentimental, que tiene un común denominador: no suele aludir a sus relaciones más duraderas ni tampoco se conoce mucho sobre las efímeras. Para Theron, la privacidad siempre fue clave. "Hace muchos años que no estoy en pareja y nunca me quise casar. No es algo que me resulte duro porque ese deseo nunca estuvo en mí. Esa es mi verdad. A veces noto que la gente queda perpleja cuando digo eso, pero es un peso que está colocado más sobre la mujer", expresó.

Entiendo por qué es importante para otras personas, y respeto mucho lo que implica la ceremonia, estamos hablando de algo muy personal. Digámoslo de este modo: nunca soñé con el vestido blanco Charlize Theron, sobre el casamiento

Seis años antes, en diálogo con Vogue, Charlize había brindado más detalles sobre su postura respecto a la unión matrimonial y las razones por las cuales no la necesita. "Entiendo por qué es importante para otras personas, y respeto mucho lo que implica la ceremonia, estamos hablando de algo muy personal. Digámoslo de este modo: nunca soñé con el vestido blanco", reveló, y añadió cómo se siente cuando asiste a bodas de sus amigos. "Los veo casarse y me parece hermoso... para ellos", sintetizó.

Por qué Charlize Theron elige la soltería - Fuente: YouTube 05:53

Video

Cuando empezó a ahondar en esta postura, a la actriz le consultaron si el vínculo trágico de sus padres la marcó al punto tal de no querer casarse nunca, lo cual negó enfáticamente. "No, yo ya tuve una dosis de terapia sobre eso, así que no pasa por ahí, tampoco pasa por no querer tener una relación a largo plazo, ese es un miedo que no tengo, sencillamente no quiero invertir mi tiempo en todo lo otro, lo formal", amplió.

En efecto, Charlize tuvo solo un noviazgo largo -con el actor Stuart Townsend, por casi una década-, pero jamás quiso formalizar. Lo mismo sucedió con su compleja y hasta ominosa relación con Sean Penn . Asimismo, al adoptar a sus hijas en 2012 y 2015, sus prioridades cambiaron notablemente y nada fue lo mismo.

Su dura historia familiar

Con su mamá Gerda, quien sufrió una traumática experiencia en la adolescencia de su hija Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Cuando a Charlize le preguntaron en la National Public Radio por su trágica historia de vida durante los años que vivió en Sudáfrica con sus padres, brindó una contundente respuesta. "Mi padre era un hombre muy enfermo, así que era él o nosotras; fue alcohólico toda su vida. Siempre estaba borracho. Era una situación desesperante porque es totalmente impredecible el día a día con un adicto", contó.

El 21 de junio de 1991, su padre Charles murió de un disparo efectuado en defensa propia por la madre de Theron, Gerda. "Mi padre estaba tan borracho esa noche que casi no podía mantenerse en pie cuando entró a la casa con una pistola. Mi mamá y yo estábamos en mi habitación y cuando vimos que venía directo a nosotras, cerramos la puerta y nos apoyamos las dos sosteniéndola desde adentro para evitar que entrara", recordó. "Él dio un paso atrás y disparó directo a la puerta tres veces. Ninguna de esas balas nos impactó, lo cual es un milagro".

Charlize Theron suele llevar a su mamá de acompañante a los Oscar Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

La actriz también habló de los numerosos episodios de violencia que sufrió con su mamá en su infancia y adolescencia, cuando su padre las amenazaba constantemente. "Nos decía que iba a entrar y que nos iba a matar a las dos. Mi madre logró recuperar el arma y le disparó". Charlize tenía tan solo 15 años. "Este tipo de violencia que ocurre dentro de una familia es algo difícil de charlar, pero creo que al decir lo que me pasó les hago saber a otros que no están solos, y que lo más importante de todo esto es entender la gravedad de las adicciones", explicó, nuevamente demostrando que una estrella de Hollywood no tiene razones para vender una imagen perfecta. Theron prefiere ayudar al otro , y al mismo tiempo no ocultar su pasado.

Charlize Theron gana el Oscar y se lo dedica a su mamá - Fuente: YouTube 04:20

Video

Ese pasado tiene a Gerda como figura inspiradora. La mujer, que fue absuelta de los cargos al demostrarse que el disparo lo realizó en legítima defensa, decidió irse de Benoni, la ciudad africana de donde es oriunda Charlize, y viajar a Nueva York para que su hija pudiera estudiar modelaje y baile. Si bien lo segundo no pudo ser por una lesión que Theron sufrió en la rodilla, ser modelo fue el preludio de una carrera como actriz en la cual la estrella también demostró que quería roles fuera de la norma.

Stephan Jenkins: su primera relación pública

Charlize estuvo en pareja con Stephan Jenkins, cantante de Third Eye Blind, de 1998 a 2001 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

En 1998, Theron ya había empezado una carrera en Hollywood con papeles interesantes, desde un rol en la gran ópera prima de Tom Hanks ¡Eso que tú haces! hasta una intervención en el film de Woody Allen, Celebrity. Su carrera estaba en ascenso cuando conoció a Stephan Jenkins a fines de los 90. El frontman de la banda Third Eye Blind fue la primera relación que la actriz hizo pública en una red carpet pero, con el paso de los meses, ambos se separaban y amigaban a la velocidad de la luz. Finalmente, la actriz le puso un punto final al vínculo en 2001, y acabó con la volatilidad.

Sencillamente no quiero invertir mi tiempo en la formalidad de las relaciones Charlize Theron

De acuerdo a las especulaciones, el músico quedó tan destrozado por la ruptura, que habría escrito varias canciones del álbum de 2003 Out of the Vein dedicadas a Charlize. La actriz, por su parte, decidió abocarse a su trabajo -ya había protagonizado el drama Dulce noviembre con Keanu Reeves, y había sido invitada a los Oscar por su interpretación en el film nominado, Las reglas de la vida, en el año 2000-, y fue precisamente en un set de filmación donde conoció a su pareja más duradera.

Stuart Townsend: de Irlanda con amor

Charlize conoció a su colega Stuart Townsend en el film Trapped y vivieron juntos tanto en los Estados Unidos como en Irlanda, de donde es oriundo el actor Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

En 2002, Charlize Theron protagonizó junto a Stuart Townsend el thriller Trapped, uno de los traspiés en la carrera de la actriz, que a posteriori empezaría a elegir sus proyectos con mayor cuidado. En dicha filmación se enamoró del actor irlandés, quien la apoyó en los pasos subsiguientes que daría en el mundo del cine.

Charlize Theron y su ex Stuart Townsend en el film Trapped - Fuente: YouTube 01:56

Video

De hecho, cuando la actriz ganó el Oscar por su brillante interpretación en Monster en 2004, allí estaban Townsend y su mamá Gerda, emocionados por el logro de una mujer que siempre supo que quería desafiarse a sí misma . La relación con el actor fluía a la perfección, y ambos repartían su tiempo juntos entre los Estados Unidos e Irlanda. Eventualmente, Townsend le propuso matrimonio con anillo incluido, aunque Theron luego hizo una salvedad: que se trataba de un anillo que tenía un significado diferente al que le daba la prensa. "Es un símbolo de lo unidos que estamos, nunca me lo voy a sacar", manifestó la actriz. Townsend, por su parte, tampoco quería casarse. "Nunca necesité un certificado que me dijera que estaba con ella, yo la considero mi esposa de todas formas", manifestó.

Charlize, emocionada con su mamá, cuando ganó el Oscar a la mejor actriz por Monster; Townsend estaba también a su lado Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Sin embargo, en enero de 2010, los actores, quienes además habían trabajado juntos en otros proyectos (desde Head in the Clouds hasta Æon Flux), decidieron separarse unos días antes de unas vacaciones que tenían planeadas en México.

Theron terminó su relación con Townsend en 2010 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Actualmente, Townsend es dueño de un garage en Costa Rica, es padre de dos hijos con Agatha Araya, y su último rol como actor lo vimos en la pantalla chica en 2017, en un episodio de Law & Order: Special Victims Unit. En cuanto a los motivos de la ruptura, solo hubo especulaciones. Las versiones apuntaban a que Charlize sentía que la relación con el actor se había vuelto más amistosa que romántica, y que Townsend se sentía insatisfecho en Hollywood, donde nunca pudo despegar, a diferencia de su pareja.

Charlize, mamá por partida doble

La actriz siempre asegura que su deseo primigenio fue el de ser mamá Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Así como es enfática para hablar de por qué no quiere casarse, Theron también lo es para aludir a la maternidad, a la cual denominó "su máximo sueño". Dos años después de su separación de Townsend, y con una carrera establecida -ya tenía un Oscar y otra nominación bajo el brazo, por la biopic North Country-, Theron decidió adoptar a su primera hija, Jackson. En 2015, sumó una nueva integrante a la familia, la pequeña August .

Theron en 2012, cuando su hija Jackson era tan solo una bebé Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

"Quería creer que de algún modo mi hija me iba encontrar, que estaba destinado a ser", contó la actriz el año pasado, al promocionar Escándalo, otra biopic por la cual cosechó su tercera nominación al premio de la Academia . "Por lo tanto, no fui muy específica con nada...en cualquier país que le permitieran a una mujer soltera adoptar, ahí iba a aplicar. Y lo que sucedió fue que mis dos hijas nacieron en los Estados Unidos, y ambas son afroamericanas, todo lo que pasó en el proceso de adopción pasó porque esas dos niñas tenían que estar en mi vida", expresó Theron.

Charlize, Jackson y August, de compras Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

De hecho, la actriz también reniega de cómo la sociedad muchas veces no acepta la idea de una familia monoparental. "Tenemos que trabajar mucho en los preconceptos que se tienen respecto a lo que constituye una familia, o una familia fuerte o correcta, seguimos siendo muy tradicionales cuando pensamos que una sola persona no puede criar a sus hijos sin pareja, es muy desafortunado", manifestó, con la sinceridad que la caracteriza, y reconociendo sus privilegios.

"Mi lucha por ser madre fue mucho más sencilla por mis circunstancias, pero quisiera que eso les suceda a todas las mujeres que quieren compartir sus vidas y ser responsables de la crianza de un niño", declaró.

Charlize, Jackson y August Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Recientemente, Theron habló con Pride Source sobre Jackson, su hija transgénero, quien a los tres años le dijo "mamá, no soy un chico" . "A medida que crecía se iba volviendo más difícil para ambas, porque la prensa se refería a ella usando mal los pronombres, y a veces yo cometía errores también cuando hablaba de ella, y eso la lastimaba mucho", se sinceró Charlize. "No quiero ser esa clase de madre, y también quiero que su historia eventualmente la cuente ella, si es que quiere hacerlo", añadió. En la rueda de prensa de la gran comedia romántica Ni en tus sueños , la actriz se mostró muy orgullosa de la familia que había formado.

"Tengo dos hermosas hijas que quiero proteger y a las que quiero ver felices en lo que decidan hacer con sus vidas, por lo cual yo no tengo por qué decidir cómo se sienten, qué quieren o cómo se identifican", manifestó, en otro mensaje muy inspirador.

Sean Penn, del amor al olvido en poco tiempo

Charlize y Sean Penn, en los inicios de su relación, en 2013 Crédito: Getty Images

Charlize Theron y Sean Penn se conocían desde hacía muchos años, incluso ganaron el Oscar en la misma entrega. De todos modos, la famosa "chispa" se generó a fines de 2013 . La relación comenzó a avanzar a tanta velocidad que incluso se habló de un compromiso, y del deseo del actor de adoptar a Jackson , quien tenía tres años en ese momento. "Charlize no es mi novia. Es el amor de mi vida", revelaba Penn en una entrevista, semanas después de que surgieran las versiones de que había comenzado los trámites de adopción de la niña.

Cuando circularon los rumores de compromiso con Penn en 2014, también trascendió que el actor quería adoptar a la hija de Charlize, Jackson Crédito: Getty Images

"Los dos estamos en shock. Te das cuenta de que no sabés cómo contar en palabras lo que se siente cuando alguien entra en tu vida y te hace ver algo que nunca pensaste que serías capaz de ver", le contó Charlize a la revista Esquire. En diálogo con Vogue, la actriz se explayó más sobre el vínculo que la unía a Penn. "Nos conocemos desde hace 18 años, éramos grandes amigos, pero nos estamos tomando las cosas con calma porque uno es consciente de que en cualquier momento podés arruinar todo y perderlo. Tenemos que pensar bien las cosas", subrayó la actriz, quien siempre fue más cautelosa en los pasos que daba con su pareja, quien a su vez fantaseaba constantemente con el matrimonio.

Una década antes de ponerse de novios, Charlize y Penn ganaban el Oscar en el mismo año: 2004 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

"Yo mismo me sorprendo de estar enamorado. Me casé dos veces en mi vida [ con Madonna en 1985; y con Robin Wright en 1996 ], pero en circunstancias en las que no estaba tan bien informado", dijo el actor con cierta ambigüedad en una entrevista con la versión británica de Esquire. "Por eso es que, si me caso con Charlize, ni siquiera lo consideraría un tercer matrimonio sino el primero. Además me encanta la tradición. Un amigo escribió que sin la tradición las nuevas cosas mueren, y yo no quiero que las nuevas cosas mueran", apuntó Penn , quien además se dio el gusto de dirigir a Theron en su largometraje The Last Face.

Charlize Theron, dirigida por su ex, Sean Penn en The Last Face - Fuente: YouTube 02:39

Video

Un día, los planes de Penn volaron por los aires. En junio de 2015, la relación estaba terminada . ¿Qué sucedió? ¿Cómo pasaron de un supuesto compromiso en París a no hablarse más? Los rumores no tardaron en circular y hubo un verbo utilizado en numerosas publicaciones: "ghosting" . Se trata de una práctica social en la que una persona desaparece de tu vida sin brindar ninguna clase de explicación.

Sean Penn y Charlize Theron parecían destinados a estar juntos por largo tiempo, pero de manera abrupta se separaron Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

Muchos medios aseveraban que Charlize había hecho precisamente eso con Penn, pero las razones no estaban claras. Cuando la actriz debió filmar nuevamente algunas escenas de The Last Face , y cuando acompañó al equipo al festival de Cannes en 2016, a los fotógrafos no se les escapó registrar las miradas extrañas del actor a su expareja, un abrazo incómodo, y muchos otros gestos que despertaron sospechas respecto a lo que pudo haber pasado para que un vínculo que parecía tan sólido se termine de la noche a la mañana.

El incómodo momento en Cannes, cuando Charlize ya había terminado su vínculo con Penn Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

"Charlize dejó de responder sus llamadas, y no le contestó ningún mensaje más, cortó todo de raíz", contó una fuente allegada a la pareja. Fue la propia Theron la que tomó la batuta y dio su versión de los hechos . "Había un supuesto de que la relación tenía que ir hacia algún lado, lo que no estaba pasando. Él sabía que yo estaba pensando en afrontar otra adopción pero que no lo haríamos juntos", le contó a la revista Wall Street Journal.

Abrazo entre Theron y Penn en la premiere de The Last Face en el festival de Cannes donde se presentó el film en 2016 Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

"Cuando terminás una relación, siempre sale alguna historia que la hace parecer más dramática de lo que en realidad fue. Lo del 'ghosting', la verdad es que no tengo idea de lo que es. A veces las relaciones funcionan y otras no. Los dos decidimos separarnos. Eso fue todo", remarcó. Una cosa estaba clara: Sean Penn era historia pasada.

¿Romance con Brad Pitt y pelea con Angelina Jolie?

El año pasado, a Theron se la vinculó a Brad Pitt, pero la actriz negó los rumores Fuente: Archivo

El año pasado, la actriz fue vinculada con el ganador del Oscar Brad Pitt . Los rumores incluso indicaban que Penn los había presentado, lo cual resultaba completamente descabellado. Ese rumor fue suficiente para que resurja otro, mucho más "viejo" en términos de primicias: que Theron y la ex de Pitt, Angelina Jolie, son enemigas en la industria. Al promocionar Ni en tus sueños, con su coprotagonista Seth Rogen al lado en Watch What Happens Live, la actriz de Mad Max: Fury Road desmintió rotundamente que existiera dicha enemistad .

Charlize Theron desmiente llevarse mal con Angelina Jolie - Fuente: YouTube 01:36

Video

"No la conozco mucho, solo la crucé en algunos eventos y ella siempre fue muy amable. Realmente no somos íntimas, no somos amigas ni salimos juntas, pero conmigo siempre se portó de forma adorable y muy cálida", contó y agregó una frase llamativa: "Estuve soltera los últimos diez años de mi vida y me encontré en la posición de ordenar un poco mi presente para sentirme cómoda en una relación". ¿Diez años? Con esa declaración, Theron reavivó las versiones de que la única relación "importante" que tuvo fue con Townsend, dado que ignoró a Penn en su discurso, lo cual resulta curioso .

El presente: disfrutando de sus hijas y de la soltería

Charlize, sus hijas y su mamá en una de sus vacaciones juntas Fuente: LA NACION - Crédito: GROSBY GROUP

En la actualidad, Charlize pone énfasis en una sola cosa: su vida como madre. "Siempre quise ser mamá, no anhelaba nada más", declaró, y se la nota plena cuando está con sus pequeñas y su madre, disfrutando de la cotidianidad. "Respecto al amor, cuando crecí me di cuenta que tenía que vivir mi vida al máximo y no seguir en una relación en el que empezás a tenerle resentimiento a la otra persona, lo cual es horrible. Es por eso que prefiero estar soltera antes que pasar por eso... por tenerle bronca a alguien que no me deja ser quien soy", subrayó, y deslizó una intimidad.

Prefiero estar soltera antes que tenerle bronca a alguien que no me deja ser quien soy Charlize Theron

"Sigo saliendo, como todas las mujeres, a veces tengo una cita pero no me vuelven a llamar, me pasa lo que le pasa a todo el mundo, y eso está bien".