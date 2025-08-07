De Paul Newman a Halle Berry, siete estrellas de Hollywood que se arrepintieron de un protagónico

Muchas de las estrellas más famosas de Hollywood no solo odiaron alguno de sus grandes hitos en la gran pantalla para el público sino que, además, no dudaron en compartir su punto de vista.

El último que se sumó a la lista fue Liam Neeson quien, en plena rueda de prensa por ¿Y dónde está el policía? y mientras se muestra muy enamorado de Pamela Anderson, confesó que se sintió “un poco avergonzado” por la exitosa saga Búsqueda implacable. Aquí, siete ejemplos de grandes celebridades que no dudaron en compartir su autocrítica con el mundo.

Liam Neeson

El recuerdo de Neeson en relación a Búsqueda Implacable (2008, 2012 y 2015), la franquicia que a los 56 años redefinió su imagen pública y lo convirtió en un héroe de acción, no es el mejor. “Me sentí un poco avergonzado”, admitió en una reciente entrevista con The New York Times. En ese momento, Neeson hizo referencia a la escena más famosa de la saga, donde su personaje, Bryan Mills, amenaza por teléfono a uno de los secuestradores de su hija. “No me malinterpreten, me encantó el guion”, se atajó en la nota luego de cuestionar el film. “Pero no se imaginan la cantidad de mensajes de voz con esa famosa advertencia que grabé para los amigos de mis hijos”, completó.

George Clooney

George Clooney como Batman Archivo

El cine de superhéroes y las nuevas adaptaciones de viejos personajes sigue en auge. Por eso George Clooney y su interpretación del famoso hombre murciélago no podía faltar en esta lista. El actor fue el gran protagonista de Batman y Robin (1997), el film de Joel Schumacher en el que compartió cartel con Chris O’Donnell y Alicia Silverstone, y que quedó en la historia como uno de los peores traspiés del superhéroe de DC Comics. Y con el tiempo se convirtió también en uno de sus críticos.

“Cuando digo que Batman y Robin es una película terrible, digo que yo estuve horrible en ella, porque yo era el que estaba en primera línea. Aceptarlo me permite decir que, aunque yo no acerté, el resto tampoco funcionó”, señaló en una entrevista con la revista GQ hace un par de años. Esa no fue la primera vez que Clooney se disculpó por su interpretación, aunque en esa oportunidad fue un poco más allá: agregó que odiaba los “tontos” juegos de palabras que formaron parte del relato.

Kate Winslet

Kate Winslet en una de las escenas más desgarradora de Titanic

Además de ser una de las películas más taquilleras de su época, Titanic (1997) se convirtió en un fenómeno cultural por su impresionante despliegue visual, por la recreación de una tragedia que conmovió al mundo y por la desgarradora historia de amor que narra a lo largo de sus más de tres horas. El film no solo fue aclamado por el público, también se alzó con múltiples premios, entre los que se destacaron 11 Oscars y varios Globo de Oro. Sin embargo, una de sus figuras principales no quedó del todo conforme con su participación.

Titanic, Tráiler

“En cada escena pienso: ‘¿En serio? ¿En serio hiciste eso? Oh, dios mío’. Incluso mi acento norteamericano, no puedo ni escucharlo. Es terrible”, reconoció Kate Winslet en una entrevista que le concedió a CNN en el marco del estreno de la versión 3D. “Me cuesta ver cualquiera de mis actuaciones, pero al ver Titanic pensé: ‘Quiero hacer eso de nuevo’”, completó.

Halle Berry

Berry, en el set de Gatúbela

Con el paso de los años, Halle Berry construyó una relación de amor odio con Gatúbela. La actriz se calzó el catsuit negro de una de las antiheroínas más famosas del universo de DC Comics en 2004, luego de levantar el Oscar por su interpretación en Cambio de vida. Lejos de quedar conforme, la estrella de Hollywood odió tanto el resultado como la crítica y el público: la película fue un rotundo fracaso comercial. Incluso, arrasó con los premios Razzie, los anti-Oscar que distinguen a lo peor del cine: se llevó la estatuilla a peor Película, peor Director y peor Guion. Hasta Berry hizo algo inesperado y se presentó a la gala -nadie lo hace- para agradecer el honor. “Me gustaría agradecer a Warner Bros. por permitirme hacer esta horrible película de mierda”, dijo sobre el escenario.

En agosto del año pasado, Halle Berry fue invitada a The Tonight Show y Jimmy Fallon la invitó a compartir una reflexión sobre el film por los 20 años del estreno. “A mí me encantó” aseguró. “La destrozaron. Los críticos dijeron que era terrible. Pero sinceramente, no creo que haya sido tan mala”. Lejos de su primera impresión, Berry agregó que ahora los chicos la están descubriendo por internet y que “les encanta”. “Eso es muy reivindicador. Porque ahora dicen que está buena, y uno se pregunta cuál fue el problema de todos en su momento”.

Paul Newman

“La peor película de la década”. Con esa contundencia describió Paul Newman a El Cáliz de plata (1954), el drama épico de Víctor Saville que significó, además, su debut en la gran pantalla.

“Estaba horrorizado y traumatizado cuando vi la película. Estaba seguro de que mi carrera como actor había comenzado y terminado con la misma película. Fue horrible. Es una especie de distinción decir que estuve en la peor película que se hizo en toda la década de 1950″, confesó sobre aquella experiencia en el libro Paul Newman: A Life, Newman.

Al legendario actor y director lo avergonzó tanto haber sido parte de ese film que, cuando un canal de televisión de Los Ángeles anunció en 1963 que la iba a transmitir, publicó una serie de anuncios en los diarios locales rogándole a la gente que no la vea. “Paul Newman se disculpa todas las noches de esta semana, Channel 9”, escribió.

Ben Affleck

Ben Affleck como Daredevil Archivo

Como le pasó a Halle Berry, Ben Affleck también odió su debut como superhéroe en el cine: en el 2003, el actor y director le dio vida a Daredevil en una película que no solo recibió la desaprobación de la crítica sino que, además, lo hizo merecedor de un premio Razzie por su interpretación.

“Daredevil no funcionó en absoluto”, se sinceró el actor en diálogo con Entertainment Weekly en 2007. Casi diez años después, durante una entrevista con The New York Times para su serie TimesTalks, Affleck reiteró su desprecio por la película y reveló que fue ese fracaso el que lo inspiró para aceptar convertirse en Batman. “Esa es la película que quiero hacer. Quiero ser parte de eso”, expresó. “Parte de eso fue que quería por una vez tener una de estas películas y hacerlo bien, hacer una buena versión. Odio tanto a Daredevil”, agregó.

Charlize Theron

Para Charlize Theron, el trago más amargo de su carrera fue Doble traición (2000), el film de John Frankenheimer que coprotagonizó con Ben Affleck. La ganadora del Oscar a mejor actriz por su trabajo en Monster (2003) no tuvo ningún reparo a la hora calificar la película o de explicar por qué decidió ser parte.

“Esa fue una película mala, mala, mala”, aseveró, sin vueltas, en una entrevista que le concedió a Esquire en 2007. “Pero a pesar de que el resultado final fue horrible, pude trabajar con John Frankenheimer. No me estaba mintiendo a mí misma, por eso lo hice. Quiero decir, dirigió El embajador del miedo, que es como la película de todas las películas. Al diablo con el arrepentimiento”, agregó.